Nem vártak sokáig, azonnal megszólalt a kínai elnök Baka András hivatalba lépése miatt: ezt üzente Hszi Csin-Ping Magyarország új köztársasági elnökének

Baka András hivatalba lépésének napján Hszi Csin-ping kínai elnök is megszólalt, és gratulált az új magyar köztársasági elnöknek. A kínai vezető egyértelművé tette: Peking a politikai bizalom és a gyakorlati együttműködés további mélyítését várja Budapesttől.

Nem maradt visszhang nélkül Baka András hivatalba lépése: Hszi Csin-ping kínai elnök személyesen küldött gratulációt az új magyar államfőnek / Fotó: Xinhua via AFP

A kínai elnök szerint Magyarország azon országok között volt, amelyek a legelsők között ismerték el a Kínai Népköztársaságot. Hszi Csin-ping hangsúlyozta, hogy a két ország hagyományos barátsága hosszú múltra tekint vissza, és a diplomáciai kapcsolatok 77 évvel ezelőtti felvétele óta Budapest és Peking a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök elvei alapján építette kapcsolatait.

A kínai vezető szerint az együttműködés az elmúlt évtizedekben számos területen jelentős eredményeket hozott. Hszi Csin-ping egyúttal azt is jelezte, hogy személyesen is fontosnak tartja a Kína és Magyarország közötti kapcsolatok fejlődését, ezért kész együtt dolgozni Baka Andrással.

Hszi Csin-ping: tovább erősítjük a magyar kapcsolatokat

A gratuláló üzenet egyik legfontosabb része, hogy Peking nem egyszerűen a meglévő kapcsolatok fenntartását várja, hanem azok további mélyítését. Hszi Csin-ping a politikai bizalom erősítését, valamint a gyakorlati együttműködés bővítését nevezte meg célként.

A kínai elnök szerint ennek eredményeként tovább fejlődhet az úgynevezett új korszakra szóló, minden időjárási körülmények között fennálló átfogó stratégiai partnerség. Ez a megfogalmazás azért is fontos, mert a magyar-kínai kapcsolatok az elmúlt években a gazdasági együttműködés mellett politikai szinten is kiemelt jelentőségűvé váltak.

Baka András hivatalba lépése önmagában is új fejezetet jelent a magyar közéletben.

Az Országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a korábbi legfelsőbb bírósági elnököt köztársasági elnöknek, 140 igen és hat nem szavazattal. A Sándor-palota közlése szerint az új államfő hivatalának átvételéről egyeztetett az átmeneti időszakban az elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal munkatársaival.