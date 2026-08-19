Nem vártak sokáig, azonnal megszólalt a kínai elnök Baka András hivatalba lépése miatt: ezt üzente Hszi Csin-Ping Magyarország új köztársasági elnökének
Baka András hivatalba lépésének napján Hszi Csin-ping kínai elnök is megszólalt, és gratulált az új magyar köztársasági elnöknek. A kínai vezető egyértelművé tette: Peking a politikai bizalom és a gyakorlati együttműködés további mélyítését várja Budapesttől.
A kínai elnök szerint Magyarország azon országok között volt, amelyek a legelsők között ismerték el a Kínai Népköztársaságot. Hszi Csin-ping hangsúlyozta, hogy a két ország hagyományos barátsága hosszú múltra tekint vissza, és a diplomáciai kapcsolatok 77 évvel ezelőtti felvétele óta Budapest és Peking a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök elvei alapján építette kapcsolatait.
A kínai vezető szerint az együttműködés az elmúlt évtizedekben számos területen jelentős eredményeket hozott. Hszi Csin-ping egyúttal azt is jelezte, hogy személyesen is fontosnak tartja a Kína és Magyarország közötti kapcsolatok fejlődését, ezért kész együtt dolgozni Baka Andrással.
Hszi Csin-ping: tovább erősítjük a magyar kapcsolatokat
A gratuláló üzenet egyik legfontosabb része, hogy Peking nem egyszerűen a meglévő kapcsolatok fenntartását várja, hanem azok további mélyítését. Hszi Csin-ping a politikai bizalom erősítését, valamint a gyakorlati együttműködés bővítését nevezte meg célként.
A kínai elnök szerint ennek eredményeként tovább fejlődhet az úgynevezett új korszakra szóló, minden időjárási körülmények között fennálló átfogó stratégiai partnerség. Ez a megfogalmazás azért is fontos, mert a magyar-kínai kapcsolatok az elmúlt években a gazdasági együttműködés mellett politikai szinten is kiemelt jelentőségűvé váltak.
Baka András hivatalba lépése önmagában is új fejezetet jelent a magyar közéletben.
Az Országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a korábbi legfelsőbb bírósági elnököt köztársasági elnöknek, 140 igen és hat nem szavazattal. A Sándor-palota közlése szerint az új államfő hivatalának átvételéről egyeztetett az átmeneti időszakban az elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal munkatársaival.
A kínai gratuláció így rögtön Baka András elnökségének első napján világossá teszi, hogy az új államfő előtt a nemzetközi kapcsolatokban is fontos szerep vár. Peking üzenete alapján Kína a következő időszakban is számít Magyarországra, és a gazdasági, politikai, valamint más gyakorlati együttműködési területeken sem kíván visszalépni.
A magyar-kínai kapcsolatokat korábban is magas szintű politikai találkozók erősítették.
A két ország viszonyát 2024-ben új szintre emelték, amikor Hszi Csin-ping budapesti látogatásán a felek az új korszakra szóló, minden időjárási körülmények között fennálló átfogó stratégiai partnerség kialakítását jelentették be.
Hszi Csin-ping mostani üzenete ennek a politikának a folytatását vetíti előre: Kína az új magyar államfővel is a politikai bizalom elmélyítését és a kézzelfogható együttműködés bővítését szeretné elérni.
Hivatalos: új lakója van a Sándor Palotának, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök
Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András államfő – közölte a Sándor-palota. Az Országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnökké, így mától teljeskörűen gyakorolja az elnöki feladat- és hatásköröket.