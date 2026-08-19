Erre jobb felkészülni: napokon belül érkezik az iskolakezdési támogatás – mutatjuk, mire lehet elég az egyszeri támogatás
Napokon belül megérkezik a jogosult családokhoz a kormány iskolakezdési támogatásának első, 50 ezer forintos részlete. A kabinet ígérete szerint az összeget augusztus 24-ig folyósítják.
A támogatás új elemként jelenik meg az iskolakezdéshez kapcsolódó juttatások között, és a Magyar Péter miniszterelnök által korábban bejelentett, gyermekenként összesen 100 ezer forintos támogatás megvalósítását jelenti.
A legutóbbi tájékoztatás szerint a teljes összeget két részletben kapják meg az érintettek:
- augusztusban 50 ezer forint készpénzes juttatást folyósítanak,
- a fennmaradó 50 ezer forintot novemberben, meghatározott célokra felhasználható utalvány formájában adják át.
Az első részlet folyósításának időzítése a kiskereskedelmi forgalomra is hatással lehet. Minél később jutnak hozzá a családok a támogatáshoz, annál rövidebb időszakra összpontosulhatnak az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlások. Ez fokozott forgalmat idézhet elő a tanszereket, ruházati termékeket és elektronikai eszközöket értékesítő szaküzletekben, valamint a nagyobb áruházláncoknál.
A program várhatóan szűkebb kört ér el az eredetileg bejelentettnél.
A korábban említett 700 ezer család helyett végül mintegy 400 ezer gyermek után járhat a támogatás.
A támogatásból az alábbi csoportok részesülhetnek:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
- egyszülős családok,
- tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok,
- sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családok.
Mennyibe kerülnek a legfontosabb tanszerek?
Az írószerekkel, füzetekkel, táskákkal és testneveléshez szükséges termékekkel együtt több ezer, akár több tízezer különböző árucikk érhető el. Ezek teljes körű, katalógusszerű bemutatása helyett ezért a legfontosabb termékek áraira és a kínálat meghatározó jellemzőire összpontosítunk.
A nagy áruházláncok már elindították iskolakezdési akcióikat, bár a teljes választék több üzletben csak augusztus elejétől válik elérhetővé.
A Világgazdaság összeállítása olyan nagyobb áruházláncok július 30-án érvényes ajánlatait vizsgálta, amelyeknél a családok egy helyen szerezhetik be a legfontosabb tanszereket.
Az idei árak alapján az augusztusban érkező 50 ezer forintos iskolakezdési támogatás
a legtöbb családnak az alapvető tanszerek és a kötelező testnevelési felszerelés jelentős részének finanszírozására elegendő lehet,
ugyanakkor a teljes tanévkezdés – különösen több gyermek vagy prémium termékek választása esetén – ennél továbbra is jóval magasabb kiadást jelenthet.
A vizsgált ajánlatok közül a legolcsóbb termék a Lidl 49 forintos, mintás kisalakú füzete. A legnagyobb kiadást a Sports Direct teljes, márkás tornafelszerelés-szettje jelentette, amelynek ára az aktuális akcióktól függően akár 10 500 forint is lehet.Ha kizárólag az egyedi termékeket nézzük, a legdrágább tétel az Interspar 4999 forintos, töltött tolltartója.
A konkrét, aktuális adatok alapján összeállított, szűkített termékkosár szerint a tanszerek ára 4,35, míg a tornafelszereléseké 3,82 százalékkal nőtt egy év alatt.