Deviza
EUR/HUF361,53 +0,07% USD/HUF312,99 -0,09% GBP/HUF421,76 +0,08% CHF/HUF387,75 +0,16% PLN/HUF84,1 +0,01% RON/HUF68,89 +0,12% CZK/HUF14,95 +0,07% EUR/HUF361,53 +0,07% USD/HUF312,99 -0,09% GBP/HUF421,76 +0,08% CHF/HUF387,75 +0,16% PLN/HUF84,1 +0,01% RON/HUF68,89 +0,12% CZK/HUF14,95 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 257,1 -0,55% MTELEKOM2 780 +0,43% MOL4 642 -1,55% OTP46 790 -0,98% RICHTER12 100 +1,24% OPUS359,5 -1,53% ANY6 690 -0,15% AUTOWALLIS141 -2,13% WABERERS4 830 +0,41% BUMIX9 543,92 -0,15% CETOP4 977,37 +0,99% CETOP NTR3 196,8 -0,08% BUX148 257,1 -0,55% MTELEKOM2 780 +0,43% MOL4 642 -1,55% OTP46 790 -0,98% RICHTER12 100 +1,24% OPUS359,5 -1,53% ANY6 690 -0,15% AUTOWALLIS141 -2,13% WABERERS4 830 +0,41% BUMIX9 543,92 -0,15% CETOP4 977,37 +0,99% CETOP NTR3 196,8 -0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
frakció
államfő
parlament

A Tisza egyértelművé tette: napokon belül megszavazza az Országgyűlés az új köztársasági elnököt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jövő héten dönthet az Országgyűlés Sulyok Tamás utódjáról, miután a Tisza-frakció kezdeményezte az új köztársasági elnök megválasztását. Magyar Péter korábban Polgár Juditot kérte fel a posztra.
VG
2026.08.05, 15:16
Frissítve: 2026.08.05, 15:36

„A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy a jövő heti plenáris ülésen az Országgyűlés döntsön az új köztársasági elnök személyéről”– posztolta szerdán a Tisza a Facebookra. A párt írta, hogy kedden tartják meg a szavazást Sulyok Tamás utódjáról.

2026.07.14 parlament köztársasági elnök
A Tisza egyértelművé tette: napokon belül megszavazza az Országgyűlés az új köztársasági elnököt / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A frakció korábban egyhangúlag Polgár Juditot nevezte meg a posztra legalkalmasabb személyként. Bujdosó Andrea frakcióvezető a parlament plenáris ülésén azt mondta, hogy a képviselőcsoport végleges döntését a következő frakcióülésén hozza meg.

A világhírű sakknagymester jelölése azonban rövid idő alatt zátonyra futott. Polgár Judit visszautasította Magyar Péter felkérését, és közölte: nem érez magában elegendő erőt ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét.

Magyar Péter magára vállalta a felelősséget

Polgár  döntése után Magyar Péter elismerte, hogy kommunikációs hibák is hozzájárulhattak a kialakult helyzethez. A miniszterelnök kizárólag magára vállalta a felelősséget, egyúttal jelezte, hogy tiszteletben tartja a sakknagymester elhatározását.

A visszautasítás miatt a Tiszának új jelöltet kell találnia, ha valóban már a jövő heti ülésen szeretné lezárni az államfőválasztást. Magyar Péter később arról beszélt, hogy legalább tíz név szerepelhet a lehetséges jelöltek listáján, a végső döntést pedig a Tisza-frakció hozza meg.

Polgár Judit neve azért tűnhetett erős választásnak, mert a sakkozó nemzetközileg ismert, pártok felett álló személyiségként jelenhetett volna meg. Visszalépésével azonban ismét teljesen nyitottá vált a verseny, miközben a gyors parlamenti menetrend egyre kevesebb időt hagy a politikai és társadalmi egyeztetésre.

Sulyok Tamás nem önként mondott le a köztársasági elnöki tisztségről. Az Országgyűlés megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását, amely megteremtette leváltásának jogi feltételeit.

Az államfő élesen bírálta az eljárást. Rendkívüli nyilatkozatában személyre szabott törvénykezésről beszélt, amely szerinte megtöri az évtizedek óta fennálló alkotmányos rendet. A TISZA-kormány ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a parlamenti többség demokratikus felhatalmazással rendelkezik a változtatások végrehajtására.

Sulyok távozását követően az új államfő hivatalba lépéséig Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolja ideiglenesen a köztársasági elnöki jogköröket.

A Tisza a legfrissebb bejegyzésében nem hozta nyilvánosságra, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu