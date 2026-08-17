Légikatasztrófa a magyarok körében is népszerű turistaparadicsomban: többen meghaltak

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helikopterbaleset
halálos áldozat

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Súlyos baleset rázta meg hétfő este a Görögországot, amely három ember életét követelte. Egy helikopter röviddel a leszállás előtt csapódott a földbe, majd a helyszínen lángok csaptak fel.
VG
2026.08.17, 20:47

Három ember vesztette életét hétfő este, amikor lezuhant egy magánhelikopter a görögországi Sifnos szigetén. A helikopter Markopoulóból érkezett Sifnosra, a tragédia közvetlen okát egyelőre nem közölték, a roncsok pedig a becsapódás után kigyulladtak.

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Három ember meghalt egy magánhelikopter balesetében a görögországi Sifnos szigetén / Fotó: Hemis via AFP

Három ember meghalt hétfő este a görögországi Sifnos szigetén, miután egy magánhelikopter lezuhant a Tholos nevű területen, a sziget heliportjának közelében. A görög tűzoltóság tájékoztatása szerint a gép a becsapódás után kigyulladt, az áldozatok holttestét pedig a lángok eloltását követően találták meg. 

A hatóságok első információi szerint két férfi és egy nő vesztette életét. 

A balesetet szenvedett helikopter egy Bell 206 típusú magángép volt, amely Markopoulóból indult Sifnos felé. A gép a szigethez érve már a leszállási folyamatban volt, amikor a heliporttól rövid távolságra lezuhant. A helyszínen a becsapódást követően azonnal tűz ütött ki, a környéken pedig sűrű fekete füst volt látható. A helyi beszámolók szerint a helikopter lakott területtől távolabb zuhant le, így további személyi sérülésekről nem érkezett jelentés.

A Sifnos szigetén élők közül az ERT-nek többen arról számoltak be, hogy közvetlenül a zuhanás előtt hangos zajt hallottak. Ez fontos részlet lehet a vizsgálatban, ugyanakkor egyelőre nincs hivatalos bizonyíték arra, hogy műszaki meghibásodás okozta volna a balesetet. A görög hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan mi vezetett a helikopter lezuhanásához.

A görög tűzoltóság műveleti központját 18 óra 17 perckor értesítették a balesetről. A helyszínre azonnal két tűzoltót és egy járművet vezényeltek, hogy megfékezzék a tüzet, illetve segítsék a mentési és helyszínbiztosítási munkálatokat. A mentésbe egy Syros szigetéről érkező különleges egységet is bevontak: a csapat a tűzoltóság RAFNAR típusú nagy sebességű hajójával indult Sifnos felé.

Már vizsgálják, miért zuhant le a helikopter

A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A hatóságoknak többek között azt kell tisztázniuk, hogy történt-e műszaki meghibásodás, milyen állapotban volt a gép, illetve mi történt közvetlenül a becsapódás előtti másodpercekben. A szemtanúk által hallott szokatlan zaj ezért a vizsgálat egyik fontos eleme lehet, de önmagában nem bizonyítja a műszaki hiba lehetőségét.

A baleset különösen megrázó a nyári turistaszezonban, amikor Sifnos a görög szigetek egyik kedvelt célpontja. A helyszín közelében működő heliport miatt a hatóságoknak nemcsak a roncsok és az áldozatok miatt kellett azonnal intézkedniük, hanem a környék biztonságát is biztosítaniuk kellett.

A jelenlegi információk alapján a tragédia mindhárom fedélzeten tartózkodó ember életét követelte. A vizsgálat következő szakaszában a roncsokat is átvizsgálják, ami választ adhat arra, hogy a helikopter miért zuhant le a leszállás közben.

Tragédia: lezuhant egy Apache helikopter, amerikai katonák haltak meg a balesetben

A tragédia okát egyelőre vizsgálják a hatóságok. Az Apache helikopter balesetében két ember vesztette életét.

 

 

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