Lengyel buszbaleset: 24 éve már megtörtént a magyar „Bermuda-háromszögnél”, a részletek kísértetiesen hasonlók

Néhány vonását tekintve a mostani tragédiához, a lengyel buszbalesethez kísértetiesen hasonló történt 24 éve Balatonkeresztúron. Az akkori busztragédia 2002. július 1-jén, szintén hajnali egy óra környékén zajlott le: a Medjugorjéból hazafelé tartó, lengyel zarándokokat szállító autóbusz a 7-es, a 68-as és a 76-os főút csomópontjánál fékezés nélkül haladt tovább, majd megpördült és a tetejére borult Balatonkeresztúr és Balatonszentgyörgy között. A buszon 51 lengyel utas tartózkodott. A balesetben 20-an haltak meg, köztük két gyermek és 18 felnőtt, további 32 ember pedig megsérült. A járműben utazók közül gyakorlatilag mindenkit kórházba kellett szállítani.

Lengyel buszbaleset: 2002-ben egy, a mostanihoz nagyon hasonló buszbaleset történt Balatonkeresztúrnál

Fotó: Sonline / Laszlo Czika / AP

Lengyel buszbaleset: emberfeletti teljesítményt nyújtottak mentésben részt vevők

A tragédiáról szóló kortárs, illetve az azt felelevenítő beszámolók szerint helyszínre érkező tűzoltók, rendőrök és mentők rendkívül nehéz körülmények között kezdték meg a mentést. A roncsból több embert csak hosszadalmas és veszélyes munkával lehetett kiszabadítani.

A mentés egyik legmegrázóbb jelenete egy kisgyermekhez kapcsolódott, aki a busz alá szorult. Egy tűzoltó, egy rendőr és egy orvos órákon keresztül váltotta egymást mellette. A gyermekhez beszéltek, meséltek neki, hogy segítsenek kitartani a mentés végéig – annak ellenére, hogy nem beszéltek lengyelül.

A gyermeket végül sikerült kiszabadítani, és túlélte a balesetet.

A mentésben részt vevők számára a tragédia hosszú időre meghatározó élménnyé vált. A helyszínen később emlékművet és Szűz Mária-szobrot is állítottak az áldozatok emlékének tiszteletére.

A „Bermuda-háromszögnek” nevezett útszakasz

A tragédia helyszíne már a 2002-es baleset előtt is hírhedt volt. A rendőrök a környéket a sok súlyos közúti baleset miatt csak „Bermuda-háromszögként” emlegették.

Éppen a veszélyessége miatt a kereszteződést a tragédia előtt két évvel, 2000-ben körforgalommá alakították.

A vizsgálatok szerint a 2002-es baleset egyik lehetséges oka – hasonlóan a mostani tragédiáéhoz – az volt, hogy

a sofőr elaludt a volánnál, ezért nem fékezett a csomópont előtt;

a busz így nagy sebességgel érkezett a körforgalomhoz, majd felborult.

A tragédia óta eltelt több mint két évtizedben a helyszínen rendszeresen megemlékeztek az áldozatokról és a mentésben részt vevőkről.