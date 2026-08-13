Itt van Moszkva válasza az unió lépésére: Lavrov megüzente, Oroszország maga választja ki a célpontokat – „Mi fogjuk eldönteni, hogy bánunk ezekkel a hajókkal”

„A célpontok azok a hajók lesznek, amelyek olyan országok érdekeit szolgálják, amelyek hivatalos politikájukká tették a rablást és a kalózkodást. Mi fogjuk eldönteni, hogyan bánunk ezekkel a hajókkal” – mondta Lavrov a Vesztyi hírügynökségnek adott nyilatkozatában a Ria beszámolója szerint.

Putyin után Szergej Lavrov is reagált a legutóbbi, orosz hajó elleni akcióra (illusztráció)

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Putyin szerint reagálni fognak a hajóikat ért korlátozásokra

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, egy nappal korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt , hogy Moszkva szerint egyes országok hatóságai megpróbálják korlátozni az orosz vállalatok hajóinak közlekedését, megsértve a nemzetközi tengerjogot. Az orosz elnök az Európai Unió azon terveire is kitért, amelyek alapján feltartóztatnák ezeket a hajókat, majd értékesítenék a lefoglalt vagyont. Putyin ezt „kalózkodásnak és rablásnak” nevezte.

Az államfő hangsúlyozta, hogy Oroszország minden olyan kísérletre, amely a tervek megvalósítására irányul, „tükörszerűen” fog válaszolni. A válaszcsapásoknak azonban nem feltétlenül ugyanazokon a tengeri területeken kell megtörténniük, ahol az esetleges támadásokat tervezik.

Putyin az orosz védelmi minisztériumot és a Csendes-óceáni Flottát arra utasította, hogy terjesszenek elő javaslatokat a lehetséges válaszlépésekről.