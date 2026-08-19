Baka András hónapjai meg vannak számlálva: bejelentette Melléthei-Barna Márton, mikor választhatja leghamarabb a köztársasági elnököt a nép

„Próbáljuk kizárni a párhuzamosságokat, így a vagyonviszszaszerzési hivatalnak elsőbbsége lesz, amennyiben így dönt. Ha nyomozni, vádat emelni akar, akkor ő fog tudni eljárni majd” – ismertette a Magyar Hangnak adott interjújában Melléthei-Barna Márton.

Baka András köztársasági elnök / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A Telex által szemlézett írásban a Tisza egyik legaktívabb képviselője az ügyészségnek is üzent, amikor azt mondta, hogy „Az ügyészség jogkörei most is megvannak. Itt az idő, hogy bizonyítson, senki nem akadályozza őket”.

A vagyonvisszaszerzési hivatal felállítása kapcsán kifejtette, hogy szerettek volna egy az ügyészségtől elkülönült, széles jogkörökkel rendelkező testületet létrehozni.

Az interjúban arra is kitért, hogy mikorra lehet új alkotmány. A politikus szerint sem ez, sem az nincs még eldöntve, mikor lesz új köztársasági elnök. Ugyanakkor véleménye szerint jövő ősz előtt nem lesz új alkotmányunk, és amennyiben úgy döntenek, hogy az államfőt közvetlenül választják majd meg, akkor ez után minimum kilencven napot követően lehet elnökválasztás.

„Vagyis nép által választott köztársasági elnöke legkorábban 2027 vége felé lehet majd az országnak” – mondta Melléthei-Barna Márton.

„Tudok mellette érvelni, de sok mindenen múlik. Ha a köztársasági elnöknek nem adunk többlet hatásköröket, akkor nem feltétlenül indokolt a közvetlen elnökválasztás. A közvetlen elnökválasztással megválasztott elnöknek nagyobb lenne a legitimitása, mint a miniszterelnöknek, ami a jelenlegi hatáskörei mellett számomra furcsa helyzetet eredményezne. Így ezt is újra kellene gondolni” – válaszolta annak kapcsán, hogy támogatná-e a közvetlen államfőválasztást.

Mától hivatalosan is Magyarország köztársasági elnöke Baka András

Augusztus 11-én, kedden este megjelent a Magyar Közlönyben az országgyűlési határozata a köztársasági elnök választásáról. Mint ismert, a magyar országgyűlés aznap Baka Andrást választotta Magyarország köztársasági elnökévé. A határozat elfogadásakor lépett hatályba, az államfő azonban csak augusztus 19-én lép hivatalba.

A megválasztott államfő beszédében elmondta, hogy nem lehet elkerülni a szembenézést, szerinte ugyanis minden olyan terület válságban van, amely hatással van a mindennapokra. Hangsúlyozta, hogy a jogállam nem csupán akkor működik, ha vannak szabályok, hanem akkor, ha azok mindenkire egyformán vonatkoznak. Baka András kiemelte, hogy az országot mély megosztottság jellemzi, az előtte álló feladat pedig egyszerre kíván igazságtételt és önmérsékletet.