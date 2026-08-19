"Péter nem küldött nekem semmit" – pert indít Havasi Bertalan jogos járandósága kifizetéséért

Havasi hétfőn egy napot adott Magyar Péter miniszterelnöknek arra, hogy rendezze a kifizetést. A pénz kedden sem érkezett meg, ezért az előző kormány helyettes államtitkára, jelenleg a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte: ügyvédhez fordul az elmaradt illetmény miatt – írta meg a HVG.

Havasi szerint a kifizetés visszatartása jogsértő, és a történtek a hivatali visszaélés tipikus esetét jelentik. / Fotó: Polyák Attila

Havasi: Hatalmi döntéssel fosztottak meg törvényesen járó illetményemtől

A jogi képviseletet Répássy Róbert vállalta, aki korábban az Igazságügyi Minisztérium államtitkára volt. Havasi szerint semmilyen indoklást vagy technikai problémára vonatkozó jelzést nem kapott, így jelenleg azt sem tudja, mi áll a kifizetés elmaradásának hátterében.

A HVG szerdán ismét rákérdezett, megérkezett-e már az összeg. Havasi azt válaszolta:

Péter nem küldött nekem semmit.

Elmondása szerint írásban sem kapott tájékoztatást arról, hogy milyen jogi probléma akadályozza a kifizetést.

A Fidesz kommunikációs igazgatója Ruff Bálintot, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint államtitkárát, Ducsay Zsuzsannát is bírálta. Szerinte a kifizetés visszatartása jogsértő, és a történtek a hivatali visszaélés tipikus esetét jelentik.

Havasi Bertalan úgy látja, az ügy végül az államnak is több pénzébe kerülhet, mivel a késedelmi kamat és a perköltség tovább növelheti a kiadásokat.

A politikai szempontokat is kifogásolta, azt állítva, hogy hatalmi döntéssel fosztották meg a törvényesen járó illetményétől.

A vita ezzel jogi szakaszba léphet, ugyanis Havasi közölte, hogy közigazgatási pert indít, és hivatali visszaélés miatt feljelentést is tesz. A járandóság kifizetésének elmaradására egyelőre a kormányzati oldalról nem érkezett nyilvános magyarázat.