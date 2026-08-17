Óriási fordulat előtt az időjárás Magyarországon: itt van a legfrissebb előrejelzés – heves zivatarok csaphatnak le hamarosan

Hamarosan véget érhet a brutális hőség. Hétfőn ugyanis egy hidegfront éri el térségünket, melynek hatására változik az időjárás, és már nem számíthatunk szikrázó napsütésre, ugyanis erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés. Hosszabb napos időszakokra elsősorban az Alföldön élők készülhetnek.

A héten változékonylehet az időjárás / Fotó: Shutterstock

Az Időkép előrejelzése szerint a hidegfront hatására hétfőn kezdetben elszórtan északnyugaton, majd a nap első felében főként az ország északi felén alakulhatnak ki helyenként futó záporok, néhol akár az ég is megdörrenhet. Viszont délután és kora este a Dunántúlon és északon egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok nyugat felől, majd az esti, éjszakai órákban az Alföld több tájegységére is megérkeznek a záporok, zivatarok.

Helyenként hevesebb viharokra is számítani kell, melyeket jégeső, felhőszakadás és viharos kifutószél kísérhet. Ezekből a viharokból lokálisan akár 15–20 mm-t meghaladó mennyiségű csapadék is hullhat, de mivel a záporok, zivatarok lokális jellegűek, így számítani kell arra, hogy amíg az egyik helyen alapos öntözést kapnak a földek, addig 5–10 kilométerrel arrébb egy csepp eső sem esik.

Vagyis Magyarország nagy részén csupán néhány milliméternyi esőre van kilátás, sőt lehetnek majd teljesen szárazon hagyott területek is. A hidegfront előtt még a déli, délnyugati szél lesz többfelé élénk, néhol erős, majd a hidegfront érkezésével nyugatira, északnyugatira fordul a szél. Ugyanakkor a viharokat 60–70 kilométer/órát meghaladó sebességű széllökések is kísérhetik.

Enyhülést hozhat az időjárás

Hétfőn hajnalban lesznek olyan tájaink, ahol nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. A hidegfront hatására napközben viszont már nem lesz mindenhol kánikulában részünk. A nyugati, az északnyugati és az északi tájainkon általában 27–30 fok körüli maximumokra számíthatunk. Máshol még 31–37 fokot mérhetünk a délutáni órákban, az Alföld déli és délkeleti tájain várható a legmelegebb idő.

A jelenlegi számítások szerint kedden kezdetben főként északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve egy-egy zivatarra, majd napközben már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. A hét második napján az északnyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő.

Mindenhol megszűnik a kánikula, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.