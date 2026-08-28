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Honvédkórház
centrumkórház
vezetőváltás

Eldőlt, ki vezeti Magyarország egyik legfontosabb centrumkórházát

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Hegedűs Zsolt felmentette Prof. Dr. Wikonkál Norbert Miklóst az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház főigazgatói tisztségéből, és Prof. Dr. Duray Gábor Zoltánt, a kórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki az intézmény élére. A döntést azzal indokolta, hogy a Honvédkórházat tovább kell erősíteni, hogy egyszerre tölthesse be kiemelt centrumkórházi és a magyar honvéd-egészségügy meghatározó bázisának szerepét.
VG
2026.08.28, 11:50

Felmentettem főigazgatói tisztségéből Prof. Dr. Wikonkál Norbert Miklóst, az Észak-Pesti Centrumkórház–Honvédkórház főigazgatóját. Az intézmény új főigazgatójává Prof. Dr. Duray Gábor Zoltánt, a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosát nevezem ki – kezdte Facebook-bejegyzését Hegedűs Zsolt.

Honvédkórház kórház egészségügy
Honvédkórház/Fotó: Lakatos Péter

A Honvédkórház az egyik legfontosabb centrumkórház

A Honvédkórház nem egy a sok kórház közül. Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel. 

A felelősség nagyságát jól mutatja, hogy Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg-eset, és csaknem minden nyolcadik műtéti eset a Honvédkórházhoz kötődik.

A Honvédkórháznak különleges küldetése is van. A magyar honvéd-egészségügy kiemelt klinikai, tudás-, képzési és képességfejlesztési központjának kell lennie – folytatta. Majd hozzátette:

Az intézmény honvéd- és katasztrófa-orvostani, hadi sebészeti, missziós felkészítési és más speciális katonai-egészségügyi feladatokat is ellát. A civil és katonai funkciók egymást erősítik: a nagy betegforgalom biztosítja azt a klinikai tudást és napi gyakorlatot, amelyre a katonai egészségügy építhet, a honvéd-egészségügyi felkészültség pedig különleges válságkezelési képességet ad a kórháznak és az egész egészségügyi rendszernek.

Ezt a szerepet a következő időszakban tovább erősítjük. A cél, hogy a Honvédkórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrumkórház és a magyar honvéd-egészségügy meghatározó bázisa, amely a katonai készenlétben, a missziós felkészítésben, a tömeges sérültellátásban és a válsághelyzeti egészségügyi felkészülésben is kulcsszerepet tölt be.

Prof. Dr. Duray Gábor Zoltán feladata világos: erősebb betegellátás, több fejlesztés, korszerűbb Honvédkórház és megerősített honvéd-egészségügyi képesség.

A Honvédkórházat Magyarország egyik legerősebb és legkorszerűbb kórházává kell tennünk. Ezen fogunk dolgozni – zárta gondolatait Hegedűs Zsolt.

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