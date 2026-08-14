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konzuli szolgálat
Horvátország
tűz

Magyarok is érintettek a horvátországi tűzvészben – rendkívüli bejelentést tett Orbán Anita

Magyar állampolgárok is tartózkodnak a pusztító dalmáciai tűzvész által érintett térségben. Orbán Anita külügyminiszter most elárulta, mit lehet tudni a magyarokról.
VG
2026.08.14., 08:25

„Folyamatosan figyelemmel kísérem a Dalmáciában kialakult tűzhelyzetet, és kapcsolatban vagyok a horvátországi magyar konzuli szolgálattal”  — írta Orbán Anita a Facebookon.

Horvátország tűz Orbán Anita
Magyarok is érintettek a horvátországi tűzvészben – rendkívüli bejelentést tett Orbán Anita / Fotó: X / Press TV Extra 

Az eddigi információk szerint 

biztonságban vannak azok a magyar állampolgárok, akikről a hatóságoknak tudomásuk van, 

illetve akik segítségért fordultak a Konzuli Szolgálathoz – közölte a külügyminiszter.

A tárcavezető beszámolója szerint a magyar konzuli szolgálat munkatársai az éjszaka folyamán több alkalommal is közvetlenül egyeztettek a horvát hatóságokkal. Az együttműködés célja az volt, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan elhagyhassák az érintett területet.

 

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy hatalmas tűzvész tört ki csütörtök este a horvátországi Lokva Rogoznicában. A lángok az éjszaka folyamán Omis irányába terjedtek tovább, majd elérték a város feletti területeket, és veszélyesen közel kerültek a település központjához is.

A gyorsan terjedő tűz számos lakóházat és más épületet veszélyeztetett, ezért több helyi lakost és turistát is evakuáltak. 

A helyszíni felvételeken leégett gépkocsik, megrongálódott épületek és jelentős anyagi károk láthatók.

A legfrissebb hírek szerint legalább tízen megsérültek, közülük ketten súlyosan.

A helyi sajtó folyamatos robbanásokról számolt be, amelyeket feltehetően felhevült gázpalackok okoztak. A városban szünet nélkül szóltak a tűzoltó-, mentő- és rendőrautók szirénái, miközben Omis jelentős része áram nélkül maradt.

 

A Konzuli Szolgálat továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és folyamatos kapcsolatot tart az érintett magyarokkal, valamint a helyi hatóságokkal.

A külügyminiszter arra kérte a térségben tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul kérjenek konzuli segítséget.

A Konzuli Szolgálat éjjel-nappal elérhető ügyeleti telefonszáma: +36 80 36 80 36.

„Vigyázzanak magukra és egymásra!” – zárta bejegyzését Orbán Anita.

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Magyarok is érintettek a horvátországi tűzvészben – rendkívüli bejelentést tett Orbán Anita

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