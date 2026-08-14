Magyarok is érintettek a horvátországi tűzvészben – rendkívüli bejelentést tett Orbán Anita
„Folyamatosan figyelemmel kísérem a Dalmáciában kialakult tűzhelyzetet, és kapcsolatban vagyok a horvátországi magyar konzuli szolgálattal” — írta Orbán Anita a Facebookon.
Az eddigi információk szerint
biztonságban vannak azok a magyar állampolgárok, akikről a hatóságoknak tudomásuk van,
illetve akik segítségért fordultak a Konzuli Szolgálathoz – közölte a külügyminiszter.
A tárcavezető beszámolója szerint a magyar konzuli szolgálat munkatársai az éjszaka folyamán több alkalommal is közvetlenül egyeztettek a horvát hatóságokkal. Az együttműködés célja az volt, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan elhagyhassák az érintett területet.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy hatalmas tűzvész tört ki csütörtök este a horvátországi Lokva Rogoznicában. A lángok az éjszaka folyamán Omis irányába terjedtek tovább, majd elérték a város feletti területeket, és veszélyesen közel kerültek a település központjához is.
A gyorsan terjedő tűz számos lakóházat és más épületet veszélyeztetett, ezért több helyi lakost és turistát is evakuáltak.
A helyszíni felvételeken leégett gépkocsik, megrongálódott épületek és jelentős anyagi károk láthatók.
A legfrissebb hírek szerint legalább tízen megsérültek, közülük ketten súlyosan.
A helyi sajtó folyamatos robbanásokról számolt be, amelyeket feltehetően felhevült gázpalackok okoztak. A városban szünet nélkül szóltak a tűzoltó-, mentő- és rendőrautók szirénái, miközben Omis jelentős része áram nélkül maradt.
A Konzuli Szolgálat továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és folyamatos kapcsolatot tart az érintett magyarokkal, valamint a helyi hatóságokkal.
A külügyminiszter arra kérte a térségben tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul kérjenek konzuli segítséget.
A Konzuli Szolgálat éjjel-nappal elérhető ügyeleti telefonszáma: +36 80 36 80 36.
„Vigyázzanak magukra és egymásra!” – zárta bejegyzését Orbán Anita.