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letartóztatás
Északi Áramlat gázvezetékek
Horvátország
ukrán

Megdöbbentő fordulat: Magyarország szomszédságában fogták el az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán búvárt

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Nyaralás közben fogták el az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán búvárt. A férfi részt vehetett a robbanószerkezetek elhelyezésében a Balti-tenger mélyén futó gázvezetékeken.
VG
2026.08.19, 12:24
Frissítve: 2026.08.19, 13:19

Egy ukrán állampolgárt szerdán Horvátországban letartóztattak, mert a gyanú szerint köze lehetett az Oroszország és Németország közötti Északi Áramlat gázvezetékeket 2022-ben megrongáló víz alatti robbantásokhoz – közölte a német szövetségi ügyészség az Associated Press beszámolója szerint.

Horvátország A police officer arrests a drug dealer. Weapons, handcuffs.
Horvátországban  fogták el az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán búvárt / Fotó: Shutterstock (illusztráció) 

A horvát Index cikke szerint a német ügyészek közlése alapján megalapozott a gyanú, hogy 

a férfi más elkövetőkkel együtt robbanószerkezetet robbantott fel az Északi Áramlat gázvezetékénél.

Az ukrán Volodimir Z.-t – akinek teljes vezetéknevét a német adatvédelmi szabályoknak megfelelően nem hozták nyilvánosságra – a horvát rendőrség Pulában, európai elfogatóparancs alapján vette őrizetbe – közölte az AP. Az akciót a zágrábi országos rendőr-főkapitányság koordinálta.

A horvát rendőrség hivatalos oldalán egyelőre nem számolt be a letartóztatásról. Az Index megkereste a horvát belügyminisztériumot, és válaszukat annak beérkezése után közlik.

A 2022. szeptember 26-án bekövetkezett víz alatti robbanások súlyosan megrongálták azokat a vezetékeket, amelyeket azért építettek, hogy a Balti-tenger fenekén keresztül orosz földgázt szállítsanak Németországba.

A csoportot azzal gyanúsítják, hogy 2022 szeptemberében robbanószerkezeteket helyezett el az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 vezetékeinél, a Balti-tengeren fekvő dán Bornholm szigetének közelében.

Volodimir Z. a gyanú szerint részt vett a robbanóanyagok elhelyezéséhez szükséges merülésekben. A szállításhoz társaival egy, a németországi Rostock kikötőjéből kifutó vitorlást használtak. A hajót hamis személyazonosító okmányok segítségével, közvetítőn keresztül bérelték ki egy német vállalattól.

A robbanószerkezetek 2022. szeptember 26-án léptek működésbe, és súlyos károkat okoztak mindkét gázvezetékben.

A gyanúsítottat horvátországi kiadatása után a karlsruhei Szövetségi Legfelsőbb Bíróság vizsgálóbírója elé kell állítani.

A külön eljárás alatt álló Serhij K. ellen a német szövetségi főügyészség 2026. június 30-án vádat emelt a hamburgi tartományi bíróság előtt.

A német sajtó szerint egy olyan ukrán állampolgárról van szó, akit a német hatóságok már az előző évben megtaláltak Lengyelországban, a lengyel hatóságok azonban megtagadták letartóztatását és Németországnak történő kiadatását. Az ügy diplomáciai feszültséget okozott Berlin és Varsó között.

A modern történelem legnagyobb szabotázsakciója mögött egy elit ukrán egység állhatott

Az Északi Áramlat felrobbantása – amelyet a modern történelem legnagyobb szabotázsakciójaként jellemeznek – mögött egy elit ukrán katonai egység állt, amelyet közvetlenül az akkori ukrán főparancsnok, a jelenleg londoni nagykövetként szolgáló Valerij Zaluzsnij irányított – állapította meg a német nyomozók hároméves vizsgálata, amelyről a The Wall Street Journal számolt be.

A nyomozók apránként rekonstruálták a műveletet: feltárták a bérelt hajókat, a telefonhívások nyomait és a rendszámokat, valamint azonosították a három különleges műveleti katonából és négy tapasztalt búvárból álló csapatot, amely a Balti-tenger mélyén végrehajtotta a veszélyes akciót.

A döntő áttörést egy meglehetősen különös körülmény hozta meg: egy német sebességmérő kamera lefényképezte az egyik ukrán búvárt egy gépkocsiban. A rendőrség arcfelismerő szoftvere néhány perc alatt összekapcsolta a felvételt a közösségi oldalakon található profilokkal, és így sikerült leleplezni az egész csapatot.

Filmszerű szökés és letartóztatás nyaralás közben

Miután a német ügynökök Lengyelországban megtalálták a búvárt, filmszerű fordulat következett: a férfit egy diplomáciai rendszámú fekete BMW-vel csempészték vissza Ukrajnába. Az autót egy ukrán katonai attasé vezette. Állítólag a lengyelek előzetesen figyelmeztették Kijevet a készülő letartóztatásra.

A művelet feltételezett parancsnokát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU 46 éves veteránját, Serhij K.-t a nyomozók egy egyszerű kérdésből kiindulva találták meg: „Hová járnak nyaralni az ukránok?”

Amikor a férfi az előző évben családjával Lengyelországon és Csehországon keresztül Olaszország felé utazott, a nyomozók az autópályadíj-fizető kapuk adatai és a felesége nevére szóló szállodai foglalások alapján követték.

Az olasz csendőrök San Clemente üdülőhelyén bilincselték meg. A bíróság előtt összegyűlt újságíróknak három ujját mutatta fel, az ukrán nemzeti címerben szereplő háromágú szigony jelképét.

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