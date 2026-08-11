Az Országgyűlés keddi, rendkívüli ülésén köztársasági elnökké választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét. Az Országgyűlés munkája kedd reggel kilenc órakor a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik, majd napirend előtti felszólalásokkal, illetve módosító javaslatokról valamint bizottsági jelentésekről szóló határozathozatalokkal folytatódik – írja az MTI.

Órákon belül új köztársasági elnöke lesz Magyarországnak: Baka Andrásról ekkor szavaz a parlament / Fotó: Kovács Tamás / MTI / MTVA / Mediaworks

A képviselők szavazhatnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosításáról. Szintén voksolnak a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló javaslatról, a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálását célzó, illetve a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról.

A képviselők emellett döntenek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló jogszabály módosítását kezdeményező előterjesztésről is.

Az Országgyűlésnek Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint Varga Lőrinc Mihály (Tisza), Takács Péter (Fidesz) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi ügyeiről is döntést kell hoznia. Utóbbi képviselő mentelmi jogának felfüggesztését két ügyben is kezdeményezték.

A határozathozatalokat követően a parlament lefolytathatja az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának összevont vitáját és szavaz is a javaslatról. Az indítvány nulla százalékra csökkentené a vényköteles gyógyszerek áfáját.

Délután már új államfője lehet Magyarországnak

Az Országgyűlés honlapja szerint legkorábban 14 órakor megkezdődik az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás. Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke a házbizottság hétfői ülését követően az MTI-nek az mondta, hogy

az eredményt várhatóan 15 órakor már ki is tudják hirdetni.

Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond.