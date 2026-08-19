Megdöbbentő fordulat: Magyarország szomszédságában fogták el az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán búvárt
Egy ukrán állampolgárt szerdán Horvátországban letartóztattak, mert a gyanú szerint köze lehetett az Oroszország és Németország közötti Északi Áramlat gázvezetékeket 2022-ben megrongáló víz alatti robbantásokhoz – közölte a német szövetségi ügyészség az Associated Press beszámolója szerint.
A horvát Index cikke szerint a német ügyészek közlése alapján megalapozott a gyanú, hogy
a férfi más elkövetőkkel együtt robbanószerkezetet robbantott fel az Északi Áramlat gázvezetékénél.
Az ukrán Volodimir Z.-t – akinek teljes vezetéknevét a német adatvédelmi szabályoknak megfelelően nem hozták nyilvánosságra – a horvát rendőrség Pulában, európai elfogatóparancs alapján vette őrizetbe – közölte az AP. Az akciót a zágrábi országos rendőr-főkapitányság koordinálta.
A horvát rendőrség hivatalos oldalán egyelőre nem számolt be a letartóztatásról. Az Index megkereste a horvát belügyminisztériumot, és válaszukat annak beérkezése után közlik.
A 2022. szeptember 26-án bekövetkezett víz alatti robbanások súlyosan megrongálták azokat a vezetékeket, amelyeket azért építettek, hogy a Balti-tenger fenekén keresztül orosz földgázt szállítsanak Németországba.
A csoportot azzal gyanúsítják, hogy 2022 szeptemberében robbanószerkezeteket helyezett el az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 vezetékeinél, a Balti-tengeren fekvő dán Bornholm szigetének közelében.
Volodimir Z. a gyanú szerint részt vett a robbanóanyagok elhelyezéséhez szükséges merülésekben. A szállításhoz társaival egy, a németországi Rostock kikötőjéből kifutó vitorlást használtak. A hajót hamis személyazonosító okmányok segítségével, közvetítőn keresztül bérelték ki egy német vállalattól.
A robbanószerkezetek 2022. szeptember 26-án léptek működésbe, és súlyos károkat okoztak mindkét gázvezetékben.
A gyanúsítottat horvátországi kiadatása után a karlsruhei Szövetségi Legfelsőbb Bíróság vizsgálóbírója elé kell állítani.
A külön eljárás alatt álló Serhij K. ellen a német szövetségi főügyészség 2026. június 30-án vádat emelt a hamburgi tartományi bíróság előtt.
A német sajtó szerint egy olyan ukrán állampolgárról van szó, akit a német hatóságok már az előző évben megtaláltak Lengyelországban, a lengyel hatóságok azonban megtagadták letartóztatását és Németországnak történő kiadatását. Az ügy diplomáciai feszültséget okozott Berlin és Varsó között.
A modern történelem legnagyobb szabotázsakciója mögött egy elit ukrán egység állhatott
Az Északi Áramlat felrobbantása – amelyet a modern történelem legnagyobb szabotázsakciójaként jellemeznek – mögött egy elit ukrán katonai egység állt, amelyet közvetlenül az akkori ukrán főparancsnok, a jelenleg londoni nagykövetként szolgáló Valerij Zaluzsnij irányított – állapította meg a német nyomozók hároméves vizsgálata, amelyről a The Wall Street Journal számolt be.
A nyomozók apránként rekonstruálták a műveletet: feltárták a bérelt hajókat, a telefonhívások nyomait és a rendszámokat, valamint azonosították a három különleges műveleti katonából és négy tapasztalt búvárból álló csapatot, amely a Balti-tenger mélyén végrehajtotta a veszélyes akciót.
A döntő áttörést egy meglehetősen különös körülmény hozta meg: egy német sebességmérő kamera lefényképezte az egyik ukrán búvárt egy gépkocsiban. A rendőrség arcfelismerő szoftvere néhány perc alatt összekapcsolta a felvételt a közösségi oldalakon található profilokkal, és így sikerült leleplezni az egész csapatot.
Filmszerű szökés és letartóztatás nyaralás közben
Miután a német ügynökök Lengyelországban megtalálták a búvárt, filmszerű fordulat következett: a férfit egy diplomáciai rendszámú fekete BMW-vel csempészték vissza Ukrajnába. Az autót egy ukrán katonai attasé vezette. Állítólag a lengyelek előzetesen figyelmeztették Kijevet a készülő letartóztatásra.
A művelet feltételezett parancsnokát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU 46 éves veteránját, Serhij K.-t a nyomozók egy egyszerű kérdésből kiindulva találták meg: „Hová járnak nyaralni az ukránok?”
Amikor a férfi az előző évben családjával Lengyelországon és Csehországon keresztül Olaszország felé utazott, a nyomozók az autópályadíj-fizető kapuk adatai és a felesége nevére szóló szállodai foglalások alapján követték.
Az olasz csendőrök San Clemente üdülőhelyén bilincselték meg. A bíróság előtt összegyűlt újságíróknak három ujját mutatta fel, az ukrán nemzeti címerben szereplő háromágú szigony jelképét.