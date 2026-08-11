Kiderült, ki gyújtja fel az EU-tag erdőit, vakarhatják a fejüket, ezzel nehéz lesz mit kezdeni

Az elöregedett elektromos hálózatból kipattanó szikrák aránytalanul nagy szerepet játszanak a legpusztítóbb görög erdőtüzek kialakulásában – derül ki a görög Gyújtogatási Bűncselekményeket Vizsgáló Igazgatóság előzetes adataiból és a közelmúlt tűzvizsgálatainak eredményeiből.

Az elöregedett elektromos infrastruktúra a felelős a görög erdőtüzek jelentős részéért / Fotó: AFP

Bár az elektromos infrastruktúra az erdőtüzeknek csak kis hányadáért felelős, a hálózat által okozott tüzek gyakran a lehető legveszélyesebb körülmények között keletkeznek:

erős szélben,

nagy áramfogyasztással járó időszakokban,

sokszor távoli, fokozottan tűzveszélyes területeken.

Emiatt nagyobb valószínűséggel terjednek gyorsan, és válnak katasztrofális méretűvé.

A gyújtogatási ügyekkel foglalkozó egység szerint az elektromos hálózathoz kapcsolódó tüzek az idén Görögországban leégett területek mintegy 75 százalékáért felelősek.

Nagyobb terhelés alatt nagyobb a kockázat

A görög tűzoltóság előzetes vizsgálatai két, július végén kitört halálos erdőtüzet – egyet Attika nyugati részén, egyet pedig Kréta szigetén – szintén az elektromos hálózattal hoztak összefüggésbe. A tüzek több mint 14 600 hektárnyi területet pusztítottak el, és négy ember életét követelték.

Tíz nagy tűzből hatot, a 2025-ben leégett területeknek pedig 55 százalékát az elektromos hálózat okozta

– mondta Elias Tziritis, a WWF Görögország erdőtüzekkel kapcsolatos programjainak koordinátora. „Statisztikailag ugyan a tüzek többsége nem az elektromos hálózat miatt keletkezik, de ezek okozzák a legtöbb nagy, pusztító tüzet.”

A meglazult vagy belógó elektromos vezetékek,

a kábelekkel érintkező növényzet,

az átviteli berendezéseken felhalmozódó por és

más hasonló hibák egyaránt szikraképződéshez vezethetnek.

A kockázat erős szélben és magas áramfogyasztás idején tovább nő, amikor az elöregedett infrastruktúrára nagyobb terhelés nehezedik.

Elöregedett a hálózat - ez a fő oka a görög erdőtüzek keletkezésének

Görögország elektromos hálózatának jelentős részét évtizedekkel ezelőtt építették ki, és a vezetékek a felszín felett, tűzveszélyes erdőkön és egyre inkább elnéptelenedő vidéki területeken haladnak keresztül.

Az 1960-as években az ország az olcsóbb légvezetékes hálózat mellett döntött, hogy így terjessze ki az áramszolgáltatást az ország egészére.

A 2009-ben kezdődött, elhúzódó pénzügyi válság később tovább korlátozta a rendszerbe irányuló beruházásokat.

A bírálók szerint Görögország túl lassan haladt az elosztóvezetékek föld alá helyezésével és a hálózatnak az egyre súlyosabb tűzveszélyhez való hozzáigazításával.