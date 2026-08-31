Ez most sokaknak fájni fog: Lázár János tönkrezúzta az utolsó reményt is, váratlan nyilatkozatot tett a politikai jövőjéről – "Vége van"

Rövid, de annél lényegretörőbb nyilatkozat tett Lázár János hétfő délután, amikor Szabó Bálinttal összefutott a Fidesz-székházánál Budapesten.

Lázár János tönkrezúzta az utolsó reményt is, váratlan nyilatkozatot tett: "Vége van" / Fotó: Lázár János / Facebook

Szevasz, miniszter úr! – köszönt a volt építési és közlekedési miniszternek a hírhedt politikus, politikai aktivista, az Itt az idő politikai mozgalom arca. Lázár János erre úgy reagált, hogy hol van az már, de Szabó Bálint szerint aki egyszer miniszter, az mindig az marad.

Arra a kérdésre, hogy hogy van, úgy válaszolt, hogy elég jól. Amikor felvetették neki, hogy az, hogy kiszállt a parlamentből, még nem jelenti azt, hogy visszavonul a politikától, Lázár János egyértelműen közölte, hogy

de, az ugyanaz.

25 évig csináltam, most vége van – fogalmazott. Majd a következő párbeszéd zajlott le:

– Tehát visszavonulsz?

– Igen, az a tervem. Nem megy egy lépésben, de több lépésben menni fog.

Majd arról beszélt a Fidesz kapcsán, hogy vannak még kötelezettségei és dolgai, pár dologban segít, de aztán mást csinál majd. A rövid interjú a következőképp ért véget:

– Találkozunk.

– Szia, Bálint, minden jót! Azt a bírósági ügyet úgy rendezzük, ahogy akarod, jó?

– Jelentkezem.

Lázár János tönkrezúzta az utolsó reményt is, váratlan nyilatkozatot tett: "Vége van"

Lázár János némiképp váratlanul augusztus 20-án bejelentette, hogy azonnali, még aznapi hatállyal lemond az országgyűlési képviselői mandátumáról.

Felidézte, hogy már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor jelezte, hogy legföljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, azt követően a mandátumot visszaadja annak a közösségnek, amelyiktől kapta.

A frakció munkájában azért vállaltam szerepet, mert egyetértettem a pártvezetés érveivel abban: a Fidesz megújulása mellett legalább ilyen szükség van a politikai folytonosságra is.

Ma ezt másképp látom.

A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni. A parlamenti pályafutásom 25 éves fejezetét ezért most lezárom. 51 éves vagyok, tele energiával, tapasztalattal és munkavággyal. Van bennem még elég tartalék ahhoz, hogy új dolgokat tanuljak, hogy új feladatok, kihívások elé álljak. A sokat hangoztatott megújulást nemcsak a politikában és a pártban kell elkezdeni, hanem saját magunkban is. Én ezt teszem – zárta akkor bejegyzését Lázár János.