"Elvégre a kalácsból sem csak a mazsolát esszük ki" – üzent Belváros polgármestere Vitézy Dávidnak és Karácsony Gergelynek: ikonikus terek kezelését csavarná ki a kerületek kezéből egy új törvényjavaslattal a Tisza

Nyílt levélben reagált Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros-Lipótváros polgármestere arra, hogy a Tisza-kormány által kezdeményezett törvényjavaslat visszaadná a fővárosnak a Vörösmarty, a Podmaniczky és a Széchenyi tér, valamint a József Attila utca kezelését. A polgármester szerint a közterületek kezelését illetően is előbb az V. kerületiek véleményét kellene megismerni. A városrész vezetője egyúttal egyeztetésre is hívta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert és Karácsony Gergely főpolgármestert az ügyben.

Ikonikus belvárosi közterületek kezelését tenné át a fővároshoz a törvényjavaslat. / Fotó: robertharding via AFP

A közterület-felügyeleti feladatokat több mint tíz éve a kerület végzi a főváros helyett

Szentgyörgyvölgyi Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a törvénytervezet társadalmi vitájára csak igen rövid időt biztosítottak. A polgármester ezért előbb előzetes igényfelmérést kezdeményezne a kerületi lakosok körében.

Az V. kerület polgármestere Facebook-posztjában felidézve Karácsony korábbi álláspontját, azt írja: a főpolgármester 2020-ban, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének rendezvényén XI. Piusz pápát idézve arról beszélt, hogy a döntéseket azon a legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol ehhez rendelkezésre állnak a szükséges információk és a végrehajtás képessége.

A belvárosi polgármester szerint ez az elv a mostani ügyben is alkalmazható lenne, ugyanis állítása szerint az elmúlt közel négy évben az V. kerület hatékonyan és a közérdek szempontjából megfelelően végezte a terek üzemeltetését.

Szentgyörgyvölgyi külön kiemelte, hogy a terek megközelítése az V. kerület tulajdonában álló utcákon és területeken keresztül történik. Szerinte ezért az egységes közterület-használati, engedélyezési és ellenőrzési rendszer, valamint a köztisztaság és a zöldfelületek kezelése is egyszerűbb a kerületi üzemeltetés mellett.

A polgármester azt is felidézte, hogy a közterület-felügyeleti feladatokat az V. kerület már 2014 óta ellátja a főváros helyett, a terek tisztántartásának jelentős részét pedig 2019 óta szintén a kerület végzi, ám a feladatok átvételéhez szerinte a főváros nem biztosított megfelelő anyagi forrásokat.

Szentgyörgyvölgyi úgy fogalmazott, hogy a főváros a terek hasznosításából korábban bevételhez jutott, miközben az üzemeltetési költségek jelentős részét az V. kerület viselte. A rendszer visszaállítása szerinte ismét szétválasztaná az egymáshoz szorosan kapcsolódó üzemeltetési feladatokat.

A polgármester a pénzügyi szempontot tartja az egyik legfontosabb kérdésnek, mely kapcsán azt kérdezi, hogy a főváros a hozzá visszakerülő közterületekre ugyanakkora összeget fordítana-e, mint amennyit jelenleg az V. kerület költ rájuk.