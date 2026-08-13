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köztársasági elnök
honvédség
kinevezés
hivatal

A Sándor-palota visszadobta egy tábornoki kinevezést: Ruszin-Szendi Romulusz jelöltje egyelőre nem ment át a hivatali szűrőn

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A Sándor-palota nem hagyta jóvá Szuvák Attila dandártábornoki kinevezését, aki jelenleg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) főigazgató-helyettese. A köztársasági elnök hivatalának eljárása alapján ugyanakkor nem szakmai vagy politikai kifogás állhat a döntés hátterében, hanem jogi probléma.
VG
2026.08.13, 19:42

A 24.hu azt írja, hogy Ruszin-Szendi Romulusz Szuvákot szemelte ki a katonai hírszerzésért és elhárításért felelős KNBSZ élére. A jelölés az állomány egy részében értetlenséget és felháborodást váltott ki, mivel Szuvákot 2023-ban, ezredesként nyugdíjazták a szervezettől. Azóta a KNBSZ honlapján főigazgató-helyettesként szerepel a neve, miután az előző vezetést menesztették. A köztársasági elnök hivatala visszadobta jelölését.

Forsthoffer Ágneshatályba lépett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, köztársasági
Forsthoffer Ágnes köztársasági elnök hivatala visszadobta Ruszin-Szendi Romulusz ajánlását egy vezetői pozíciói kinevezésre
Fotó: NurPhoto via AFP

Ez a köztársasági elnök felé javasolt személy előélete

A lapnak nyilatkozó, a Magyar Honvédséghez kötődő források szerint Szuvák szakmai múltjának több vitatható eleme is van. A lap szerint 2012-ben 

  • algériai véderőattasévá nevezték ki, és 
  • a tunéziai nagykövetséghez is akkreditálták, ám a szokásos négy év helyett kevesebb mint három év után hazarendelték. 

Források szerint ennek fegyelmi okai lehettek, és állítólag engedély nélkül kutathatott az algíri nagykövet irodájában. Ezt követően a KNBSZ-nél a katonai attasék képzésével foglalkozott, majd 2023-ban nyugállományba került.

Egyes források szerint Ruszin-Szendi ennek ellenére kitartott Szuvák mellett, aminek egyik lehetséges magyarázata a köztük lévő bizalmi kapcsolat – írja a lap.

Adminisztratív, jogi okai lehetnek a visszadobásnak

A mostani kinevezési ügyben azonban a jogi forma okozta az akadályt. Forsthoffer Ágnes köztársasági elnök hivatala közölte: 

a Szuvák dandártábornoki kinevezésére vonatkozó honvédelmi minisztériumi előterjesztés július 27-én érkezett meg, a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésével egy időben.

Az iratokat négy nappal később, további intézkedés nélkül visszaküldték a tárcának.

A probléma abból adódhatott, hogy Szuvák a 2023-as „fiatalítás” során ezredesként vonult nyugállományba, vagyis a kinevezési javaslat benyújtásakor még nem számított aktív katonának. 

A Sándor-palota indoklása alapján ezért a nyugállományból történő visszaszerelést és a tábornoki kinevezést nem lehetett egyetlen eljárásban lebonyolítani.

Így egyelőre nem az derült ki, hogy az államfő szakmai vagy politikai alapon kifogásolja Szuvák kinevezését. A történet jelenlegi állása inkább arra utal, hogy a jelölés eljárásjogi akadályba ütközött. Ez azonban nem feltétlenül jelenti a folyamat végét: a honvédelmi tárcának lehetősége lehet a jogi helyzet rendezésére és az előterjesztés újbóli benyújtására.

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