Tovább tombolnak a tűzvészek Horvátországban, most egy népszerű nyaralószigeten törtek ki a lángok

Hatalmas tűz ütött ki tegnap este Dugi Otok szigetén, a horvát tengerpart középső részén. A tűz az erős szél miatt gyorsan terjedt, és az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezítette. A tűzoltók egész éjjel védték a házakat és a nyaralókat. Horvátország más területein is tombol a tűz.

Omisban már megfékezték a lángokat, Horvátország tengerpartján azonban számos helyen még tombol a tűzvész / Fotó: Anadolu via AFP

A tűz oltásában mintegy száz tűzoltó vett részt a szigetről, a Sisak-Moslavina megyei Božava településről, az egész Zadar megyéből összesen 17 járművel, és a kora reggeli órákban két vízszállító tartálykocsi is bevetésre indult. A szárazföldről Dugi otokra érkező tűzoltók egy része visszatér Zardába, de ők továbbra is szolgálatban maradnak, és öntözik a környező területeket - írja a Vecerni list című horvát lap.

Éjszaka tüzek ütöttek ki Zadar megyében, Galovac, Prkos és Zemunik térségében, melyeket kora reggel lokalizáltak. Sűrű növényzet és fenyvesek égtek. A Ninski Stanovi-i tűzhelyen, amely körülbelül négy kilométer hosszan húzódik, a tűzoltók egész éjjel szolgálatban voltak, és ma is folytatják a munkát.

A Zadar megyei tűzoltóság parancsnoka, Matej Rudić a Net.hr-nek közölte, hogy Dugi Otokon a tűz még nincs kontroll alatt.

A probléma az, hogy ez egy olyan sziget, amelynek gyakorlatilag minden öblében egy, kettő vagy három ház és nyaraló található.

Dugi Otokra körülbelül 100 tűzoltót vezényeltek. A helyi erők és a Božaván állomásozó tűzoltók mellett az éjszaka folyamán jelentős erősítés érkezett a szárazföldről. „A megye szárazföldi részéről 17 jármű és 50 tűzoltó érkezett” – mondta Rudić.

Horvátország tűzvészektől szenved

Tegnap borzalmas dolog történt az éjszaka a magyarok körében is népszerű dalmát tengerparti részen. Csütörtök este a horvátországi Omiš mellett tűz ütött ki, a lángok pedig elérték a város központját. A károk jelentősek. Alig jutott levegőhöz a horvát tűzoltóság az Omiš térségében pusztító tűz után, máris újabb komoly front nyílt az Adria partvidékén. A horvátországi erdőtűz ezúttal a Peljesac-félszigeten tört ki, ahol a lángok házak és egy benzinkút környéke felé terjedtek, ezért két Canadair tűzoltó repülőgépet is átirányítottak Omisból.