Ez egyre kínosabb: pár nappal a közmédia híradójának újraindulása előtt felfüggesztettek egy tucatnyi dolgozót

A közmédia híradóját készítő munkatársak közül legalább öt, de egyes hírek szerint akár tíz embert, köztük szerkesztőket is, 30 napos állásidőre küldött az MTVA megbízott vezérigazgatója, Horváth P. András – értesült több bennfentes forrásból a HVG.

A kormány már hosszú hetek óta a közmédia átalakításán dolgozik / Fotó: MTVA

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintetteket felmentették a munkavégzés aló, bár fizetést továbbra is kapnak. A lap értesülései szerint a Kossuth Rádión futó Krónika című műsor öt munkatársa is ugyanígy járt.

A közmédia sajtóosztálya is megszólalt az ügyben

Újságírói megkeresésre válaszolva az MTVA megerősítette az értesüléseket és elárulta, hogy a kivizsgálások érdekében mentesítették az érintett dolgozókat a munkavégzés alól.

Munkaviszonyukról a lefolytatott vizsgálatok lezárását követően, azok eredménye alapján születik döntés

− közölték, valamint azt is hozzátették, hogy ez adott esetben a munkaviszony megszüntetését is megalapozhatja, ugyanakkor nem zárja ki a munkavállalók további foglalkoztatását sem a közmédiánál.

A HVG értesülései szerint jelenleg tesztadások folynak az M1-nél.

Korábban csoportos elbocsátások voltak

Az új vezérigazgató érkezése után több dolgozót szintén 30 napos állásidőre tettek, akiknek számottevő részét később elbocsátottak. Így járt többek között Németh Zsolt, az M1 korábbi csatornaigazgatója, Császár Attila riporter, Csete Beáta és Kakuk L. Tamás műsorvezetők, Kárász Róbert, a a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. tartalomfejlesztésért felelős igazgatója, illetve Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, továbbá több fő- és vezető szerkesztő is.

A Kossuth Rádió átalakítását annak 2006 és 2010 közötti vezetője, Kerényi György végzi, aki több korábbi munkatársát, illetve több újságírót is visszahozott a szervezetbe: legutóbb a Válasz Online-tól érkező Benyó Ritát, Sashegyi Zsófiát és Magyari Pétert jelentették be, de úgy tudni, köztük van Joó Hajnalka, a HVG korábbi munkatársa is.

A Híradó esetében a felmentések híre a terület vezetőjét, Bodacz Balázst is meglepte, mivel itt egyelőre csak műsorvezetők érkezéséről tudni, szerkesztők és háttéremberek bejelentése nem történt.

A HVG forrásai szerint hatalmas az elégedetlenség, mivel a dolgozók szerint szinte nincs formális belső kommunikáció az MTVA-nál, így a munkatársak kénytelenek folyosói pletykákra hagyatkozni.

Korábbi hírekből többek között az már kiderült, hogy az ATV-től érkező Stohl Luca, valamint a korábbi RTL-es Heer Orsolya a Híradó műsorvezetői lesznek.