Hivatalos: új lakója van a Sándor Palotának, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök

Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök – közölte az MTI-vel szerdán a Sándor-palota. Mint írták, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat- és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával.

Baka András, köztársasági elnök/Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Augusztusban választották köztársasági elnökké

A parlament július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, ami kimondta: a módosítás hatálybalépését követő napon Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és helyére az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés köztársasági elnököt választ.

A Tisza-frakció augusztus 8-án Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jelölte köztársasági elnöknek, akit az Országgyűlés augusztus 11-én 140 igennel, hat nem ellenében választott meg.

A közlemény emlékeztet, hogy az Országgyűlés az alaptörvény tizenhetedik módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljeskörűen államfői feladat- és hatásköreit.