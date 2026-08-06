Vörös riasztás egész Magyarországon: rendkívüli hőség várható, 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet

40 Celsius-fokos hőség várható a mai napon az előrejelzések szerint. A rendkívüli meleg mellett az UV-sugárzás is kiemelkedően erős lesz: 11 és 16 óra között érdemes kerülni a tartós, közvetlen napfényt, mivel az UV-index extrém magas értéket érhet el. Némi enyhülést hozhat a holnapra várt hidegfront, de a várhatóan csak arra lesz elég, hogy néhány fokkal mérsékelje az extrém hőséget.

40 Celsius-fokos hőség várható csütörtökön, a pénteki hidegfront némi enyhülést hozhat

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Pénteken hidegfront érkezik

A csütörtöki, akár 40 Celsius-fokot is elérő hőség után pénteken hidegfront hoz átmeneti felfrissülést. A napsütést már többfelé felhők zavarhatják, amelyekből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Országos, jelentős csapadék azonban továbbra sem valószínű, a nagyobb mennyiségű eső csak lokálisan fordulhat elő.

Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A forróság ugyan mérséklődik, de a délkeleti országrészben még kitart a hőség: a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.

Szombatra a front mögött már frissebb levegő érkezik. A hajnali minimum-hőmérséklet 15 és 22 fok közé csökken, napközben pedig 29–34 fok várható. Többórás napsütésre van kilátás, ugyanakkor a Dunántúl nyugati és délnyugati részén a nap első felében még egy-egy zápor vagy zivatar kialakulhat.

Az északi, északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé élénk, helyenként erős lesz, ami tovább javíthatja a hőérzetet. A lehűlés ugyan átmeneti enyhülést hoz, de a nyári meleg továbbra is velünk marad.