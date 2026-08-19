Megdöbbentő fordulat: Magyarország szomszédságában fogták el az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán búvárt

Egy ukrán állampolgárt szerdán Horvátországban letartóztattak, mert a gyanú szerint köze lehetett az Oroszország és Németország közötti Északi Áramlat gázvezetékeket 2022-ben megrongáló víz alatti robbantásokhoz – közölte a német szövetségi ügyészség az Associated Press beszámolója szerint.

Horvátországban fogták el az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán búvárt / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A horvát Index cikke szerint a német ügyészek közlése alapján megalapozott a gyanú, hogy

a férfi más elkövetőkkel együtt robbanószerkezetet robbantott fel az Északi Áramlat gázvezetékénél.

Az ukrán Volodimir Z.-t – akinek teljes vezetéknevét a német adatvédelmi szabályoknak megfelelően nem hozták nyilvánosságra – a horvát rendőrség Pulában, európai elfogatóparancs alapján vette őrizetbe – közölte az AP. Az akciót a zágrábi országos rendőr-főkapitányság koordinálta.

A horvát rendőrség hivatalos oldalán egyelőre nem számolt be a letartóztatásról. Az Index megkereste a horvát belügyminisztériumot, és válaszukat annak beérkezése után közlik.

A 2022. szeptember 26-án bekövetkezett víz alatti robbanások súlyosan megrongálták azokat a vezetékeket, amelyeket azért építettek, hogy a Balti-tenger fenekén keresztül orosz földgázt szállítsanak Németországba.

A csoportot azzal gyanúsítják, hogy 2022 szeptemberében robbanószerkezeteket helyezett el az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 vezetékeinél, a Balti-tengeren fekvő dán Bornholm szigetének közelében.

Volodimir Z. a gyanú szerint részt vett a robbanóanyagok elhelyezéséhez szükséges merülésekben. A szállításhoz társaival egy, a németországi Rostock kikötőjéből kifutó vitorlást használtak. A hajót hamis személyazonosító okmányok segítségével, közvetítőn keresztül bérelték ki egy német vállalattól.

A robbanószerkezetek 2022. szeptember 26-án léptek működésbe, és súlyos károkat okoztak mindkét gázvezetékben.

A gyanúsítottat horvátországi kiadatása után a karlsruhei Szövetségi Legfelsőbb Bíróság vizsgálóbírója elé kell állítani.

A külön eljárás alatt álló Serhij K. ellen a német szövetségi főügyészség 2026. június 30-án vádat emelt a hamburgi tartományi bíróság előtt.