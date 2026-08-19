Erre jobb felkészülni: napokon belül érkezik az iskolakezdési támogatás – mutatjuk, mire lehet elég az egyszeri támogatás

Napokon belül megérkezik a jogosult családokhoz a kormány iskolakezdési támogatásának első, 50 ezer forintos részlete. A kabinet ígérete szerint az összeget augusztus 24-ig folyósítják.

Napokon belül érkezik az iskolakezdési támogatás / Fotó: Kallus Gyögy/Világgazdaság

A támogatás új elemként jelenik meg az iskolakezdéshez kapcsolódó juttatások között, és a Magyar Péter miniszterelnök által korábban bejelentett, gyermekenként összesen 100 ezer forintos támogatás megvalósítását jelenti.

A legutóbbi tájékoztatás szerint a teljes összeget két részletben kapják meg az érintettek:

augusztusban 50 ezer forint készpénzes juttatást folyósítanak,

a fennmaradó 50 ezer forintot novemberben, meghatározott célokra felhasználható utalvány formájában adják át.

Az első részlet folyósításának időzítése a kiskereskedelmi forgalomra is hatással lehet. Minél később jutnak hozzá a családok a támogatáshoz, annál rövidebb időszakra összpontosulhatnak az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlások. Ez fokozott forgalmat idézhet elő a tanszereket, ruházati termékeket és elektronikai eszközöket értékesítő szaküzletekben, valamint a nagyobb áruházláncoknál.

A program várhatóan szűkebb kört ér el az eredetileg bejelentettnél.

A korábban említett 700 ezer család helyett végül mintegy 400 ezer gyermek után járhat a támogatás.

A támogatásból az alábbi csoportok részesülhetnek:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,

egyszülős családok,

tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok,

sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családok.

Mennyibe kerülnek a legfontosabb tanszerek?

Az írószerekkel, füzetekkel, táskákkal és testneveléshez szükséges termékekkel együtt több ezer, akár több tízezer különböző árucikk érhető el. Ezek teljes körű, katalógusszerű bemutatása helyett ezért a legfontosabb termékek áraira és a kínálat meghatározó jellemzőire összpontosítunk.

A nagy áruházláncok már elindították iskolakezdési akcióikat, bár a teljes választék több üzletben csak augusztus elejétől válik elérhetővé.

A Világgazdaság összeállítása olyan nagyobb áruházláncok július 30-án érvényes ajánlatait vizsgálta, amelyeknél a családok egy helyen szerezhetik be a legfontosabb tanszereket.