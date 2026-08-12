Tovább eszkalálódik az iráni háború: magyar katonák korábbi szolgálati helyét érte súlyos dróntámadás az iraki Kurdisztánban

Irán rakétákkal és drónokkal lőtte szerdán az észak-iraki Erbíl tartományban található Alana-völgy térségét – közölte egy pesmerga parancsnok a Rudaw kurd hírportállal. A kurdisztáni tartomány neve ismerősen csenghet, hiszen korábban magyar katonák is állomásoztak ott, akiket még az előző honvédlemi adminisztráció vont ki a térségből, miután eszkalálódott az iráni konfliktus.

Az iráni támadás célpontjai a Komala Párt és az Iráni Kurdisztáni Demokratikus Párt (KDPI) fegyveresei voltak. / Fotó: Majdi Mohammed/AP

Drónokkal és rakétákkal támadta Irán a kurdisztáni fegyvereseket

A beszámoló szerint az iráni erők több rakétát és drónt is bevetettek a térségben, a támadás célpontjai pedig a Komala Párt és az Iráni Kurdisztáni Demokratikus Párt (KDPI) fegyveresei voltak. A Rudaw értesülése alapján a támadásnak nem voltak áldozatai.

A pesmergák a kurd autonóm régió fegyveres erői Irak északi részén. Az Alana-völgy az iráni határ közelében fekszik, így a térség rendszeresen terepe az Irán és a kurd fegyveres csoportok közötti fegyveres összeütközéseknek.

A Komala Párt és a KDPI egyaránt az észak-iraki kurd régióban működik, Irán azonban mindkét szervezetet biztonsági fenyegetésként kezeli. A mostani támadás újabb jele annak, hogy Teherán katonai eszközökkel is fellép a határ túloldalán működő iráni kurd csoportok ellen.

Ahogyan az korábbi cikkünkben megírtuk: Donald Trump elnök amerikai a marylandi Andrews közös bázison azt mondta:

Nem bízom Iránban. Miért – azt mondod, hogy bízom Iránban!? Én vagyok az utolsó ember, aki megbízik Iránban. Folyamatosan hazudtak nekem

A Közel-Kelet továbbra is feszült, mióta február végén elkezdődött az amerikai-izraeli háború Irán ellen. Teherán és Washington még nem jutott végleges megállapodásra a konfrontáció megszüntetéséről, miközben a Hormuzi-szoros lezárása továbbra is zavarokat okoz a globális energiaellátási láncokban.

Még márciusban kellett kivonni az Erbilben tartózkodó magyar kontingenst. Akkor a Honvédelem.hu azt írta: a romló közel-keleti biztonsági helyzet és a bázist ért ismétlődő támadások miatt 2026. március 14-én az Erbílben szolgáló teljes magyar katonai és diplomáciai állományt kivonták és hazaszállították.