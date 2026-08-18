Börtönből kórházba kerül a volt miniszterelnök, aki Polgár Judit egyik elrettentő példája lehetett

Pakisztán legfelsőbb bírósága elrendelte, hogy a kormány egy kórházba szállítsa át a börtönben fogva tartott volt pakisztáni miniszterelnököt, Imran Khant, hogy orvosi kezelésben részesülhessen. A döntés megkönnyebbülést jelenthet az ellenzéki vezető számára, aki több mint három éve van börtönben – írja a Bloomberg.

Imran Khan, volt miniszterelnök/Fotó: Betsy Joles

Khan börtönbüntetését tölti

A legfelsőbb bíróság úgy határozott, hogy Khant az iszlámábádi Shifa International Hospitals Ltd. intézményébe kell átszállítani, ahol a fellebbezésének következő tárgyalásáig kezelhetik – közölte kedden Khan pártja, a Tehreek-e-Insaf. A Geo televízió szerint a következő tárgyalást szeptember 16-ra tűzték ki.

Khan azért tölti börtönbüntetését, mert a vád szerint egy üzletembertől földterületet szerzett cserébe azért, hogy miniszterelnökként – 2018-tól mintegy négy éven át – közreműködjön a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency) által visszaszerzett 190 millió font (257 millió dollár) átutalásában. Egy külön ügyben 17 év börtönre ítélték, mert miniszterelnöksége idején alulértékelte az állami vagyont – egy ékszerkészletet és egy karórát –, mielőtt megvásárolta volna azokat.

Khan minden ellene felhozott vádat tagad. Imran Khan korábban világhírű krikettjátékos volt, és Pakisztán egyik legnagyobb sportikonjának számított, mielőtt politikus lett.

Számos tanulságos példával szolgált, amikor sportolók komoly politikai pályára léptek: van, hogy sikert aratva, más esetekben tragikus sorsfordulóba sodródva.

Nyithatnánk szélesebbre a kört, de ha csak élsportolók sorsát vizsgáljuk, akik politikai pályára léptek, gyorst áttekintéssel is nem kevés tanulságra lelünk. Az első példáért nem is kell messzire mennünk. A kiindulópont, az ösztönző és ötletadó mindig azonos, vagy hasonló: a népszerűség.

Schmitt Pál

Ez egy igazán közeli példa, és a köztársasági elnöki posztot illeti. Kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző, sportdiplomata, a Magyar Olimpiai Bizottság vezetője és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja volt, akire sokáig pártok fölött álló, reprezentatív sportemberként tekintettek, aztán meg már pártemberként. A döntő csapást a doktori dolgozatának plágiumügye mérte rá: 2012. április 2-án lemondott. (De később a profi politikus Novák Katalin lemondásához is egyetlen ügy vezetett.)