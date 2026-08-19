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Iváncsa
SK On Hungary
Nagy Ervin
iváncsai akkumulátorgyár
akkumulátorgyár

Brutális bírság az iváncsai akkugyárnak: 100 millióra büntette meg a kormányhivatal munkavédelmi hiányosságok miatt

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Súlyos munkavédelmi hiányosságokat tártak fel az SK on Hungary iváncsai akkumulátorgyárában, ahol Nagy Ervin közlése szerint 65 dolgozó egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztették. Az iváncsai akkugyár augusztus 13-án 100 millió forintos bírságot kapott, miután egyebek mellett elmaradtak előírt levegőszennyezettségi mérések, és nem megfelelő védőeszközöket biztosítottak.
VG
2026.08.19, 17:21
Frissítve: 2026.08.19, 17:21

Százmillió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki augusztus 13-án a hatóság az SK on Hungary iváncsai akkugyárára, miután az ellenőrzés szerint 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár Facebook-bejegyzése szerint a problémák között elmaradt levegőszennyezettség-mérések, elégtelen védőeszközök és be nem jelentett nikkel-expozíciós esetek is szerepeltek.

Keményen odacsapott a kormány az iváncsai akkugyárnak: száz millió forintra bírságolták meg a dél-koreai céget munkavédelmi hiányosságok miatt
Keményen odacsapott a kormány az iváncsai akkugyárnak: száz millió forintra bírságolták meg a dél-koreai céget munkavédelmi hiányosságok miatt / Fotó: Facebook / SK on Hungary

A legsúlyosabb hiányosságok egyike az összeszerelő üzemrészt érintette. Nagy Ervin közlése szerint ott 2024 augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettség-mérést. Az utolsó mérésnél ráadásul több dolgozónál a nikkel koncentrációja jelentősen meghaladta a megengedett határértéket.

A hatósági megállapítások alapján nemcsak a mérés maradt el, hanem a veszélyes anyagokkal dolgozó munkavállalók védelme sem felelt meg az előírásoknak. A bejegyzés szerint 

  • a veszélyes keverékek kezelése során P3-as légzésvédőre és a vegyi hatásokkal szemben megfelelő védőkesztyűre lett volna szükség.
  • Ehhez képest a dolgozók számára FFP2 szintű maszkot és latex kesztyűt írtak elő.

A munkaruházat kezelésével kapcsolatban is hiányosságot állapítottak meg. Az államtitkár szerint az üzemben nem biztosították megfelelően a szennyezett munkaruha és a tiszta utcai ruházat elkülönítését sem. Ezek a problémák együttesen vezettek ahhoz a hatósági megállapításhoz, hogy 65 ember egészsége és testi épsége súlyos és közvetlen veszélynek volt kitéve.

Ötvenkilenc dolgozónál állapítottak meg fokozott nikkel-expozíciót

A bírság hátterében több évre visszanyúló esetek is állnak. Nagy Ervin közlése szerint 2022 és 2026 között összesen 59 munkavállalónál állapítottak meg fokozott nikkel-expozíciót, amely meghaladta a jogszabályban meghatározott határértéket.

Az államtitkár azt írta, hogy 

ezeket az eseteket a munkáltató nem jelentette a munkavédelmi hatóságnak, és a szükséges kivizsgálásukat sem végezte el.

Ez különösen súlyos elem a hatósági fellépésben, mert a probléma nem egyetlen friss ellenőrzés során feltárt szabálytalanságra korlátozódik: a közlés szerint több éven keresztül fennálló, dokumentált munkavédelmi kockázatról van szó.

A kormány szigorúbb ellenőrzést ígér az akkumulátorgyáraknál

Nagy Ervin a bírságot egy szélesebb kormányzati ellenőrzési politikába helyezte. Bejegyzése szerint a TISZA-kormány számára „egyetlen dolgozó egészsége sem másodlagos”, ezért valamennyi akkumulátorgyár működését a lehető legszigorúbban kívánják vizsgálni.

Az államtitkár politikai felelősséget is megfogalmazott: azt állította, hogy az új ellenőrzések olyan hiányosságokat tárnak fel, amelyeket szerinte az Orbán-kormány éveken keresztül elmulasztott megfelelően ellenőrizni.

Ez utóbbi Nagy Ervin politikai értékelése; a Facebook-bejegyzés nem részletezi, hogy a korábbi időszakban milyen konkrét hatósági vizsgálatok történtek, illetve azok milyen megállapításokra jutottak.

A mostani ügyben ugyanakkor a közölt adatok alapján a hatóság már konkrét szankciót alkalmazott: az SK on Hungary iváncsai üzemére 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabtak ki.

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