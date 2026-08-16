Lengyel buszbaleset: 24 éve már megtörtént a magyar „Bermuda-háromszögnél”, a részletek kísértetiesen hasonlók
Néhány vonását tekintve a mostani tragédiához, a lengyel buszbalesethez kísértetiesen hasonló történt 24 éve Balatonkeresztúron. Az akkori busztragédia 2002. július 1-jén, szintén hajnali egy óra környékén zajlott le: a Medjugorjéból hazafelé tartó, lengyel zarándokokat szállító autóbusz a 7-es, a 68-as és a 76-os főút csomópontjánál fékezés nélkül haladt tovább, majd megpördült és a tetejére borult Balatonkeresztúr és Balatonszentgyörgy között. A buszon 51 lengyel utas tartózkodott. A balesetben 20-an haltak meg, köztük két gyermek és 18 felnőtt, további 32 ember pedig megsérült. A járműben utazók közül gyakorlatilag mindenkit kórházba kellett szállítani.
Lengyel buszbaleset: emberfeletti teljesítményt nyújtottak mentésben részt vevők
A tragédiáról szóló kortárs, illetve az azt felelevenítő beszámolók szerint helyszínre érkező tűzoltók, rendőrök és mentők rendkívül nehéz körülmények között kezdték meg a mentést. A roncsból több embert csak hosszadalmas és veszélyes munkával lehetett kiszabadítani.
A mentés egyik legmegrázóbb jelenete egy kisgyermekhez kapcsolódott, aki a busz alá szorult. Egy tűzoltó, egy rendőr és egy orvos órákon keresztül váltotta egymást mellette. A gyermekhez beszéltek, meséltek neki, hogy segítsenek kitartani a mentés végéig – annak ellenére, hogy nem beszéltek lengyelül.
A gyermeket végül sikerült kiszabadítani, és túlélte a balesetet.
A mentésben részt vevők számára a tragédia hosszú időre meghatározó élménnyé vált. A helyszínen később emlékművet és Szűz Mária-szobrot is állítottak az áldozatok emlékének tiszteletére.
A „Bermuda-háromszögnek” nevezett útszakasz
A tragédia helyszíne már a 2002-es baleset előtt is hírhedt volt. A rendőrök a környéket a sok súlyos közúti baleset miatt csak „Bermuda-háromszögként” emlegették.
Éppen a veszélyessége miatt a kereszteződést a tragédia előtt két évvel, 2000-ben körforgalommá alakították.
A vizsgálatok szerint a 2002-es baleset egyik lehetséges oka – hasonlóan a mostani tragédiáéhoz – az volt, hogy
- a sofőr elaludt a volánnál, ezért nem fékezett a csomópont előtt;
- a busz így nagy sebességgel érkezett a körforgalomhoz, majd felborult.
A tragédia óta eltelt több mint két évtizedben a helyszínen rendszeresen megemlékeztek az áldozatokról és a mentésben részt vevőkről.
A mostani lengyel buszbaleset így nemcsak egy újabb súlyos közúti tragédiát jelent, hanem egy olyan korábbi magyarországi szerencsétlenség emlékét is felidézi, amelyben szintén lengyel utasok utaztak, és amelyben húsz ember vesztette életét.
Megbízható, szakmailag jó hírű jármű a felborult busz típusa – írtuk a Világgazdaságon annak kapcsán, hogy információnk szerint egy Setra-modell a balesetben érintett jármű. A kifejezetten buszairól ismert márka ezen típusa a biztonsági megítélés terén is a kategória élvonalába tartozik. A járművet megerősített, az ECE-R 66/01 szabványnak megfelelő borulásvédelmi vázszerkezettel és a vezetőzónát védő Front Collision Guard (FCG) rendszerrel látták el. Ezen felül számos aktív vezetői asszisztens támogatja a biztonságos közlekedést, köztük a vészfékasszisztens, a sávelhagyásra figyelmeztető berendezés, az adaptív tempomat, az elektronikus menetstabilizáló és az éberségfigyelő rendszer.