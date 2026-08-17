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buszbaleset
autópálya
sofőr
zarándok

Lengyel buszbaleset: halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás a sofőr ellen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel. A lengyel buszbalesetben 12-en haltak meg.
VG - MTI
2026.08.17, 13:11
Frissítve: 2026.08.17, 13:19

Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. Tizenkét ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek a lengyel buszbalesetben.

Lengyel buszbaleset: kiderült, kik utaztak a buszon
Lengyel buszbaleset: hétfő este térhet haza a sérültek első csoportja
Fotó: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Lengyel buszbaleset: elaludhatott a sofőr

Varga Rudolf sajtóreferens elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.

Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a varsói külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító különrepülőgépet küld Magyarországra – jelentette be Donald Tusk kormányfő vasárnap az X-en.

Minden, a balesteben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget  – ígérte Tusk.

Ebben a nehéz pillanatban együtt vagyunk

– áll a kormányfői bejegyzésben.

Egy korábbi bejegyzésben Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentőakcióját.

Korábbi hivatalos közlés szerint a buszon a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság területéről induló zarándoklat résztvevői utaztak, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából.

A vajdaság központjában, Rzeszówban válságstábot hívtak össze a baleset miatt. Teresa Kubas-Hul kárpátaljai vajda a válságstáb ülésén közölte: a Strzyzów városában működő egyik egyházközség által szervezett zarándoklaton a vajdaság több járásának lakosai vettek részt.

A sérültek hazaszállításáról – mentőautókkal, busszal, illetve légi úton – az orvosok véleménye alapján döntenek majd – jelezte a vajda.

Hétfő este indulhat haza az első csoport

Lengyel sajtóbeszámolók szerint a balesetben megsérült lengyelek első csoportja hétfő este tér haza. Adam Szłapka kormányszóvivő elmondta, hogy ez 20 főt jelent. „Rzeszówban lesz egy megálló, hogy azok, akiknek további kórházi kezelésre van szükségük, közelebb kaphassanak ellátást otthonukhoz” – mondta Adam Szłapka.

„A súlyosabb állapotban lévők számára, akik nem tudnak visszatérni az első transzporttal, katonai kórházi ellátást biztosítunk. Azok számára, akiknek az állapota olyan súlyos, hogy a hazatérés nehézkes lenne, az Egészségügyi Minisztérium speciális orvosi támogató repülőgépeket biztosít” – mondta Szłapka.

A lengyel PZU volt a Magyarországon tragikus balesetet szenvedett lengyel busz biztosítója. A szolgáltatótól egyelőre nem kapott részleteket a money.pl lengyel pénzügyi lap – a baleset óta eltelt idő rövdége miatt teljeskörű tájékoztatást nyilván nem is kaphatott –, de egy korábbi hasonló baleset körülményeit elemezve le tudtak vonni bizonyos következtetéseket. 

Ez alapján nem biztos, hogy mindenre futja végül a biztosításból. S még az is fontos körülménnyé válhat, hogy a balesetnek a buszon kívül nem volt más résztvevője – a részletekről ebben a cikkben írtunk a Világgazdaság oldalán.

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