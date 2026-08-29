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Paks
riasztások
Gripen

Rendkívüli: Paks felé tartó kisgép miatt riasztották a magyar Gripeneket – felszálltak a vadászgépek, bejelentést tett a honvédelmi miniszter

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Riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit szombat reggel, miután egy férfi felszállt egy Kalocsán parkoló kisrepülővel, majd Paks felé indult – közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ez rövid időn belül a második riasztása volt a magyar Gripen vadászgépeknek.
VG - MTI
2026.08.29, 10:57
Frissítve: 2026.08.29, 11:26

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti Gripen vadászgéppár pedig a levegőbe emelkedett. A Paks felé tartó kisrepülő néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült gépet, és a helyszín felett maradtak a mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezéséig.

Svédország Gripen vadászgépeket ad Ukrajnának / Fotó: TT News Agency via AFP
Ismét felszálltak a magyar Gripen vadászgépek (illusztráció)
Fotó: TT News Agency via AFP

Azonnal felszálltak a Gripenek

A miniszter közlése szerint a rendőrség és az illetékes hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét és a vizsgálatot. Hozzátette: a jelenlegi információk szerint személyi sérülés nem történt.

„A történtek jól mutatják, mit jelent a készenlét a gyakorlatban: észlelni, reagálni, azonosítani és segíteni – azonnal” - írta Ruszin-Szendi Romulusz, aki köszönetet mondott a honvédeknek a gyors reagálásért és a helytállásért.

Mint megírtuk, pénteken egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti Gripeneket. A gép Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország irányába tartott, azonban nem létesített rádiókapcsolatot a polgári légiforgalom-irányítással.

A kisgép pilótája az osztrák vadászgépeket észlelve Fertőszentmiklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Végül helyreállt a rádiókapcsolata az osztrák légiforgalom-irányítással, és Kapuvár térségében elhagyta a magyar légteret Ausztria irányába, a Gripenek pedig visszatértek a kecskeméti bázisra.

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