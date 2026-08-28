89 éves korában elhunyt V. Harald norvég király. Az uralkodót az elmúlt héten egy ritka vérbetegség miatt szállították kórházba. A norvég királyi palota közlése szerint Harald péntek reggel, helyi idő szerint 6 óra 35 perckor békésen hunyt el az oslói nemzeti kórházban – írja a BBC.

89 éves korában elhunyt V. Harald norvég király/Fotó: Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage

„A nép királya”

A palota tetején álló királyi zászlót félárbocra eresztették. A király halálát megelőző 24 órában családtagjai sorra meglátogatták őt a kórházban, miközben a palotánál egyre több norvég gyűlt össze, hogy virágokkal rója le kegyeletét.

Harald 35 éven át állt Norvégia élén. Halálával fia, az 53 éves Haakon trónörökös veszi át a királyi szerepet, aki pénteken rendkívüli államtanácsot tart a kormánnyal.

V. Harald különleges helyet foglalt el a modern Norvégia történetében. Ő volt az első, Norvégiában született király a 14. század óta, és uralkodása alatt a monarchia fokozatosan modernebbé és közvetlenebbé vált.

Nemcsak az intézmény hagyományain változtatott, hanem saját életével is jelezte, hogy egy királyi család tagjai közelebb kerülhetnek a hétköznapi emberekhez. Feleségül vette Sonját, aki nem királyi származású volt – döntésük annak idején komoly szakítást jelentett a hagyományokkal.

Haraldot az országban közvetlen, szerény és az emberekhez közel álló uralkodóként tartották számon. A királyi család szakértői gyakran nevezték Norvégia „nagyapjának”, illetve „a nép királyának” – utóbbi elnevezést már édesapjára, V. Olav királyra is használták.

„Ő egy volt közülünk” – fogalmazott Tove Taalesen, a Nettavisen királyi tudósítója. Caroline Vagle, a Se og Hør királyi szakértője pedig úgy jellemezte Haraldot, mint aki „mindig nagyon közel állt az emberekhez”.

A nemzeti tragédiák idején is az ország mellett állt

Harald uralkodásának egyik legmeghatározóbb pillanata a 2011-es norvégiai terrortámadás volt. Az oslói robbantás, majd az Utøya szigetén történt mészárlás után az ország mély gyászba borult.

A király akkor arra kérte a norvégokat, hogy tartsanak össze, segítsék egymást, és ne engedjék, hogy a félelem vegye át az uralmat. Szavai sokak számára a nemzeti összetartozás jelképévé váltak.