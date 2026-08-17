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átvilágítás
Dr Velkey György
Hungary Helps Ügynökség
Külügyminisztérium

Orbán Anita államtitkára bejelentette: átvilágítják az Orbán-kormány fontos intézményét – "A pincétől a padlásig"

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Újabb állami háttérintézmény teljes átvizsgálását kezdi meg a kormány, a vezetői posztra nyílt pályázatot írnak ki. A Hungary Helps Ügynökségnél felülvizsgálják a korábbi szerződéseket és kifizetéseket, ám az ígéret szerint a humanitárius programokat folytatják. Minderről Velkey György László államtitkár számolt be közösségi oldalán.
Lehoczky Milán
2026.08.17, 21:18

Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a Facebookon közölte, hogy újabb háttérintézmény teljes körű átvilágítására készül a tárca. A tájékoztatás szerint a Hungary Helps Ügynökség revíziója mellett a szervezet vezetőjét is leváltja a kormány. 

Hungary Helps Ügynökség X-oldala
Fotó: Hungary Helps Ügynökség X-oldala

A Hungary Helps Ügynökség összes korábbi szerződését és kifizetését felülvizsgálják

A kormány továbbra is fontosnak tartja a válságövezetekben élő, természeti katasztrófák, szegénység és egyenlőtlenség által sújtott közösségek helyben történő támogatását – mondta Velkey, hozzátéve: a Hungary Helps Ügynökség ebben a munkában a jövőben is meghatározó szerepet kap, működését azonban új alapokra helyezik.

Az ügynökséget pincétől a padlásig át kell világítanunk

 – fogalmazott Velkey György László. Az államtitkár szerint felülvizsgálják a korábban megkötött szerződéseket és a már teljesített kifizetéseket is.

A szervezet vezetésére olyan szakemberek jelentkezését várják, akik jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. A pályázóknak behatóan kell ismerniük a humanitárius segítségnyújtás szakmai hátterét, emellett elvárás a szervezet átlátható és tiszta működtetése iránti elkötelezettség.

A pályázati kiírás szerint szeptember 15-ig lehet jelentkezni a vezetői posztra.

Mint ismert: a 2017-ben létrehozott szervezet egyik kiemelt céljaként az előző kormány az üldözött keresztények támogatását határozta meg.

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