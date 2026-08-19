Deviza
EUR/HUF363,77 -0,51% USD/HUF312,11 -1,19% GBP/HUF425,17 -0,55% CHF/HUF387,9 -0,23% PLN/HUF84,27 -0,36% RON/HUF69,34 -0,54% CZK/HUF15,06 -0,33% EUR/HUF363,77 -0,51% USD/HUF312,11 -1,19% GBP/HUF425,17 -0,55% CHF/HUF387,9 -0,23% PLN/HUF84,27 -0,36% RON/HUF69,34 -0,54% CZK/HUF15,06 -0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 163,95 +0,31% MTELEKOM2 564 -0,23% MOL4 998 +1,44% OTP45 570 +0,15% RICHTER12 950 +0,15% OPUS307 -7,49% ANY6 710 +0,15% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 760 +0,84% BUMIX9 661,82 -0,01% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 239,92 +1,11% BUX149 163,95 +0,31% MTELEKOM2 564 -0,23% MOL4 998 +1,44% OTP45 570 +0,15% RICHTER12 950 +0,15% OPUS307 -7,49% ANY6 710 +0,15% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 760 +0,84% BUMIX9 661,82 -0,01% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 239,92 +1,11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
köztársasági elnök
államfő
Baka András

Hivatalos: új lakója van a Sándor Palotának, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András államfő – közölte a Sándor-palota. Az Országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnökké, így mától teljeskörűen gyakorolja az elnöki feladat- és hatásköröket.
VG
2026.08.19, 13:55

Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök – közölte az MTI-vel szerdán a Sándor-palota. Mint írták, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat- és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával.

Baka András, köztársasági elnök
Baka András, köztársasági elnök/Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Augusztusban választották köztársasági elnökké

A parlament július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, ami kimondta: a módosítás hatálybalépését követő napon Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és helyére az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés köztársasági elnököt választ.

A Tisza-frakció augusztus 8-án Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jelölte köztársasági elnöknek, akit az Országgyűlés augusztus 11-én 140 igennel, hat nem ellenében választott meg.

A közlemény emlékeztet, hogy az Országgyűlés az alaptörvény tizenhetedik módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljeskörűen államfői feladat- és hatásköreit.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu