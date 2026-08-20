Döbbenetes: szándékos gyújtogatás állhat a horvátországi tűzvész hátterében - elfogták az elkövetőket, szerbek is lehetnek, felvetődik a terrorizmus gyanúja
A zadari rendőrség lezárta a nyomozás első szakaszát három, 46, 45 és 42 éves horvát állampolgár, valamint egy 33 éves lengyel állampolgárságú nő ügyében. Azzal gyanúsítják őket, hogy szándékosan gyújtottak tüzet Zadar megye tíz különböző pontján. A horvát állampolgárok egyes források szerint szerb nemzetiségűek - részük lehetett a horvátországi tűzvész kialakulásában.
A 33 éves gyanúsított nőt ma előállították kihallgatásra. Bilincsben, igazságügyi védőoverallt viselve kísérte be a különleges rendőrség egyik maszkos tagja. Ezt követően a másik három gyanúsítottat is előállították.
Az RTL tegnapi beszámolója szerint a három őrizetbe vett férfi szerb nemzetiségű, és terrorizmus gyanúja miatt az USKOK, a korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség is bekapcsolódott az ügybe.
A rendőrség mai tájékoztatása szerint két gyanúsított otthonának és járművének átkutatásakor fegyvereket találtak, egyiküknél pedig több mobiltelefont is lefoglaltak.
Megszólalt a legfőbb ügyész is - terrorizmus lehet a háttérben
Az ügyet nem Gospićban Ivan Turudić horvát legfőbb ügyész is kommentálta.
„Szörnyű. Szerintem ez egyszerűen szörnyű. Ezek a tüzek, különösen az Omiš környékiek, ahol emberéletek is odavesztek, és ahol továbbra is veszélyben vannak emberi életek, rettenetesek. A rendőrség a helyszínen van, az Ivan Vučetić Igazságügyi Szakértői Központ szakemberei is a helyszínen vannak. Meglátjuk, hová vezet mindez, és milyen eredményre jutunk. Felmerül-e bűncselekmény gyanúja? Meglátjuk. Egyelőre korai erről beszélni” – mondta Turudić az index.hr szerint.
Arra is rákérdeztek, felmerül-e a terrorizmus gyanúja.
Terrorizmus? Nos, ez sincs kizárva. Ez a lehetőség mindig fennáll. A törvény 97. cikkének (1) bekezdése, 7. pontja is rendelkezik erről, és terrorista céllal elkövetett gyújtogatásról is szó esik benne. Most azt kell megállapítanunk, volt-e ilyen indíték, illetve az elkövetők ilyen motivációval cselekedtek-e
– mondta.
Arra a kérdésre, hogy Ivan Anušić miniszterhez hasonlóan szükségesnek tartja-e a gyújtogatókra vonatkozó jogszabályok szigorítását, azt válaszolta, hogy erről nincs kialakult álláspontja. Mint mondta, mindig is azt vallotta: fontosabb, hogy a büntetés elkerülhetetlen legyen, mint az, hogy milyen súlyos maga a büntetés.
Zadari rendszámú autóban fogták el a horvátországi tűzvész okozóit
A rendőrség közlése szerint augusztus 15-én, szombaton valamivel este 8 óra után találták meg és vették őrizetbe a négy embert egy zadari rendszámú autóban. Az intézkedést az előzte meg, hogy
civilek bejelentették: valaki tüzet gyújt az út mellett Benkovac tágabb környékén.
- A nyomozás megállapításai szerint a négy gyanúsított előzetes terv és egymással történt megállapodás alapján cselekedett.
- Augusztus 14-én, pénteken és 15-én, szombaton öngyújtóval szándékosan okoztak tüzeket azzal a céllal, hogy nagyszámú ember életét és vagyonát veszélyeztessék – áll a rendőrségi közleményben.
Tíz helyszínen gyújtottak szándékosan tüzet
A gyanú szerint Zadar Bili Brig nevű városrészében, valamint Zemunik Donji, Galovac, Donje Biljane, Zapužane, Zemunik, Zagrad, Lišane Tinjske, Škabrnja és Benkovac térségében gyújtottak tüzet.
Az eddigi helyszíni vizsgálatok szerint Bili Brigben teljesen kiégett egy 53 éves férfi tulajdonában lévő autó. A Škabrnja és Zemunik Donji közötti tűzben pedig egy 48 éves gazda olajfaligetében 43 olajfa égett ki teljesen.
Valamennyi tüzet sikerült eloltani a tűzoltóknak, akiknek Canadair tűzoltó repülőgépek és más légi egységek is segítséget nyújtottak. Jelentős anyagi kár keletkezett, amelynek pontos összegét még vizsgálják.
Egyiküknél puskát, másikuknál pisztolyt találtak
Az őrizetbe vétel után a rendőrség a Zadari Megyei Bíróság engedélyével átkutatta a gyanúsítottak által használt lakásokat, egyéb helyiségeket és gépjárműveket.
A 42 éves férfitól egy félautomata puskát és 44 darab lőszert, míg a 46 éves férfitól egy pisztolyt és több mobiltelefont foglaltak le.
Mind a négy gyanúsítottat átadták a zadari rendőrkapitányság fogdaügyeletesének, a büntetőfeljelentést pedig továbbították a zadari járási ügyészségnek. A rendőrség az ügyészséggel együttműködve folytatja a nyomozást.
Egy házaspár látta őket tüzet gyújtani
Az eddig nyilvánosságra került információk szerint egy házaspár figyelt fel négy emberre a Benkovac közelében fekvő Raštević térségében. Tetten érték őket, miközben tüzet gyújtottak, ezért azonnal értesítették a rendőrséget. A négyes időközben egy sötét BMW-vel elmenekült a helyszínről, a nőnek azonban sikerült megjegyeznie az autó rendszámát. A bejelentés után a rendőrség megkezdte a keresést. Rövid időn belül megtalálták és megállították a gyanús járművet, amelyben négyen ültek. Mindannyiukat őrizetbe vették és előállították.
Több tűzeset történt Benkovac térségében
A tűzoltók az azt megelőző nap és éjszaka folyamán több szabadtéri tűzhöz is kivonultak Benkovac és környékén. Biljane, Lišane Tinjske, Zapužane, Zagrad és Dobropoljci településeken, továbbá a Biograd melletti Torovi térségében és Privlakában is jelentettek tüzeket. A tűzoltóknak sikerült valamennyit ellenőrzésük alá vonniuk.