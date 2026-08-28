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Eldőlt: 137 igent kapott Unger Anna Róza - le is tette az esküt az elnök, nem történt csoda Ligeti Miklóssal

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Az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről döntött pénteken. A hivatal elnökéről a képviselők egyenkénti, titkos szavazással határoztak. A szavazás eredményét ezt követően ismertették.
VG
2026.08.28, 12:40
Frissítve: 2026.08.28, 12:45

A Parlament pénteki ülésén megszavazta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére, amivel célegyenesbe fordult Magyar Péter kampányban tett legfőbb vállalása.

Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke
Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke/Fotó: Polyák Attila / MW

Mi lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata?

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) feladata lesz a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, a jogellenesen megszerzett vagyon felkutatása és visszaszerzése. A hivatal nemcsak a korábbi ügyeket vizsgálhatja, hanem az újabb vagyonvesztések megelőzésében is szerepet kap.  

„A Markó utcába, az onnan kiköltöző Kúria helyére, a Legfőbb Ügyészség mellé költözik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal” – jelentette be a Parlamentben pénteken Magyar Péter. A kormányfő szerint ezzel méltó helyre kerül az új hivatal.

Unger Anna mindenkit vár a fedélzetre

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága csütörtökön Unger Anna Rózát javasolta a hivatal élére. A politológus a meghallgatásán arról beszélt, hogy nem egyszerűen egyes korrupciós ügyeket akar vizsgálni, hanem azt is fel akarja tárni, milyen rendszerek tették lehetővé a közvagyon elvesztését. Kiemelt figyelmet fordítana a nagy állami szerződésekre, koncessziókra és pénzalapokra. 

Unger ugyanakkor óvatosságra intett a gyors eredményekkel kapcsolatban. Szerinte nem reális azt várni, hogy rövid idő alatt minden jelentős ügyben jogerős ítélet szülessen és hatalmas összegek kerüljenek vissza az államhoz. A hivatal sikerét inkább abban látja, hogy képes lesz feltárni a visszaélések rendszerét, és jogi úton ténylegesen visszaszerezni az elveszett közvagyont.

Unger Anna a közbizalmat, a szakértelmet és a politikai befolyástól való függetlenséget is fontosnak nevezte. Mint fogalmazott, a korrupció elleni fellépéshez minden olyan szakember segítségére számít, aki érdemben hozzá tud járulni a hivatal munkájához. 

„A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom. Ehhez minden támogatásra, szakértelemre és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van” – írta Unger Anna pénteki bejegyzésében. Hozzátette, elnökként mindenkit vár a fedélzetre, aki ezért tenni akar, majd külön is megnevezte korábbi vetélytársát: „Mindenekelőtt dr. Ligeti Miklóst.”

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