Hiányos parlament választotta meg Magyarország új államfőjét: kiderült, hogy Baka András mikor lép hivatalba

Az Országgyűlés keddi, rendkívüli ülésén köztársasági elnökké választhatja a Tisza Párt által jelölt Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét – derül ki a parlament napirendjéből. A választásra vitatott körülmények között került sor, miután elődjét, Sulyok Tamást az áprilisi választáson hatalomra került Tisza kétharmados parlamenti többsége mandátuma lejárta előtt eltávolította posztjáról.

Új köztársasági elnököt választ az Országgyűlés – már zajlik a szavazás / Fotó: Szabó Bernadett

Az Országgyűlés munkája kedd reggel kilenc órakor a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődött el, majd napirend előtti felszólalásokkal, illetve módosító javaslatokról valamint bizottsági jelentésekről szóló határozathozatalokkal folytatódott.

Az Országgyűlés hivatalosan 14.00-tól kezdte meg a köztársasági elnök megválasztásának folyamatát.

Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke közölte: a házbizottságban nem alakult ki konszenzus a Mi Hazánk Mozgalom által a posztra jelölt Tóth Mátéra vonatkozó ajánlás érvénytelenségéről, ezért parlamenti szavazást rendelt el a kérdésben. Később az Országgyűlés a voksoláson megállapította az ajánlás érvénytelenségét.

Az Országgyűlés alelnöke hozzátette: a szavazatok leadására 40 perc áll rendelkezésre, a titkos szavazás eredményének ismertetésére pedig várhatóan 15 óra 13 perckor kerülhet sor.

Az Országgyűlés alelnöke később bejelentette, hogy a 146 képviselő által leadott szavazatból 106-ot Baka András kapott. Érvénytelen voks nem volt, így mind a 146 szavazat érvényesnek bizonyult. A szavazás érvényes és eredményes volt, Magyarország új köztársasági elnökévé Baka Andrást választották, aki augusztus 19-én lép hivatalba.

Az ellenzék bojkottálta a választást

A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja

– fogalmazott korábban a Fidesz-frakció.

A párt azt írta, hogy Sulyok Tamás megbízatását a Tisza „önkényesen és illegitim módon szüntette meg”, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim.

„Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse, megválasztása nemcsak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása” – értékeltek a közleményben.