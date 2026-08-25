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Megvan az ország legfurcsább iskolakezdési támogatása: annak is utalt 100 ezret a Tisza-kormány, aki Magyar Péter szerint túl sokat keresett – "Nem mehetek el szó nélkül mellette"

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100 ezer forint érkezett Tóth Attila balmazújvárosi alpolgármester számlájára két gyermeke után, ám úgy döntött, nem tartja meg a pénzt. Az iskolakezdési támogatás szerinte olyan aránytalanságokat mutat, amelyek miatt egy valóban rászoruló helyi családnak ajánlja fel az összeget.
VG
2026.08.25, 21:23
Frissítve: 2026.08.25, 21:48

Iskolakezdési támogatás érkezett Tóth Attila balmazújvárosi alpolgármester számlájára, aki két gyermeke után összesen 100 ezer forintot kapott egyedülálló szülőként. A politikus szerint azonban a konstrukció komoly aránytalanságokat mutat, ezért a teljes összeget egy olyan helyi családnak ajánlja fel, amely szerinte valóban rászorul, mégis kimarad a támogatásból.

Empty,Classroom,Bathed,In,Sunlight,With,Ready,For,Learning. Iskolakezdési támogatás
Az iskolakezdési támogatás első utalásával egy időben a támogatási rendszer egyik visszásságára hívta fel a figyelmet Tóth Attila / Fotó: Davon_78 /  Shutterstock

Megérkezett az iskolakezdési támogatás Tóth Attila balmazújvárosi alpolgármester számlájára is: két gyermeke után összesen 100 ezer forintot kapott, mivel egyedülálló szülőként jogosult a támogatásra. A politikus Facebook-posztjában azonban közölte, hogy a teljes összeget egy olyan balmazújvárosi családnak ajánlja fel, amely szerinte valóban rászorul, mégsem részesül a központi támogatásból.

A döntés hátterében nem elsősorban a 100 ezer forint áll, hanem az, hogy mennyire találkozik egymással a támogatási rendszer és a tényleges rászorultság. 

Az új konstrukcióban az iskolakezdési támogatás gyermekenként 50 ezer forintos első részlete augusztusban érkezik, további 50 ezer forintot pedig november végéig utalvány formájában kapnak a jogosultak. 

A támogatás nem jár automatikusan minden iskolás gyermek után:

  • többek között az egyedülálló szülők gyermekei;
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők;
  • valamint bizonyos egészségi vagy szociális okból érintett gyermekek jogosultak rá.

Tóth Attila szerint éppen ez teremthet visszás helyzetet. A bejegyzése alapján úgy látja, hogy miközben a jelenlegi szabályok szerint ő két gyermek után megkapja a 100 ezer forintot, egy minimálbérből élő, kétgyermekes család akár kimaradhat a támogatásból, noha a tanévkezdés költségei számára is komoly terhet jelenthetnek.

A történet azért is kapott különös hangsúlyt, mert Tóth szerint néhány hónappal korábban ugyanez a döntéshozatali rendszer még az alpolgármesteri illetményét tartotta túl magasnak, és annak csökkentéséről határozott. A parlament júniusban valóban elfogadott olyan szabályokat, amelyek az önkormányzati vezetők javadalmazását érintették: a polgármesterek automatikus béremelését befagyasztották, és megszüntették a 15 százalékos havi költségtérítést is.

A balmazújvárosi alpolgármester azonban nem egyszerűen bírálja a rendszert: a pénzt továbbadja.

Morálisan nem tartom indokoltnak felhasználni

- írta, hozzátéve, hogy a teljes 100 ezer forintot egy olyan helyi családnak ajánlja fel, amely valóban rászorul.

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Megérkezett a szülők számlájára az iskolakezdési támogatás és a családi pótlék. Gyermekenként 50 ezer forint járhat a tanszerekre, ruházatra és más, tanévkezdéssel kapcsolatos kiadásokra, a támogatás második fele novemberben érkezik utalvány formájában.

 

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