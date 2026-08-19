Magyarország is célpont lehet, ha Irán beváltja fenyegetését: ez a térkép mutatja meg, mekkora veszélyben vagyunk valójában

Ahogy beszámoltunk róla, súlyos figyelmeztetést kapott Európa. A Financial Times szerdán megjelent cikkében arról írt, hogy a teheráni vezetésen belül megerősödtek a keményvonalasok, akik elvetik az Egyesült Államokkal való tárgyalást. Arra készülnek, hogy ha Trump elnök beváltja fenyegetését, és az infrastruktúra ellen indít támadásokat, Irán Európában lévő amerikai katonai célpontokat támadhat majd. Célpont lehet például Bulgária vagy Ciprus, de Magyarország is veszélyben lehet.

Magyarország is célpont lehet, ha Irán beváltja fenyegetését: ez a térkép mutatja meg, mekkora veszélyben vagyunk valójábanFotó: Forrás: X

Irán már a háború folytatására készül

Az Izraeli Védelmi Erők még márciusban, az iráni háború kitörését követően oszottak meg egy grafikont, ami minden, csak nem megnyugtató. Ugyanis kiszámolták benne, hogy az iráni rakéták hatótávolságuk alapján mekkora veszélyt jelentenek Európa nagyvárosaira.

A grafikon becslést készít Irán ballisztikus arzenáljának hatótávolságáról, és ennek alapján szinte egész Európa, beleértve Magyarországot is, az Iránból kilőtt rakéták hatótávolságán belül van. Az iráni rakéták tehát fenyegetést jelentenek a teljes kontintensre. London és Párizs mellett Budapest is veszélyben lehet.

A grafikont azok után tették közzé, hogy az Indiai-óceánon található Diego Garcia közös amerikai-brit katonai bázis elleni támadási kísérletet hajtott végre Irán. Bár a helyi légvédelem hatástalanította a rakétákat, az eset azért aggodalomra okot adó, mert a katonai központ 4000 kilométerre fekszik Irántól, ami jócskán meghaladja az eddig ismert 2000 kilométeres csapásmérő képességét.

Irán ráadásul évek óta fejleszt közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat, amelyek katonai stratégiájának kulcsfontosságú elemei. Az olyan rendszerek, mint

a Sajjil,

a Ghadr és az

Emad, lehetővé teszik számára, hogy lefedje a Közel-Kelet és a Földközi-tenger keleti részének nagy részét.

Az Etemad típusú rakéta hatótávolsága 1700 kilométer, ezzel Irán például Izrael bármely részét képes elérni. A felderítésre és közvetlen csapásokra egyaránt használt támadódrónokkal kombinálva Irán olyan képességekkel rendelkezik, amelyek veszélyeztethetik a katonai bázisokat, az energetikai infrastruktúrát és a tengeri útvonalakat a régióban.