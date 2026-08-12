Pánik Horvátországban: továbbra is rettegésben tartja a turistákat egy 70 kilós teknős az Adrián, ami már az ötödik áldozatánál jár – megszólalt a minisztérium
Már az ötödik fürdőzőt harapta meg az a tengeri teknős, amely az elmúlt napokban rendszeresen feltűnt a turisták közelében a horvát Adrián. A legutóbbi támadás múlt vasárnap történt Kastel Luksicnál, az esetek után pedig már a horvát Környezetvédelmi és Zöld Átállási Minisztérium is megszólalt. A tárca szakemberekkel együtt figyeli az állat viselkedését, de egyelőre nem tervezi a befogását vagy elszállítását.
A horvát hatóságok szerint a Caretta caretta fajhoz tartozó tengeri teknős viselkedése szokatlan, mivel ezek az állatok normális körülmények között inkább kerülik az embert. Az azonban önmagában nem számít rendellenesnek, hogy a teknős a sekély vízben, közvetlenül a strand mellett vagy a fürdőzők számára kijelölt területen jelenik meg – írja a horvát Index.
A minisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy a strandok és a bójákkal kijelölt fürdőhelyek emberi használatra kialakított területek, de ettől még ugyanúgy a tengeri élővilág természetes élőhelyének részei. Az állat puszta jelenléte ezért nem ad jogalapot arra, hogy eltávolítsák a térségből.
Nem viszik el a teknőst
A teknős befogása és máshová szállítása jelenleg azért sincs napirenden, mert szigorúan védett vadon élő fajról van szó. A minisztérium szerint egy ilyen beavatkozáshoz egyértelmű szakmai indok szükséges, ráadásul a befogás és az áthelyezés komoly stresszt jelenthet az állatnak. Arra sincs garancia, hogy a nyílt tengerre vagy egy másik partszakaszra szállított teknős ne térne vissza ugyanoda.
A hatóságok ezért egyelőre a megfigyelést és az emberek, valamint az állat közötti kontaktus elkerülését tartják a megfelelő megoldásnak.
További intézkedések akkor jöhetnek szóba, ha a megfigyelések alapján kiderül, hogy a teknős sérült vagy beteg, illetve ha arra jutnak, hogy más módon már nem lehet megfelelően biztosítani a fürdőzők biztonságát.
A minisztérium azt javasolta a helyi hatóságoknak, hogy azokon a strandokon, ahol a teknős megjelenik, jól látható figyelmeztetéseket helyezzenek ki. A fürdőzőket pedig arra kérik, hogy ha a vízben meglátják az állatot, nyugodtan távolodjanak el tőle, majd menjenek ki a partra.
Nem szabad megközelíteni a teknőst fényképezés vagy videózás miatt, tilos megérinteni, mellette úszni vagy bármilyen módon korlátozni a mozgását. A hatóság külön figyelmeztet arra is, hogy senki ne próbálja meg etetni, elkergetni vagy saját kezűleg befogni az állatot. Az etetés különösen veszélyes lehet, mert a teknőst hozzászoktathatja az emberek közelségéhez, ami tovább súlyosíthatja a mostani problémát. Az elkergetés vagy a befogás pedig még erősebb védekező reakciót válthat ki belőle.
A horvát tengerpartot cserbenhagyták a németek és az osztrákok – bezzeg a magyarok
A horvát statisztikák szerint a magyarok ugyan továbbra is nagy számban utaznak az Adriára, júniusban mégsem kerültek be a hét legnagyobb küldőpiac közé. Németország 2,7 millió vendégéjszakával toronymagasan vezetett, mögötte Ausztria, Szlovénia, Lengyelország, Csehország, az Egyesült Királyság és Olaszország következett, így a magyar vendégéjszakák száma biztosan 466 ezer alatt maradt. Horvátországban júniusban 13,47 millió vendégéjszakát regisztráltak, ezek 91,1 százalékát külföldiek adták, miközben az összforgalom éves alapon visszaesett.
Az év első fele ennél kiegyensúlyozottabb volt: január és június között az érkezések és a vendégéjszakák száma egyaránt 0,5 százalékkal nőtt. A magyar piac júliusban új lendületet kapott, az érkezések 8, a vendégéjszakák 7 százalékkal emelkedtek, és az első hét hónap egészében is 7 százalékos bővülést mértek. A legtöbb magyar a Kvarner térségét, Isztriát és Zadar megyét választotta, vagyis a magyarok súlya kisebb a horvát turizmusban, mint itthon gondolnánk, de 2026-ban továbbra is erős és növekvő piacot jelentenek.