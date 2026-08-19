Brutális bírság az iváncsai akkugyárnak: 100 millióra büntette meg a kormányhivatal munkavédelmi hiányosságok miatt

Százmillió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki augusztus 13-án a hatóság az SK on Hungary iváncsai akkugyárára, miután az ellenőrzés szerint 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár Facebook-bejegyzése szerint a problémák között elmaradt levegőszennyezettség-mérések, elégtelen védőeszközök és be nem jelentett nikkel-expozíciós esetek is szerepeltek.

Keményen odacsapott a kormány az iváncsai akkugyárnak: száz millió forintra bírságolták meg a dél-koreai céget munkavédelmi hiányosságok miatt / Fotó: Facebook / SK on Hungary

A legsúlyosabb hiányosságok egyike az összeszerelő üzemrészt érintette. Nagy Ervin közlése szerint ott 2024 augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettség-mérést. Az utolsó mérésnél ráadásul több dolgozónál a nikkel koncentrációja jelentősen meghaladta a megengedett határértéket.

A hatósági megállapítások alapján nemcsak a mérés maradt el, hanem a veszélyes anyagokkal dolgozó munkavállalók védelme sem felelt meg az előírásoknak. A bejegyzés szerint

a veszélyes keverékek kezelése során P3-as légzésvédőre és a vegyi hatásokkal szemben megfelelő védőkesztyűre lett volna szükség.

Ehhez képest a dolgozók számára FFP2 szintű maszkot és latex kesztyűt írtak elő.

A munkaruházat kezelésével kapcsolatban is hiányosságot állapítottak meg. Az államtitkár szerint az üzemben nem biztosították megfelelően a szennyezett munkaruha és a tiszta utcai ruházat elkülönítését sem. Ezek a problémák együttesen vezettek ahhoz a hatósági megállapításhoz, hogy 65 ember egészsége és testi épsége súlyos és közvetlen veszélynek volt kitéve.

Ötvenkilenc dolgozónál állapítottak meg fokozott nikkel-expozíciót

A bírság hátterében több évre visszanyúló esetek is állnak. Nagy Ervin közlése szerint 2022 és 2026 között összesen 59 munkavállalónál állapítottak meg fokozott nikkel-expozíciót, amely meghaladta a jogszabályban meghatározott határértéket.

Az államtitkár azt írta, hogy

ezeket az eseteket a munkáltató nem jelentette a munkavédelmi hatóságnak, és a szükséges kivizsgálásukat sem végezte el.

Ez különösen súlyos elem a hatósági fellépésben, mert a probléma nem egyetlen friss ellenőrzés során feltárt szabálytalanságra korlátozódik: a közlés szerint több éven keresztül fennálló, dokumentált munkavédelmi kockázatról van szó.