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Elhunyt V. Harald norvég király

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89 éves korában elhunyt V. Harald norvég király, aki 35 éven át állt az ország élén. A király a modern norvég monarchia egyik meghatározó alakja volt: hagyományokat tört meg, a nemzeti tragédiák idején az összetartozást erősítette, és közvetlenségével közel került a norvégokhoz. Halálával fia, Haakon herceg örökli a trónt.
VG
2026.08.28, 10:55

89 éves korában elhunyt V. Harald norvég király. Az uralkodót az elmúlt héten egy ritka vérbetegség miatt szállították kórházba. A norvég királyi palota közlése szerint Harald péntek reggel, helyi idő szerint 6 óra 35 perckor békésen hunyt el az oslói nemzeti kórházban – írja a BBC.

89 éves korában elhunyt V. Harald norvég király
89 éves korában elhunyt V. Harald norvég király/Fotó: Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage

„A nép királya”

A palota tetején álló királyi zászlót félárbocra eresztették. A király halálát megelőző 24 órában családtagjai sorra meglátogatták őt a kórházban, miközben a palotánál egyre több norvég gyűlt össze, hogy virágokkal rója le kegyeletét.

Harald 35 éven át állt Norvégia élén. Halálával fia, az 53 éves Haakon trónörökös veszi át a királyi szerepet, aki pénteken rendkívüli államtanácsot tart a kormánnyal.

V. Harald különleges helyet foglalt el a modern Norvégia történetében. Ő volt az első, Norvégiában született király a 14. század óta, és uralkodása alatt a monarchia fokozatosan modernebbé és közvetlenebbé vált.

Nemcsak az intézmény hagyományain változtatott, hanem saját életével is jelezte, hogy egy királyi család tagjai közelebb kerülhetnek a hétköznapi emberekhez. Feleségül vette Sonját, aki nem királyi származású volt – döntésük annak idején komoly szakítást jelentett a hagyományokkal.

Haraldot az országban közvetlen, szerény és az emberekhez közel álló uralkodóként tartották számon. A királyi család szakértői gyakran nevezték Norvégia „nagyapjának”, illetve „a nép királyának” – utóbbi elnevezést már édesapjára, V. Olav királyra is használták.

„Ő egy volt közülünk” – fogalmazott Tove Taalesen, a Nettavisen királyi tudósítója. Caroline Vagle, a Se og Hør királyi szakértője pedig úgy jellemezte Haraldot, mint aki „mindig nagyon közel állt az emberekhez”.

A nemzeti tragédiák idején is az ország mellett állt

Harald uralkodásának egyik legmeghatározóbb pillanata a 2011-es norvégiai terrortámadás volt. Az oslói robbantás, majd az Utøya szigetén történt mészárlás után az ország mély gyászba borult.

A király akkor arra kérte a norvégokat, hogy tartsanak össze, segítsék egymást, és ne engedjék, hogy a félelem vegye át az uralmat. Szavai sokak számára a nemzeti összetartozás jelképévé váltak.

Az elmúlt évek ugyanakkor a királyi család számára már jóval nehezebbek voltak. Egészségügyi problémák mellett több olyan ügy is árnyékot vetett a monarchiára, amelyek a család fiatalabb tagjait érintették. 

  • Különösen nagy figyelmet kapott Mette-Marit trónörökösné Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata, 
  • valamint fia, Marius Borg Høiby ügye és nemi erőszak miatti elítélése.

Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen történész és királyi tudósító szerint Harald uralkodása alatt a norvég monarchia egyenlőbbé és átláthatóbbá vált, többek között a királyi család pénzügyeinek és egészségi állapotának kommunikációjában is.

A sportolókat is személyesen köszöntötte

Harald nemcsak hivatalos alkalmakkor kereste a kapcsolatot a norvég emberekkel. Amikor a norvég labdarúgó-válogatott az Egyesült Államokból hazatért, miután története során először bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe, a király személyesen fogadta a csapatot az oslói palotában.

Ez a közvetlenség jól példázta azt a szerepet, amelyet Harald az elmúlt három és fél évtizedben betöltött: nem csupán alkotmányos uralkodó, hanem a norvég nemzeti identitás egyik fontos szimbóluma is volt.

V. Harald csaknem 58 évig élt házasságban Sonja királynéval. Felesége mellett lánya, Märtha Louise hercegnő, fia, Haakon, valamint hat unokája gyászolja.

A norvég monarchia most új korszak előtt áll: Harald örökségét fia, Haakon viszi tovább a trónon.

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