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diplomácia
Baka András
Hszi Csin-ping
Kína

Nem vártak sokáig, azonnal megszólalt a kínai elnök Baka András hivatalba lépése miatt: ezt üzente Hszi Csin-Ping Magyarország új köztársasági elnökének

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Baka András első hivatalos napján Kína is jelezte, hogy kiemelt figyelemmel követi az új magyar államfő munkáját. Hszi Csin-ping gratuláló üzenetében a két ország közötti hagyományos barátság folytatását és az együttműködés elmélyítését sürgette.
VG
2026.08.19, 18:40

Baka András hivatalba lépésének napján Hszi Csin-ping kínai elnök is megszólalt, és gratulált az új magyar köztársasági elnöknek. A kínai vezető egyértelművé tette: Peking a politikai bizalom és a gyakorlati együttműködés további mélyítését várja Budapesttől.

CHINA-BEIJING-GRAND GATHERING-JIANG ZEMIN-BIRTH CENTENARY (CN) Hszi Csin-ping
Nem maradt visszhang nélkül Baka András hivatalba lépése: Hszi Csin-ping kínai elnök személyesen küldött gratulációt az új magyar államfőnek / Fotó: Xinhua via AFP

A kínai elnök szerint Magyarország azon országok között volt, amelyek a legelsők között ismerték el a Kínai Népköztársaságot. Hszi Csin-ping hangsúlyozta, hogy a két ország hagyományos barátsága hosszú múltra tekint vissza, és a diplomáciai kapcsolatok 77 évvel ezelőtti felvétele óta Budapest és Peking a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök elvei alapján építette kapcsolatait.

A kínai vezető szerint az együttműködés az elmúlt évtizedekben számos területen jelentős eredményeket hozott. Hszi Csin-ping egyúttal azt is jelezte, hogy személyesen is fontosnak tartja a Kína és Magyarország közötti kapcsolatok fejlődését, ezért kész együtt dolgozni Baka Andrással.

Hszi Csin-ping: tovább erősítjük a magyar kapcsolatokat

A gratuláló üzenet egyik legfontosabb része, hogy Peking nem egyszerűen a meglévő kapcsolatok fenntartását várja, hanem azok további mélyítését. Hszi Csin-ping a politikai bizalom erősítését, valamint a gyakorlati együttműködés bővítését nevezte meg célként.

A kínai elnök szerint ennek eredményeként tovább fejlődhet az úgynevezett új korszakra szóló, minden időjárási körülmények között fennálló átfogó stratégiai partnerség. Ez a megfogalmazás azért is fontos, mert a magyar-kínai kapcsolatok az elmúlt években a gazdasági együttműködés mellett politikai szinten is kiemelt jelentőségűvé váltak.

Baka András hivatalba lépése önmagában is új fejezetet jelent a magyar közéletben. 

Az Országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a korábbi legfelsőbb bírósági elnököt köztársasági elnöknek, 140 igen és hat nem szavazattal. A Sándor-palota közlése szerint az új államfő hivatalának átvételéről egyeztetett az átmeneti időszakban az elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal munkatársaival.

A kínai gratuláció így rögtön Baka András elnökségének első napján világossá teszi, hogy az új államfő előtt a nemzetközi kapcsolatokban is fontos szerep vár. Peking üzenete alapján Kína a következő időszakban is számít Magyarországra, és a gazdasági, politikai, valamint más gyakorlati együttműködési területeken sem kíván visszalépni.

A magyar-kínai kapcsolatokat korábban is magas szintű politikai találkozók erősítették. 

A két ország viszonyát 2024-ben új szintre emelték, amikor Hszi Csin-ping budapesti látogatásán a felek az új korszakra szóló, minden időjárási körülmények között fennálló átfogó stratégiai partnerség kialakítását jelentették be.

Hszi Csin-ping mostani üzenete ennek a politikának a folytatását vetíti előre: Kína az új magyar államfővel is a politikai bizalom elmélyítését és a kézzelfogható együttműködés bővítését szeretné elérni.

Hivatalos: új lakója van a Sándor Palotának, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök

Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András államfő – közölte a Sándor-palota. Az Országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnökké, így mától teljeskörűen gyakorolja az elnöki feladat- és hatásköröket.

 

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