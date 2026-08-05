Láthatatlan folyóban bízhat a szomjas Budapest, a környéken azonban lehet probléma

Megnyugtatta a budapestieket a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója, hogy lesz vizük az aszály és a hőhullám ellenére is. Máshol is téma ez a Duna mentén, másutt is merültek fel problémák, amint a magyar főváros közelében – erről olvashattunk híreket. Csörnyei Géza indoklásához hasonlót azonban nem mi magunk nem láttunk-hallottunk a régióból.

Budapest vízellátása biztosított, ha sokat apadt is a Duna – Újvidéknél így gyalogolnak a folyóban Fotó: Anadolu via AFP

A Duna nagy folyó, az utóbbi hetek időjárása mégis nyomot hagyott a vízhozamán, és ha máshonnan erről nem is értesültünk: a paksi atomerőmű küszöbön álló leállítása erre felhívhatta a figyelmünket.

Arról is olvashattunk a napokban, hogy a Fővárosi Vízművek felszólította a dunabogdányiakat a nem feltétlenül szükséges vízhasználat azonnali felfüggesztésére.

Csörnyei Géza interjúja, amelyet az InfoRádió Aréna című műsorának adott, rávilágított arra is, miből származhatnak hasonló problémák. Előrevetve: a Fővárosi Vízművek nem csak magát Budapestet látja el vízzel, hanem az agglomeráció több települését is.

Belgrád, Pozsony, Bécs is megoldotta

A dunamenti fővárosok vízellátói – utánanéztünk – az aszály és a hőség heteiben alapvetően mind megoldották a feladatukat, de náluk is merültek fel problémák. Belgrád hétfőn kiadott közleménye számos helyet nevezett meg, amelyek víz nélkül maradtak a városban, illetve környékén.

A főváros vízszolgáltatása azonban alapvetően működik, ahogy Pozsonyé is. Ellátási zavarok Szlovákiában több helyen is jelentkeztek, vészhelyzet azonban csak Selmecbányán alakult ki a múlt hónap végén.

Bécs 70 forrásból nyeri a vizét, amelyet 31 hatalmas víztározó egészít ki. Ez biztosítja, hogy a város vízellátása jelenleg és a jövőben is megfelelő legyen, akkor is ha a hőségben felszökött az egy főre eső fogyasztás – magyarázta Almedina Gunic szakértő hétfőn a Kronen Zeitungnak.

Csörnyei Géza megnyugtató magyarázata más volt, mint a bécsi. Aki nem hallott még erről a témáról, annak számára meghökkentő:

Budapesten keresztül nem egy folyó folyik – hanem kettő is.

Budapest vízellátása és a láthatatlan folyó

Ezek egymás "tetején" vannak. A szemünk előtt leapadt folyó medre alatt egy másik folyó tart a tenger felé. Számunkra láthatatlan, de ott van.