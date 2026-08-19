Súlyos fenyegetés jött Teheránból: Irán komolyan mérlegeli, megtámadja Európát, ha Donald Trump tovább feszíti a húrt – "Őrültebbek vagyunk"

Irán mérlegeli annak lehetőségét, hogy amerikai katonai célpontokat támadjon Európában, amennyiben Donald Trump eszkalálja a háborút – közölték a rezsimhez közel álló személyek. Teherán azt vizsgálja, milyen lehetőségekkel emelhetné tovább a konfliktus tétjét.

Irán Európára is kiterjesztené a háborút, ha Trump az iráni infrastruktúrát támadja / Fotó: Anadolu via AFP

A rezsim két bennfentese a Financial Timesnak azt mondta, hogy az iráni erők megvizsgálták amerikai katonai létesítmények megtámadásának lehetőségét délkelet-európai országokban, például Bulgáriában.

Szófia a múlt hónapban engedélyezte, hogy az Egyesült Államok légi utántöltő repülőgépei használják a bezmeri légibázist.

Az egyik bennfentes hozzátette, hogy Ciprus – ahol márciusban dróncsapás érte az egyik brit légibázist – szintén a lehetséges megtorló célpontok között szerepelhet egy újabb amerikai offenzíva esetén.

A források szerint az iráni erők külön megvizsgálták azt is, hogy eszkaláció esetén megtámadják a Hormuzi-szorosban futó tenger alatti optikai kábeleket.

Irán már a háború folytatására készül

A fenyegetések jól tükrözik a Teheránban uralkodó dacos hangulatot: a rezsimen belül egyre többen úgy vélik, hogy a háború kiújulása már nem azon múlik, bekövetkezik-e, hanem azon, hogy mikor.

A szoros újranyitásáról szóló tárgyalások megrekedtek, Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Khamenei ajatollah pedig a múlt héten keményvonalas politikusokat emelt a legfontosabb biztonsági és katonai tisztségekbe. Trump kedden azt mondta, hogy

Teheránnal semmilyen tárgyalás vagy egyeztetés nincs folyamatban, és nincs is tervbe véve.

Az Iszlám Forradalmi Gárda és más iráni katonai vezetők arra figyelmeztettek, hogy egy újabb teljes körű konfliktus esetén Irán túllépne korábbi stratégiáján, amely az amerikai katonai létesítmények, energetikai objektumok és más közel-keleti infrastruktúra támadására összpontosított, és távolabbi célpontokat is támadás alá venne.

A Forradalmi Gárda a múlt hónapban Nagy-Britanniát is megfenyegette amiatt, hogy az Egyesült Államok brit katonai bázisokat használ. Közölte:

minden olyan bázist, amelyet iráni terület elleni támadás indítására használnak, legitim célpontnak tekintenek.

Irán közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat – például a Shahab rakétacsalád egyes típusait – vethetne be a dél- és délkelet-európai amerikai létesítmények ellen. Szakértők szerint azonban ezek nagyobb távolságon nehezen lennének képesek jelentős károkat okozni.