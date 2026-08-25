Megvan az ország legfurcsább iskolakezdési támogatása: annak is utalt 100 ezret a Tisza-kormány, aki Magyar Péter szerint túl sokat keresett – "Nem mehetek el szó nélkül mellette"

Iskolakezdési támogatás érkezett Tóth Attila balmazújvárosi alpolgármester számlájára, aki két gyermeke után összesen 100 ezer forintot kapott egyedülálló szülőként. A politikus szerint azonban a konstrukció komoly aránytalanságokat mutat, ezért a teljes összeget egy olyan helyi családnak ajánlja fel, amely szerinte valóban rászorul, mégis kimarad a támogatásból.

Az iskolakezdési támogatás első utalásával egy időben a támogatási rendszer egyik visszásságára hívta fel a figyelmet Tóth Attila / Fotó: Davon_78 / Shutterstock

Megérkezett az iskolakezdési támogatás Tóth Attila balmazújvárosi alpolgármester számlájára is: két gyermeke után összesen 100 ezer forintot kapott, mivel egyedülálló szülőként jogosult a támogatásra. A politikus Facebook-posztjában azonban közölte, hogy a teljes összeget egy olyan balmazújvárosi családnak ajánlja fel, amely szerinte valóban rászorul, mégsem részesül a központi támogatásból.

A döntés hátterében nem elsősorban a 100 ezer forint áll, hanem az, hogy mennyire találkozik egymással a támogatási rendszer és a tényleges rászorultság.

Az új konstrukcióban az iskolakezdési támogatás gyermekenként 50 ezer forintos első részlete augusztusban érkezik, további 50 ezer forintot pedig november végéig utalvány formájában kapnak a jogosultak.

A támogatás nem jár automatikusan minden iskolás gyermek után:

többek között az egyedülálló szülők gyermekei;

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők;

valamint bizonyos egészségi vagy szociális okból érintett gyermekek jogosultak rá.

Tóth Attila szerint éppen ez teremthet visszás helyzetet. A bejegyzése alapján úgy látja, hogy miközben a jelenlegi szabályok szerint ő két gyermek után megkapja a 100 ezer forintot, egy minimálbérből élő, kétgyermekes család akár kimaradhat a támogatásból, noha a tanévkezdés költségei számára is komoly terhet jelenthetnek.

A történet azért is kapott különös hangsúlyt, mert Tóth szerint néhány hónappal korábban ugyanez a döntéshozatali rendszer még az alpolgármesteri illetményét tartotta túl magasnak, és annak csökkentéséről határozott. A parlament júniusban valóban elfogadott olyan szabályokat, amelyek az önkormányzati vezetők javadalmazását érintették: a polgármesterek automatikus béremelését befagyasztották, és megszüntették a 15 százalékos havi költségtérítést is.