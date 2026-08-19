Deviza
EUR/HUF364,96 -0,18% USD/HUF314,37 -0,47% GBP/HUF426,26 -0,3% CHF/HUF388,05 -0,19% PLN/HUF84,3 -0,32% RON/HUF69,57 -0,22% CZK/HUF15,09 -0,11% EUR/HUF364,96 -0,18% USD/HUF314,37 -0,47% GBP/HUF426,26 -0,3% CHF/HUF388,05 -0,19% PLN/HUF84,3 -0,32% RON/HUF69,57 -0,22% CZK/HUF15,09 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 243,6 +0,37% MTELEKOM2 558 -0,47% MOL5 020 +1,87% OTP45 460 -0,09% RICHTER13 000 +0,54% OPUS311 -6,11% ANY6 750 +0,74% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 700 -0,43% BUMIX9 686,84 +0,25% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 196,76 -0,24% BUX149 243,6 +0,37% MTELEKOM2 558 -0,47% MOL5 020 +1,87% OTP45 460 -0,09% RICHTER13 000 +0,54% OPUS311 -6,11% ANY6 750 +0,74% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 700 -0,43% BUMIX9 686,84 +0,25% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 196,76 -0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Ilyen még nem volt: kitört a Mol árfolyama, soha nem látott magaslatra ért az olajrészvény árfolyama

család
támogatás
iskolakezdés

Erre jobb felkészülni: napokon belül érkezik az iskolakezdési támogatás – mutatjuk, mire lehet elég az egyszeri támogatás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az írószerektől a tornafelszerelésekig számos terméket kell beszerezniük a családoknak az iskolakezdéshez. Szeptemberig több tízezer forintot a pénztáraknál hagynak majd..
VG
2026.08.19, 10:07

Napokon belül megérkezik a jogosult családokhoz a kormány iskolakezdési támogatásának első, 50 ezer forintos részlete. A kabinet ígérete szerint az összeget augusztus 24-ig folyósítják.

iskolatanszer iskolakezdési támogatás
Napokon belül érkezik az iskolakezdési támogatás / Fotó: Kallus Gyögy/Világgazdaság

A támogatás új elemként jelenik meg az iskolakezdéshez kapcsolódó juttatások között, és a Magyar Péter miniszterelnök által korábban bejelentett, gyermekenként összesen 100 ezer forintos támogatás megvalósítását jelenti.

A legutóbbi tájékoztatás szerint a teljes összeget két részletben kapják meg az érintettek:

  • augusztusban 50 ezer forint készpénzes juttatást folyósítanak,
  • a fennmaradó 50 ezer forintot novemberben, meghatározott célokra felhasználható utalvány formájában adják át.

Az első részlet folyósításának időzítése a kiskereskedelmi forgalomra is hatással lehet. Minél később jutnak hozzá a családok a támogatáshoz, annál rövidebb időszakra összpontosulhatnak az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlások. Ez fokozott forgalmat idézhet elő a tanszereket, ruházati termékeket és elektronikai eszközöket értékesítő szaküzletekben, valamint a nagyobb áruházláncoknál.

A program várhatóan szűkebb kört ér el az eredetileg bejelentettnél. 

A korábban említett 700 ezer család helyett végül mintegy 400 ezer gyermek után járhat a támogatás.

A támogatásból az alábbi csoportok részesülhetnek:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
  • egyszülős családok,
  • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok,
  • sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családok.

Mennyibe kerülnek a legfontosabb tanszerek?

Az írószerekkel, füzetekkel, táskákkal és testneveléshez szükséges termékekkel együtt több ezer, akár több tízezer különböző árucikk érhető el. Ezek teljes körű, katalógusszerű bemutatása helyett ezért a legfontosabb termékek áraira és a kínálat meghatározó jellemzőire összpontosítunk.

A nagy áruházláncok már elindították iskolakezdési akcióikat, bár a teljes választék több üzletben csak augusztus elejétől válik elérhetővé.

A Világgazdaság összeállítása olyan nagyobb áruházláncok július 30-án érvényes ajánlatait vizsgálta, amelyeknél a családok egy helyen szerezhetik be a legfontosabb tanszereket. 

Az idei árak alapján az augusztusban érkező 50 ezer forintos iskolakezdési támogatás 

a legtöbb családnak az alapvető tanszerek és a kötelező testnevelési felszerelés jelentős részének finanszírozására elegendő lehet, 

ugyanakkor a teljes tanévkezdés – különösen több gyermek vagy prémium termékek választása esetén – ennél továbbra is jóval magasabb kiadást jelenthet.

A vizsgált ajánlatok közül a legolcsóbb termék a Lidl 49 forintos, mintás kisalakú füzete. A legnagyobb kiadást a Sports Direct teljes, márkás tornafelszerelés-szettje jelentette, amelynek ára az aktuális akcióktól függően akár 10 500 forint is lehet.Ha kizárólag az egyedi termékeket nézzük, a legdrágább tétel az Interspar 4999 forintos, töltött tolltartója.

A konkrét, aktuális adatok alapján összeállított, szűkített termékkosár szerint a tanszerek ára 4,35, míg a tornafelszereléseké 3,82 százalékkal nőtt egy év alatt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu