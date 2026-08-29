Riadóztatták a magyar Gripeneket, a honvédelmi miniszter bejelentést tett – egy osztrák géppár már a levegőben volt
Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: péntek délután egy francia PA28 típusú kisrepülőgép miatt kellett a levegőbe emelni a Magyar Honvédség vadászgépeit, a kecskeméti Gripeneket.
Bevetésre indultak a magyar Gripenek, végül nem lett baj
A repülőgép Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország irányába tartott, azonban nem létesített rádiókapcsolatot a polgári légiforgalom-irányítással. Az osztrák készenléti géppár is felszállt, így „a magyar vasmadarak” visszaléptek alacsonyabb készenléti fokozatba.
A kisgép pilótája azonban az osztrák vadászgépeket észlelve Fertőszentmiklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe.
Időközben helyreállt a rádiókapcsolata az osztrák légiforgalom-irányítással, és Kapuvár térségében elhagyta a magyar légteret Ausztria irányába, a Gripenek pedig visszatértek a kecskeméti bázisra.
A honvédelmi miniszter hozzátette: a légtérsértés és légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek.