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Horvátország

Tovább tombolnak a tűzvészek Horvátországban, most egy népszerű nyaralószigeten törtek ki a lángok

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Napok óta súlyos tűzvészekkel küzdenek a horvát tűzoltók, a szél és a szárazság miatt nehéz megfékezni a tüzet. Péntek éjjel Dugi Otok szigetén csaptak fel a lángok, Horvátország súlyos krízissel küzd.
2026.08.15, 09:17

Hatalmas tűz ütött ki tegnap este Dugi Otok szigetén, a horvát tengerpart középső részén. A tűz az erős szél miatt gyorsan terjedt, és az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezítette. A tűzoltók egész éjjel védték a házakat és a nyaralókat. Horvátország más területein is tombol a tűz.

Horvátország Omis
Omisban már megfékezték a lángokat, Horvátország tengerpartján azonban számos helyen még tombol a tűzvész / Fotó: Anadolu via AFP

A tűz oltásában mintegy száz tűzoltó vett részt a szigetről, a Sisak-Moslavina megyei Božava településről, az egész Zadar megyéből összesen 17 járművel, és a kora reggeli órákban két vízszállító tartálykocsi is bevetésre indult. A szárazföldről Dugi otokra érkező tűzoltók egy része visszatér Zardába, de ők továbbra is szolgálatban maradnak, és öntözik a környező területeket - írja a Vecerni list című horvát lap.

Éjszaka tüzek ütöttek ki Zadar megyében, Galovac, Prkos és Zemunik térségében, melyeket kora reggel lokalizáltak. Sűrű növényzet és fenyvesek égtek. A Ninski Stanovi-i tűzhelyen, amely körülbelül négy kilométer hosszan húzódik, a tűzoltók egész éjjel szolgálatban voltak, és ma is folytatják a munkát.

A Zadar megyei tűzoltóság parancsnoka,  Matej Rudić a Net.hr-nek közölte, hogy Dugi Otokon a tűz még nincs kontroll alatt. 

A probléma az, hogy ez egy olyan sziget, amelynek gyakorlatilag minden öblében egy, kettő vagy három ház és nyaraló található. 

Dugi Otokra körülbelül 100 tűzoltót vezényeltek. A helyi erők és a Božaván állomásozó tűzoltók mellett az éjszaka folyamán jelentős erősítés érkezett a szárazföldről. „A megye szárazföldi részéről 17 jármű és 50 tűzoltó érkezett” – mondta Rudić.

Horvátország tűzvészektől szenved

Tegnap borzalmas dolog történt az éjszaka a magyarok körében is népszerű dalmát tengerparti részen. Csütörtök este a horvátországi Omiš mellett tűz ütött ki, a lángok pedig elérték a város központját. A károk jelentősek. Alig jutott levegőhöz a horvát tűzoltóság az Omiš térségében pusztító tűz után, máris újabb komoly front nyílt az Adria partvidékén. A horvátországi erdőtűz ezúttal a Peljesac-félszigeten tört ki, ahol a lángok házak és egy benzinkút környéke felé terjedtek, ezért két Canadair tűzoltó repülőgépet is átirányítottak Omisból.

Az újabb riasztás különösen érzékeny pillanatban érkezett, hiszen Horvátország tűzoltói már az előző órákban is súlyos tüzekkel küzdöttek az Adria partvidékén. Az Omis környéki helyzetből két repülőgép átirányítása arra utal, hogy ott már lehetőség nyílt kapacitást felszabadítani, a Peljesacon azonban gyorsan romlott a helyzet.

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