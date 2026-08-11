Hiányos parlament választotta meg Magyarország új államfőjét: kiderült, hogy Baka András mikor lép hivatalba
Az Országgyűlés keddi, rendkívüli ülésén köztársasági elnökké választhatja a Tisza Párt által jelölt Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét – derül ki a parlament napirendjéből. A választásra vitatott körülmények között került sor, miután elődjét, Sulyok Tamást az áprilisi választáson hatalomra került Tisza kétharmados parlamenti többsége mandátuma lejárta előtt eltávolította posztjáról.
Az Országgyűlés munkája kedd reggel kilenc órakor a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődött el, majd napirend előtti felszólalásokkal, illetve módosító javaslatokról valamint bizottsági jelentésekről szóló határozathozatalokkal folytatódott.
Az Országgyűlés hivatalosan 14.00-tól kezdte meg a köztársasági elnök megválasztásának folyamatát.
Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke közölte: a házbizottságban nem alakult ki konszenzus a Mi Hazánk Mozgalom által a posztra jelölt Tóth Mátéra vonatkozó ajánlás érvénytelenségéről, ezért parlamenti szavazást rendelt el a kérdésben. Később az Országgyűlés a voksoláson megállapította az ajánlás érvénytelenségét.
Az Országgyűlés alelnöke hozzátette: a szavazatok leadására 40 perc áll rendelkezésre, a titkos szavazás eredményének ismertetésére pedig várhatóan 15 óra 13 perckor kerülhet sor.
Az Országgyűlés alelnöke később bejelentette, hogy a 146 képviselő által leadott szavazatból 106-ot Baka András kapott. Érvénytelen voks nem volt, így mind a 146 szavazat érvényesnek bizonyult. A szavazás érvényes és eredményes volt, Magyarország új köztársasági elnökévé Baka Andrást választották, aki augusztus 19-én lép hivatalba.
Az ellenzék bojkottálta a választást
A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja
– fogalmazott korábban a Fidesz-frakció.
A párt azt írta, hogy Sulyok Tamás megbízatását a Tisza „önkényesen és illegitim módon szüntette meg”, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim.
„Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse, megválasztása nemcsak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása” – értékeltek a közleményben.
Baka András: egy új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni
Baka Andrást az eskütételt követően a kormányfő és a házelnök köszöntötte. A megválasztott államfő beszédében elmondta, hogy nem lehet elkerülni a szembenézést, szerinte ugyanis minden olyan terület válságban van, amely hatással van a mindennapokra.
Hangsúlyozta: a jogállam nem csupán akkor működik, ha vannak szabályok, hanem akkor, ha azok mindenkire egyformán vonatkoznak. Baka András kiemelte, hogy az országot mély megosztottság jellemzi, az előtte álló feladat pedig egyszerre kíván igazságtételt és önmérsékletet.
Kiemelte, hogy egy új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni.
Hangsúlyozta, hogy más felelőssége van annak, aki a hatalmat gyakorolta, aki kiszolgálta, és annak, aki hallgatott. Úgy fogalmazott, hogy durva tévedés lenne azt gondolni, hogy egy választási eredmény visszaállítja a jogállamot. Az intézmények mellett szükség van a demokratikus kultúrára is.
Baka András beszélt arról, hogy nem lehet visszatérni a monarchiához, sem a Horthy-korszakhoz, sem a rendszerváltás utáni Magyarországba. „Az eltelt idő megváltoztatta Magyarországot, Európát és a világot is” – fogalmazott.
Az új államfő szerint nem egy régi Magyarországot kell visszakapni, hanem az a kérdés, hogyan válhatunk olyan országgá, ahol egy gyermek sorsát nem a születési helye befolyásolja, ahol a tanár vagy az ápoló munkája megbecsülést jelent, a vállalkozó nem kapcsolatokat, hanem lehetőséget keres, ahol a fiatal nem azért megy külföldre, mert itthon nem talál jövőt, és ahol az idős ember nem érzi magát feleslegesnek.
Ő lett az ország államfője
A Tisza országgyűlési frakciója titkos szavazással úgy döntött, hogy Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. A jogtudós elfogadta a felkérést, az államfőválasztást kedden tarthatja meg az Országgyűlés.
„Személyesen tájékoztattuk Dr. Baka Andrást a TISZA-frakció döntéséről, és egyben felkértük, hogy fogadja el a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra” – írta szombaton a Facebookon Magyar Péter.
A miniszterelnök közlése szerint Baka András „a nemzet iránti szolgálatból” elfogadta a jelölést, és készen áll arra, hogy a magyar nemzet egységéért, valamint egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozzon.
A Tisza-frakció szombaton jelentette be, hogy titkos szavazással meghozta „az eddigi egyik legfontosabb döntését”, és Baka Andrást jelöli Magyarország köztársasági elnökének.
A párt indoklása szerint a korábbi főbíró több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, illetve bírói tapasztalattal rendelkezik. Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa. 1990 és 1998 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója, 1991 és 2008 között pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. Az Országgyűlés 2009-ben választotta meg a Legfelsőbb Bíróság elnökének.
Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges. Egy képviselő csak egy jelöltet támogathat: aki több személyt is ajánl, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
A Fidesz és a KDNP korábban jelezte, hogy illegitimnek tartja az eljárást, ezért nem vesz részt az államfőválasztáson.
A Mi Hazánk ugyanakkor saját jelöltet állított: a párt július végén Tóth Máté energiajogászt javasolta a tisztségre.
Sulyok Tamás köztársasági elnöki mandátuma 2026. július 20-án, az alaptörvény 17. módosításának aláírását követően szűnt meg. Távozását megelőzően hónapokon át éles politikai és alkotmányos vita zajlott közte és a kormányfő között.
Az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig az államfői feladatokat az Alaptörvény rendelkezései alapján Forsthoffer Ágnes házelnök látja el.