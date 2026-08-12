Már az ötödik fürdőzőt harapta meg az a tengeri teknős, amely az elmúlt napokban rendszeresen feltűnt a turisták közelében a horvát Adrián. A legutóbbi támadás múlt vasárnap történt Kastel Luksicnál, az esetek után pedig már a horvát Környezetvédelmi és Zöld Átállási Minisztérium is megszólalt. A tárca szakemberekkel együtt figyeli az állat viselkedését, de egyelőre nem tervezi a befogását vagy elszállítását.

Pánik Horvátországban: továbbra is rettegésben tartja a turistákat egy 70 kilós teknős az Adrián, ami már az ötödik áldozatánál jár – megszólalt a minisztérium / Fotó: Liz Miller

A horvát hatóságok szerint a Caretta caretta fajhoz tartozó tengeri teknős viselkedése szokatlan, mivel ezek az állatok normális körülmények között inkább kerülik az embert. Az azonban önmagában nem számít rendellenesnek, hogy a teknős a sekély vízben, közvetlenül a strand mellett vagy a fürdőzők számára kijelölt területen jelenik meg – írja a horvát Index.

A minisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy a strandok és a bójákkal kijelölt fürdőhelyek emberi használatra kialakított területek, de ettől még ugyanúgy a tengeri élővilág természetes élőhelyének részei. Az állat puszta jelenléte ezért nem ad jogalapot arra, hogy eltávolítsák a térségből.

Nem viszik el a teknőst

A teknős befogása és máshová szállítása jelenleg azért sincs napirenden, mert szigorúan védett vadon élő fajról van szó. A minisztérium szerint egy ilyen beavatkozáshoz egyértelmű szakmai indok szükséges, ráadásul a befogás és az áthelyezés komoly stresszt jelenthet az állatnak. Arra sincs garancia, hogy a nyílt tengerre vagy egy másik partszakaszra szállított teknős ne térne vissza ugyanoda.

A hatóságok ezért egyelőre a megfigyelést és az emberek, valamint az állat közötti kontaktus elkerülését tartják a megfelelő megoldásnak.

További intézkedések akkor jöhetnek szóba, ha a megfigyelések alapján kiderül, hogy a teknős sérült vagy beteg, illetve ha arra jutnak, hogy más módon már nem lehet megfelelően biztosítani a fürdőzők biztonságát.

A minisztérium azt javasolta a helyi hatóságoknak, hogy azokon a strandokon, ahol a teknős megjelenik, jól látható figyelmeztetéseket helyezzenek ki. A fürdőzőket pedig arra kérik, hogy ha a vízben meglátják az állatot, nyugodtan távolodjanak el tőle, majd menjenek ki a partra.