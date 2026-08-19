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iráni háború
Hormuzi-szoros
Trump
eszkaláció

Súlyos fenyegetés jött Teheránból: Irán komolyan mérlegeli, megtámadja Európát, ha Donald Trump tovább feszíti a húrt – "Őrültebbek vagyunk"

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A teheráni vezetésen belül megerősödtek a keményvonalasok, akik elvetik az Egyesült Államokkal való tárgyalást. Arra készülnek, hogy ha Trump elnökbeváltja fenyegetését, és az infrastruktúra ellen indít támadásokat, Irán Európában lévő amerikai katonai célpontokat támad. Célpont lehet például Bulgária, vagy Ciprust.
D. GY.
2026.08.19, 10:57
Frissítve: 2026.08.19, 11:18

Irán mérlegeli annak lehetőségét, hogy amerikai katonai célpontokat támadjon Európában, amennyiben Donald Trump eszkalálja a háborút – közölték a rezsimhez közel álló személyek. Teherán azt vizsgálja, milyen lehetőségekkel emelhetné tovább a konfliktus tétjét.

Irán Teherán
Irán Európára is kiterjesztené a háborút, ha Trump az iráni infrastruktúrát támadja / Fotó: Anadolu via AFP

A rezsim két bennfentese a Financial Timesnak azt mondta, hogy az iráni erők megvizsgálták amerikai katonai létesítmények megtámadásának lehetőségét délkelet-európai országokban, például Bulgáriában. 

  • Szófia a múlt hónapban engedélyezte, hogy az Egyesült Államok légi utántöltő repülőgépei használják a bezmeri légibázist. 
  • Az egyik bennfentes hozzátette, hogy Ciprus – ahol márciusban dróncsapás érte az egyik brit légibázist – szintén a lehetséges megtorló célpontok között szerepelhet egy újabb amerikai offenzíva esetén. 
  • A források szerint az iráni erők külön megvizsgálták azt is, hogy eszkaláció esetén megtámadják a Hormuzi-szorosban futó tenger alatti optikai kábeleket.

Irán már a háború folytatására készül

A fenyegetések jól tükrözik a Teheránban uralkodó dacos hangulatot: a rezsimen belül egyre többen úgy vélik, hogy a háború kiújulása már nem azon múlik, bekövetkezik-e, hanem azon, hogy mikor.

A szoros újranyitásáról szóló tárgyalások megrekedtek, Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Khamenei ajatollah pedig a múlt héten keményvonalas politikusokat emelt a legfontosabb biztonsági és katonai tisztségekbe. Trump kedden azt mondta, hogy 

Teheránnal semmilyen tárgyalás vagy egyeztetés nincs folyamatban, és nincs is tervbe véve.

Az Iszlám Forradalmi Gárda és más iráni katonai vezetők arra figyelmeztettek, hogy egy újabb teljes körű konfliktus esetén Irán túllépne korábbi stratégiáján, amely az amerikai katonai létesítmények, energetikai objektumok és más közel-keleti infrastruktúra támadására összpontosított, és távolabbi célpontokat is támadás alá venne.

A Forradalmi Gárda a múlt hónapban Nagy-Britanniát is megfenyegette amiatt, hogy az Egyesült Államok brit katonai bázisokat használ. Közölte: 

minden olyan bázist, amelyet iráni terület elleni támadás indítására használnak, legitim célpontnak tekintenek.

Irán közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat – például a Shahab rakétacsalád egyes típusait – vethetne be a dél- és délkelet-európai amerikai létesítmények ellen. Szakértők szerint azonban ezek nagyobb távolságon nehezen lennének képesek jelentős károkat okozni.

A brit lap szerint a rezsim olyan tervet készít elő, amelynek alapján tovább szélesítené a konfliktust, ha Trump beváltaná az iráni infrastruktúra elleni támadásokkal kapcsolatos korábbi fenyegetéseit. Az amerikai elnök a múlt hónapban azt mondta, hogy Washington minden alkalommal lerombolna egy iráni hidat vagy erőművet, amikor az Iszlám Köztársaság megtámad egy hajót a szorosban. 

Irán Teherán iráni háború
Rakéták Teheránban - Iránnak megvannak az eszközei a távoli célpontok eléréséhez / Fotó: Anadolu via AFP

Teheránnak megvannak az eszközei a távoli csapásokhoz

Irán már korábban is bizonyította, hogy kész távoli célpontokat támadni. Az Egyesült Államok és Izrael februári hadműveleteinek megindítása utáni hetekben Washington azzal vádolta Teheránt, hogy több rakétát lőtt ki a mintegy 4 ezer kilométerre fekvő Diego Garcia támaszpont ellen. Egyik rakéta sem érte el célját. A Diego Garcia az Indiai-óceánon található közös amerikai–brit katonai bázis.

  • Törökország márciusban közölte, hogy a NATO légvédelme több, Iránból indított ballisztikus rakétát elfogott. 
  • Ugyanebben a hónapban dróncsapás érte a brit légierő ciprusi, akrotiri bázisát. Nyugati tisztviselők akkor azt feltételezték, hogy egy iráni drónról volt szó, amelyet azonban nem közvetlenül Teherán, hanem valamelyik regionális szövetségese indított. 
  • A bennfentesek szerint a múlt hónapban egy jordániai amerikai támaszpont ellen végrehajtott iráni támadás – amelyben három amerikai katona meghalt – volt az Iszlám Köztársaság eddigi legpontosabb nagy hatótávolságú csapása, és bizonyította, hogy Irán nagyobb távolságban lévő célpontokat is képes eltalálni.

Ez Európának is üzenet volt: Európát is elérhetik a rakéták, ezért tudnia kell, melyik oldalra áll ebben a háborúban

 – mondta az első bennfentes. „Egy nagyon súlyos hiba, például az infrastruktúránk megtámadása azt eredményezheti, hogy a háború túllép a régión, és eléri Európát” - tette hozzá.

Egyelőre fölényben az iráni keményvonalasok

Az iráni rezsim egyes szereplői attól tartanak, hogy Teherán túl messz megy. Ugyanakkor a rendszer számos keményvonalasa úgy véli, hogy az Egyesült Államokban nem lehet megbízni egy esetleges megállapodás végrehajtását illetően, ezért Iránnak nagyobb árat kell fizettetnie Washingtonnal, hogy rákényszerítse egy végleges egyezségben vállalt kötelezettségeinek betartására.

Közéjük tartozik Mohsen Rezaei, a Forradalmi Gárda egykori parancsnoka is, akit Khamenei a múlt héten az ország legfőbb biztonsági tisztviselőjévé nevezett ki.

Iráni elemzők ezt annak jeleként értelmezték, hogy olyan szereplők, mint Mohammad Bagher Ghalibaf, az ország vezető tárgyalója, egyelőre háttérbe szorultak, miközben egy tartós megállapodás esélyei egyre rosszabbnak tűnnek. Irán „egyértelmű üzenetet küld: ha nem tudtok megállapodni Ghalibaffal, akkor Rezaeivel kell tárgyalnotok” – mondta a második bennfentes. 

Az üzenet ez: ne legyél őrült, mert én még nálad is őrültebb vagyok 

- tette hozzá.

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