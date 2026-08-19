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járandóság
Ruff Bálint
Havasi Bertalan

"Péter nem küldött nekem semmit" – pert indít Havasi Bertalan jogos járandósága kifizetéséért

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Két hete vár a felmentési időre járó illetményére az Orbán-kormány egykori helyettes államtitkára, aki arról tájékoztatott, továbbra sem kapott sem pénzt, sem magyarázatot arra, miért nem utalták el neki a járandóságát. Havasi Bertalan közigazgatási pert indít, és hivatali visszaélés miatt feljelentést is tesz.
VG
2026.08.19, 16:00

Havasi hétfőn egy napot adott Magyar Péter miniszterelnöknek arra, hogy rendezze a kifizetést. A pénz kedden sem érkezett meg, ezért az előző kormány helyettes államtitkára, jelenleg a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte: ügyvédhez fordul az elmaradt illetmény miatt – írta meg a HVG.

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Havasi szerint a kifizetés visszatartása jogsértő, és a történtek a hivatali visszaélés tipikus esetét jelentik. / Fotó: Polyák Attila

Havasi: Hatalmi döntéssel fosztottak meg törvényesen járó illetményemtől

A jogi képviseletet Répássy Róbert vállalta, aki korábban az Igazságügyi Minisztérium államtitkára volt. Havasi szerint semmilyen indoklást vagy technikai problémára vonatkozó jelzést nem kapott, így jelenleg azt sem tudja, mi áll a kifizetés elmaradásának hátterében.

A HVG szerdán ismét rákérdezett, megérkezett-e már az összeg. Havasi azt válaszolta: 

Péter nem küldött nekem semmit. 

Elmondása szerint írásban sem kapott tájékoztatást arról, hogy milyen jogi probléma akadályozza a kifizetést.

A Fidesz kommunikációs igazgatója Ruff Bálintot, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint államtitkárát, Ducsay Zsuzsannát is bírálta. Szerinte a kifizetés visszatartása jogsértő, és a történtek a hivatali visszaélés tipikus esetét jelentik.

Havasi Bertalan úgy látja, az ügy végül az államnak is több pénzébe kerülhet, mivel a késedelmi kamat és a perköltség tovább növelheti a kiadásokat. 

A politikai szempontokat is kifogásolta, azt állítva, hogy hatalmi döntéssel fosztották meg a törvényesen járó illetményétől.

A vita ezzel jogi szakaszba léphet, ugyanis Havasi közölte, hogy közigazgatási pert indít, és hivatali visszaélés miatt feljelentést is tesz. A járandóság kifizetésének elmaradására egyelőre a kormányzati oldalról nem érkezett nyilvános magyarázat.

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