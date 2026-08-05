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HungaroMet
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melegrekord

Valami különös dolog történt: a Hungaromet megcáfolta a kormányt − nem volt ma 43 fok Magyarországon

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Szerdán több melegrekord is megdőlt, azonban úgy tűnik, mégsem annyival, mint a kormány korábban kommunikálta. A Hungaromet adatai szerint nem kis tévedésről lehet szó, mivel a délutáni közlés mind fővárosi, mind országos szinten hibás volt. Ráadásul jelentős eltérésről van szó.
VG
2026.08.05, 21:47
Frissítve: 2026.08.05, 22:47

Az időjárás nem enyhül, csapadék nem várható a napokban, a hőség pedig egyre elviselhetetlenebb. Szerdán nem csupán a budapesti, de az országos minimum- és maximum-hőmérsékleti rekordok is megdőltek a Hungaromet mérései szerint.

A Hungaromet országos mérései
A Hungaromet országos mérései / Fotó: Facebook / Hungaromet

A Hungaromet mérései

Az országos maximum-hőmérsékleti rekordot Budakalászon mérték, ahol 41,4 Celsius-fokig emelkedett a levegő hőmérséklete. Ezzel egy 1905-ben, Orosházán mért 40,0 fokos csúcs dőlt meg.

Továbbá a fővárosi napi és egyben abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt Budapest-Újpest állomáson, ahol 41,1 Celsius-fokot mértek a legmelegebb időszakban.

A korábbi fővárosi abszolút csúcs 41 Celsius-fok volt, amit 2026. június 30-án mértek a Gellérthegyen. Érdekesség, hogy ezt megelőzően egy 1947-es 39 Celsius-fokos eredmény tartotta a rekordot, ami szintén a Gellérthegyen született.

A Hungaromet budapesti mérései
A Hungaromet budapesti mérései / Fotó: Facebook / Hungaromet

Szerda hajnalban a minimum-hőmérsékleti rekord is megdőlt: a János-hegyen csak 28,0 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ezáltal nemcsak új országos, illetve fővárosi napi legmagasabb minimum-hőmérséklet dőlt meg, hanem az abszolút legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja is.

A korábbi budapesti napi fővárosi minimum-hőmérsékleti rekord 27,1 Celsius-fok volt, amit 2026. június 26-án mértek, az abszolút legmagasabb minimum-hőmérsékleti csúcsot pedig 2007-ben Pécs-Árpádtetőn mérték, ahol csupán 27,9 Celsius-fokig hűlt a levegő.

Ezzel szemben a kormány kommunikációja szerint

„Ma megdőlhet az abszolút melegrekord, perzselő forróság van, több helyen 42 fok körül jár a hőmérséklet.
Kérem, hogy mindenki figyeljen az idősekre, a gyerekekre, a betegekre, az egyedül és az utcán élőkre!” − figyelmeztetett korábban Magyar Péter egy Facebook-bejegyzésében.

Ezt követően a szerdán 16 órakor, a kormany.hu oldalon közzétett gyorsjelentés szerint országosan 40, Budapesten 43 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet a nap folyamán, ám ezeket az adatok a Hungaromet cáfolta.

Ennek értelmében Budapesten nem volt 43 Celsius-fok, míg országosan 41,4 Celsius-fok volt a maximum.

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