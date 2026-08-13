Tragédia: lezuhant egy Apache helikopter, amerikai katonák haltak meg a balesetben

Két ember életét vesztette szerdán az Amerikai Egyesült Államokban, amikor lezuhant egy katonai helikopter Texas középső részén. A rendőrség helyi idő szerint 13:33 körül kapott segélyhívást arról, hogy a Salado településtől délre fekvő mezőkön egy helikopter roncsaira bukkantak. A helyszínre érkező egységek két ember halálát állapították meg.

Egy AH–64 Apache helikopter / Fotó: Anthony Wallace / AFP (képünk illusztráció)

A BBC arról írt, hogy az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint a légi jármű egy AH–64 Apache harci helikopter volt, amely a közeli Fort Hoodban, az amerikai hadsereg egyik jelentős katonai támaszpontján állomásozott.

Cliff Coleman, a Bell megyei seriffhivatal szóvivője elmondta, hogy a kiérkező rendőrök a lezuhant helikopter mellett egy nagy kiterjedésű tüzet is találtak, amely nagyon gyorsan kezdett irányíthatatlanná válni.

Egyelőre nem tudják a helikopterbaleset okát

Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint a baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, miközben a helyszínen továbbra is zajlik a katasztrófavédelmi és mentési munka.

„Jelenleg elsődleges feladatunk a helyszín biztosítása és a kezdeti intézkedések támogatása. Gondolataink a személyzettel és családtagjaikkal vannak, miközben további információkra várunk” – mondta Ethan Diven dandártábornok, az 1. lovashadosztály megbízott parancsnoka.

Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint az AH–64 Apache két hajtóműves, négylapátos, többfeladatú harci helikopter, amely többek között fegyveres felderítési, közvetlen harctámogatási, mozgó célpontok elleni csapásmérési és légi manőverezési feladatok végrehajtására alkalmas.

A helikopter kétszemélyes, a pilóta a hátsó pilótafülkében, a másodpilóta-fegyverkezelő pedig az első ülésben foglal helyet.