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Észak-Korea
demarkációs vonal
Dél-Korea
hadsereg
Kim Dzsongun

Kim Dzsongun katonái áthatoltak a határon, a dél-koreaiak tüzeltek

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Idén ez volt az első incidens. Kim Dzsongun katonái átlépték a demarkációs vonalat.
Pető Sándor
2026.08.16, 15:56
Frissítve: 2026.08.16, 15:56

A múlt héten törtémt, de most született róla jelentés. A dél-koreai Yonhap hírügynökség számolt be róla, hogy észak-koreai katonák egy csoportja átlépte a határt.

Kim Dzsongun katonái átlépték a demarkációs vonalat, korábban gyakran történt ilyen, de idén szokatlan
Kim Dzsongun katonái átlépték a demarkációs vonalat, korábban gyakran történt ilyen, de idén szokatlan Fotó: AFP

A legutóbb az volt a nemzetközi sajtóban széles körben felkapott hír Kim Dzsongun hadseregéről, hogy Oroszország észak-koreai rakétákat használt fel az Ukrajna elleni pusztító támadáshoz. Ezt követte, ha nem is ezért, hogy az ukrán hadsereg még a rakétatámadások statisztikai jelentésével is felhagyott.

A vasárnapi jelentésben azt közli a Yonhap: a dél-koreai hadsereg a múlt héten figyelmeztető lövéseket le, miután észak-koreai katonák egy csoportja átlépte a két Korea közötti szárazföldi határvonalat.

A lövések hatására a katonák visszatértek a saját oldalukra – közölte egy megnevezetlen forrás. Más szokatlan tevékenységről nem érkezett jelentés.

A kormányzati forrás szerint több észak-koreai katona valamikor a múlt héten átlépte a katonai demarkációs vonalat (MDL) a keleti frontszakaszon, mire a dél-koreai hadsereg az érvényes műveleti eljárásoknak megfelelően figyelmeztető lövéseket adott le. Ilyenkor először hangosbemondón figyelmeztetik a határhoz közeledőket, és figyelmeztető lövéseket adnak le, ha át is lépik a vonalat.

Ez volt az első alkalom idén, hogy a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövésekkel reagált arra, hogy észak-koreai katonák átlépték a határvonalat.

 Idén korábban nem jelentettek hasonló MDL-sértést az észak-koreai hadsereg részéről. A katonák feltehetően járőrözés közben lépték át a demarkációs vonalat, amely kettészeli a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetet. Ez az övezet az 1950–1953-as koreai háború máig fennmaradt öröksége.

Az utóbbi években gyakran jelentettek rövid ideig tartó határátlépéseket észak-koreai katonák részéről, miközben Észak-Korea megerősítette a határ saját oldalát. Erre azután került sor, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezető 2023 végén a két Korea kapcsolatát „két ellenséges állam” közötti viszonyként határozta meg.

Tavaly az észak-koreai katonák 17 alkalommal sértették meg a katonai demarkációs vonalat – emlékeztet a hírügynökség. Idén azonban mostanáig még nem történt ilyen.

 

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