Kiderült, ki gyújtja fel az EU-tag erdőit, vakarhatják a fejüket, ezzel nehéz lesz mit kezdeni
Az elöregedett elektromos hálózatból kipattanó szikrák aránytalanul nagy szerepet játszanak a legpusztítóbb görög erdőtüzek kialakulásában – derül ki a görög Gyújtogatási Bűncselekményeket Vizsgáló Igazgatóság előzetes adataiból és a közelmúlt tűzvizsgálatainak eredményeiből.
Bár az elektromos infrastruktúra az erdőtüzeknek csak kis hányadáért felelős, a hálózat által okozott tüzek gyakran a lehető legveszélyesebb körülmények között keletkeznek:
- erős szélben,
- nagy áramfogyasztással járó időszakokban,
- sokszor távoli, fokozottan tűzveszélyes területeken.
- Emiatt nagyobb valószínűséggel terjednek gyorsan, és válnak katasztrofális méretűvé.
A gyújtogatási ügyekkel foglalkozó egység szerint az elektromos hálózathoz kapcsolódó tüzek az idén Görögországban leégett területek mintegy 75 százalékáért felelősek.
Nagyobb terhelés alatt nagyobb a kockázat
A görög tűzoltóság előzetes vizsgálatai két, július végén kitört halálos erdőtüzet – egyet Attika nyugati részén, egyet pedig Kréta szigetén – szintén az elektromos hálózattal hoztak összefüggésbe. A tüzek több mint 14 600 hektárnyi területet pusztítottak el, és négy ember életét követelték.
Tíz nagy tűzből hatot, a 2025-ben leégett területeknek pedig 55 százalékát az elektromos hálózat okozta
– mondta Elias Tziritis, a WWF Görögország erdőtüzekkel kapcsolatos programjainak koordinátora. „Statisztikailag ugyan a tüzek többsége nem az elektromos hálózat miatt keletkezik, de ezek okozzák a legtöbb nagy, pusztító tüzet.”
- A meglazult vagy belógó elektromos vezetékek,
- a kábelekkel érintkező növényzet,
- az átviteli berendezéseken felhalmozódó por és
- más hasonló hibák egyaránt szikraképződéshez vezethetnek.
A kockázat erős szélben és magas áramfogyasztás idején tovább nő, amikor az elöregedett infrastruktúrára nagyobb terhelés nehezedik.
Elöregedett a hálózat - ez a fő oka a görög erdőtüzek keletkezésének
Görögország elektromos hálózatának jelentős részét évtizedekkel ezelőtt építették ki, és a vezetékek a felszín felett, tűzveszélyes erdőkön és egyre inkább elnéptelenedő vidéki területeken haladnak keresztül.
- Az 1960-as években az ország az olcsóbb légvezetékes hálózat mellett döntött, hogy így terjessze ki az áramszolgáltatást az ország egészére.
- A 2009-ben kezdődött, elhúzódó pénzügyi válság később tovább korlátozta a rendszerbe irányuló beruházásokat.
A bírálók szerint Görögország túl lassan haladt az elosztóvezetékek föld alá helyezésével és a hálózatnak az egyre súlyosabb tűzveszélyhez való hozzáigazításával.
Az áramszolgáltató vitatja a felelősségét
A görög villamosenergia-elosztó, a HEDNO vitatja azt az állítást, hogy a hálózat az erdőtüzek egyik fő okozója lenne. A társaság szerint
- a 2025-ben nyilvántartott erdőtüzeknek mindössze körülbelül egy százaléka volt az elektromos hálózathoz köthető,
- szemben az Egyesült Államok nagyjából 3 százalékos arányával.
A vállalat azt is közölte, hogy munkatársait a nagyobb tűzesetek helyszíneire vezényelték, hogy támogassák a katasztrófavédelmi szolgálatokat és helyreállítsák az áramszolgáltatást az érintett településeken.
A krétai tűz után a hatóságok őrizetbe vették a HEDNO hálózatüzemeltetésért és -karbantartásért felelős két vezetőjét, akiket később szabadon engedtek.
Viotiában, ahol egy július végi tűz átterjedt Nyugat-Attikára, a nyomozók azt gyanítják, hogy egy magántulajdonban lévő szélerőműpark berendezéseiből pattanhattak ki a szikrák. Egy helyi polgármestert, egy kivitelezőt és egy vállalattulajdonost a múlt héten őrizetbe vettek.
Iszonyatos összegbe kerül a felújítás, az EU segít, de ez édeskevés
Stavros Papastavrou energiaügyi miniszter közölte, hogy a kormány szigorítani kívánja a magántulajdonú energetikai projektekre vonatkozó szabályokat. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy
a magánüzemeltetőkre való összpontosítás elterelheti a figyelmet az elöregedett állami hálózat átfogóbb problémájáról.
A kormány jelenleg az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközéből származó forrásokat használja a vezetékek föld alá helyezésének finanszírozására. Közlése szerint az elosztóhálózat föld alatt futó részének aránya a 2021-es 9 százalékról mintegy 14 százalékra emelkedett.
Alexandra Sdoukou, a kormányzó Új Demokrácia párt szóvivője szerint a teljes, 120 ezer kilométer hosszú középfeszültségű hálózat föld alá helyezése mintegy 35 milliárd euróba kerülne. Emiatt a kormánynak elsőként a legnagyobb veszélynek kitett területekre kell összpontosítania.
A probléma hivatalos elismerése ugyanakkor jogi és pénzügyi következményekkel is járhat. A kaliforniai Pacific Gas & Electric közműszolgáltató csődvédelmet kért, miután berendezései katasztrofális erdőtüzeket okoztak, és a vállalat több milliárd dolláros kártérítési kötelezettséggel szembesült.
Kalogeropoulos szerint Görögországban az elektromos hálózathoz köthető tűzesetek miatt indított bírósági ügyek száma 2024-ben 369-ről 681-re emelkedett.
A kevés olyan ügy egyike, amelyben jogerős ítélet született a HEDNO ellen, egy 2015-ös, a lakóniai Neapoliban pusztító erdőtűz után indított csoportos kereset. A tűz lakóházakat, valamint nagy kiterjedésű erdő- és mezőgazdasági területeket semmisített meg. Mintegy 90 károsult jelenleg is kártérítésért küzd.