Döbbenetes: szándékos gyújtogatás állhat a horvátországi tűzvész hátterében - elfogták az elkövetőket, szerbek is lehetnek, felvetődik a terrorizmus gyanúja

A zadari rendőrség lezárta a nyomozás első szakaszát három, 46, 45 és 42 éves horvát állampolgár, valamint egy 33 éves lengyel állampolgárságú nő ügyében. Azzal gyanúsítják őket, hogy szándékosan gyújtottak tüzet Zadar megye tíz különböző pontján. A horvát állampolgárok egyes források szerint szerb nemzetiségűek - részük lehetett a horvátországi tűzvész kialakulásában.

Omis lángokban - a horvátországi tűzvész kialakulásában a szándékos gyújtogatás lehetősége is fennáll / Fotó: AFP

A 33 éves gyanúsított nőt ma előállították kihallgatásra. Bilincsben, igazságügyi védőoverallt viselve kísérte be a különleges rendőrség egyik maszkos tagja. Ezt követően a másik három gyanúsítottat is előállították.

Az RTL tegnapi beszámolója szerint a három őrizetbe vett férfi szerb nemzetiségű, és terrorizmus gyanúja miatt az USKOK, a korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség is bekapcsolódott az ügybe.

A rendőrség mai tájékoztatása szerint két gyanúsított otthonának és járművének átkutatásakor fegyvereket találtak, egyiküknél pedig több mobiltelefont is lefoglaltak.

Megszólalt a legfőbb ügyész is - terrorizmus lehet a háttérben

Az ügyet nem Gospićban Ivan Turudić horvát legfőbb ügyész is kommentálta.

„Szörnyű. Szerintem ez egyszerűen szörnyű. Ezek a tüzek, különösen az Omiš környékiek, ahol emberéletek is odavesztek, és ahol továbbra is veszélyben vannak emberi életek, rettenetesek. A rendőrség a helyszínen van, az Ivan Vučetić Igazságügyi Szakértői Központ szakemberei is a helyszínen vannak. Meglátjuk, hová vezet mindez, és milyen eredményre jutunk. Felmerül-e bűncselekmény gyanúja? Meglátjuk. Egyelőre korai erről beszélni” – mondta Turudić az index.hr szerint.

Arra is rákérdeztek, felmerül-e a terrorizmus gyanúja.

Terrorizmus? Nos, ez sincs kizárva. Ez a lehetőség mindig fennáll. A törvény 97. cikkének (1) bekezdése, 7. pontja is rendelkezik erről, és terrorista céllal elkövetett gyújtogatásról is szó esik benne. Most azt kell megállapítanunk, volt-e ilyen indíték, illetve az elkövetők ilyen motivációval cselekedtek-e

– mondta.

Arra a kérdésre, hogy Ivan Anušić miniszterhez hasonlóan szükségesnek tartja-e a gyújtogatókra vonatkozó jogszabályok szigorítását, azt válaszolta, hogy erről nincs kialakult álláspontja. Mint mondta, mindig is azt vallotta: fontosabb, hogy a büntetés elkerülhetetlen legyen, mint az, hogy milyen súlyos maga a büntetés.