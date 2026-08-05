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Kiver az izzadság ettől a térképtől: így "teljesít" Magyarország az európai forróságban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarország Európa egyik legforróbb országa volt. A rendkívüli hőség ellenére a magyarok igyekeztek takarékoskodni a vízzel.
VG
2026.08.05, 10:54
Frissítve: 2026.08.05, 10:55

Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius-fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius-fok között alakult – közölte a HungaroMet Zrt. kedden Facebook-oldalán.

hőség
A rendkívüli hőség ellenére a magyarok igyekeztek takarékoskodni a vízzel / Fotó: Ladóczki Balázs

Azt írták: Európát továbbra is a hőség jellemzi, a kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius-fok felett alakult a maximum-hőmérséklet.

A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget - jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek.

 

A Met Office közlése szerint hétfőn volt az idei év huszadik olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius-fokot. Erre korábban még nem volt példa, 1995-ben 19 ilyen nap volt - áll a közleményben. 

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az ország nagy részén még csütörtökig kitart az extrém hőség, több helyen 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. 

  • Szerdán zavartalanul napos, száraz idő várható, csupán kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A délies szél napközben időnként megélénkül, a hajnali 24–25 fok után délutánra 39 fok köré emelkedik a hőmérséklet. 
  • Csütörtökön tovább fokozódik a hőség: a legmagasabb nappali hőmérséklet országszerte 36 és 42 fok között alakulhat. 
  • Pénteken érkezik meg a várva várt hidegfront. A napsütés mellett többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A lehűlés azonban nem lesz egyforma mértékű: míg az ország nagy részén 28–34 fok közé mérséklődik a csúcshőmérséklet, délkeleten még 38 fok körüli értékek is előfordulhatnak. Az országos, kiadós eső továbbra is elmarad.

A tartósan magas hőmérséklet ellenére a magyarok igyekeztek a vízfogyasztás visszafogni, Gajdos László további együttműködést kér a lakosságtól.

Beszámolója szerint az elmúlt időszakban sokan tudatosabban használták a vizet: elhalasztották az autómosást, megfontoltabban öntöztek, későbbre időzítették a medencék feltöltését, valamint mellőzték a térkövek tisztítását.

Gajdos László hangsúlyozta, hogy ezek az elsőre aprónak tűnő lépések együttesen jelentős segítséget jelentenek a vízellátó rendszer számára. Arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban is kerüljék a nagyobb mennyiségű ivóvíz felhasználását igénylő, halasztható tevékenységeket.

A következő napok továbbra is komoly megpróbáltatásokat tartogatnak. 

A szakemberek szerint a felelős és takarékos vízhasználat elengedhetetlen ahhoz, hogy a szolgáltatás a legnagyobb terhelés idején is zavartalan maradjon.

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