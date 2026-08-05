„A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy a jövő heti plenáris ülésen az Országgyűlés döntsön az új köztársasági elnök személyéről”– posztolta szerdán a Tisza a Facebookra. A párt írta, hogy kedden tartják meg a szavazást Sulyok Tamás utódjáról.

A Tisza egyértelművé tette: napokon belül megszavazza az Országgyűlés az új köztársasági elnököt / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A frakció korábban egyhangúlag Polgár Juditot nevezte meg a posztra legalkalmasabb személyként. Bujdosó Andrea frakcióvezető a parlament plenáris ülésén azt mondta, hogy a képviselőcsoport végleges döntését a következő frakcióülésén hozza meg.

A világhírű sakknagymester jelölése azonban rövid idő alatt zátonyra futott. Polgár Judit visszautasította Magyar Péter felkérését, és közölte: nem érez magában elegendő erőt ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét.

Magyar Péter magára vállalta a felelősséget

Polgár döntése után Magyar Péter elismerte, hogy kommunikációs hibák is hozzájárulhattak a kialakult helyzethez. A miniszterelnök kizárólag magára vállalta a felelősséget, egyúttal jelezte, hogy tiszteletben tartja a sakknagymester elhatározását.

A visszautasítás miatt a Tiszának új jelöltet kell találnia, ha valóban már a jövő heti ülésen szeretné lezárni az államfőválasztást. Magyar Péter később arról beszélt, hogy legalább tíz név szerepelhet a lehetséges jelöltek listáján, a végső döntést pedig a Tisza-frakció hozza meg.

Polgár Judit neve azért tűnhetett erős választásnak, mert a sakkozó nemzetközileg ismert, pártok felett álló személyiségként jelenhetett volna meg. Visszalépésével azonban ismét teljesen nyitottá vált a verseny, miközben a gyors parlamenti menetrend egyre kevesebb időt hagy a politikai és társadalmi egyeztetésre.

Sulyok Tamás nem önként mondott le a köztársasági elnöki tisztségről. Az Országgyűlés megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását, amely megteremtette leváltásának jogi feltételeit.

Az államfő élesen bírálta az eljárást. Rendkívüli nyilatkozatában személyre szabott törvénykezésről beszélt, amely szerinte megtöri az évtizedek óta fennálló alkotmányos rendet. A TISZA-kormány ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a parlamenti többség demokratikus felhatalmazással rendelkezik a változtatások végrehajtására.