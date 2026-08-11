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közterületeink
Karácsony Gergely
Szentgyörgyvölgyi Péter
Vitézy Dávid

"Elvégre a kalácsból sem csak a mazsolát esszük ki" – üzent Belváros polgármestere Vitézy Dávidnak és Karácsony Gergelynek: ikonikus terek kezelését csavarná ki a kerületek kezéből egy új törvényjavaslattal a Tisza

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Súlyos hiba lenne visszaadni a fővárosnak a Vörösmarty, a Podmaniczky és a Széchenyi tér, valamint a József Attila utca kezelését – mutatott rá nyílt levelében az V. kerület polgármestere. Szerinte előbb a belvárosiak véleményét kellene kikérni a közterületek státuszát illetően.
Lehoczky Milán
2026.08.11, 08:13
Frissítve: 2026.08.11, 08:29

Nyílt levélben reagált Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros-Lipótváros polgármestere arra, hogy a Tisza-kormány által kezdeményezett törvényjavaslat visszaadná a fővárosnak a Vörösmarty, a Podmaniczky és a Széchenyi tér, valamint a József Attila utca kezelését. A polgármester szerint a közterületek kezelését illetően is előbb az V. kerületiek véleményét kellene megismerni. A városrész vezetője egyúttal egyeztetésre is hívta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert és Karácsony Gergely főpolgármestert az ügyben. 

Vorosmarty Square, Vaci Utca, Budapest, Hungary, Europe, közterület
Ikonikus belvárosi közterületek kezelését tenné át a fővároshoz a törvényjavaslat. /  Fotó: robertharding via AFP

A közterület-felügyeleti feladatokat több mint tíz éve a kerület végzi a főváros helyett

Szentgyörgyvölgyi Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a törvénytervezet társadalmi vitájára csak igen rövid időt biztosítottak. A polgármester ezért előbb előzetes igényfelmérést kezdeményezne a kerületi lakosok körében.

Az V. kerület polgármestere Facebook-posztjában felidézve Karácsony korábbi álláspontját, azt írja: a főpolgármester 2020-ban, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének rendezvényén XI. Piusz pápát idézve arról beszélt, hogy a döntéseket azon a legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol ehhez rendelkezésre állnak a szükséges információk és a végrehajtás képessége.

A belvárosi polgármester szerint ez az elv a mostani ügyben is alkalmazható lenne, ugyanis állítása szerint az elmúlt közel négy évben az V. kerület hatékonyan és a közérdek szempontjából megfelelően végezte a terek üzemeltetését.

Szentgyörgyvölgyi külön kiemelte, hogy a terek megközelítése az V. kerület tulajdonában álló utcákon és területeken keresztül történik. Szerinte ezért az egységes közterület-használati, engedélyezési és ellenőrzési rendszer, valamint a köztisztaság és a zöldfelületek kezelése is egyszerűbb a kerületi üzemeltetés mellett.

A polgármester azt is felidézte, hogy a közterület-felügyeleti feladatokat az V. kerület már 2014 óta ellátja a főváros helyett, a terek tisztántartásának jelentős részét pedig 2019 óta szintén a kerület végzi, ám a feladatok átvételéhez szerinte a főváros nem biztosított megfelelő anyagi forrásokat.

Szentgyörgyvölgyi úgy fogalmazott, hogy a főváros a terek hasznosításából korábban bevételhez jutott, miközben az üzemeltetési költségek jelentős részét az V. kerület viselte. A rendszer visszaállítása szerinte ismét szétválasztaná az egymáshoz szorosan kapcsolódó üzemeltetési feladatokat.

A polgármester a pénzügyi szempontot tartja az egyik legfontosabb kérdésnek, mely kapcsán azt kérdezi, hogy a főváros a hozzá visszakerülő közterületekre ugyanakkora összeget fordítana-e, mint amennyit jelenleg az V. kerület költ rájuk.

Ráadásul a fővárosnak saját tulajdonú és kezelésű területeken is akad feladata – írta. Ezzel összefüggésben a Deák teret és a Kossuth Lajos utcát emelte ki, amelyek szerinte fejlesztésre és megfelelő fenntartásra várnak. Szentgyörgyvölgyi Péter rámutatott: 

  • a Vörösmarty és a Podmaniczky tér esetében a kerület már elvégezte a szükséges felújításokat és folyamatosan gondoskodik a tisztántartásról is. 
  • A József Attila utca felújítását a fővárossal együttműködésben már megtervezték. 
  • A Széchenyi tér fejlesztéséhez pedig kormányzati támogatás állt volna rendelkezésre az előző kabinet idején.

A polgármester arra is felhívta Vitézy Dávid és Karácsony Gergely figyelmét, hogy az V. kerület 2022-ben a szóban forgó terek és a József Attila utca mellett további 13 utca közútkezelői és üzemeltetési feladatait is átvette.

Annak idején azért nem járult ehhez külön központi költségvetési támogatás, mert a jogalkotó úgy ítélte meg, hogy a terek hasznosításából származó kerületi bevételek fedezetet biztosítanak az új feladatokra.

Az V. kerület vezetője posztját azzal zárta: „erre gondoltatok? (Elvégre a kalácsból sem csak a mazsolát esszük ki.)”

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