Lengyel buszbaleset: nem műfajának egyik legjobb busza borult fel, a jármű a spanyol Irizar gyártóé – a lengyel kormány bekérte a busz üzemeltetőjének vizsgálati eredményeit

Nem egy Setra, hanem egy Irizar gyártmányú busz borult fel a tragikus lengyel buszbalesetben. Korábban a Világgazdaság oldalán arról számoltunk be, hogy a turistabuszok egyik legjobbnak tartott modellje, egy Setra-gyártmányú jármű szenvedhetett balesetet. Előzetes információink nem voltak helytállók, ezért olvasóinktól elnézést kérünk. Bár hivatalos közlés még most nincs, de az időközben a balesetről kiadott képek alapján egyértelművé vált, hogy egy Irizar gyártmányú busz borult fel.

A spanyol Irizar gyártó buszai egy lengyelországi kiállításon (illusztráció) - a lengyel buszbalesetben egy Irizat-busz lehet érintett

Fotó: meowKa / Shutterstock

Lengyel buszbaleset: egy Irizar gyártmányú busz borult fel

Arról nincs információ, hogy a lengyel buszbaleset autóbusza a gyártó pontosan melyik, milyen felszereltségű típusa. Így az alábbiakban pusztán általános jellegű informáicókat közlünk a gyártóról és tragédiában érintett járműveiről, modellekről.

A balesetet szenvedett jármű a spanyol Irizar gyártó egyik prémium kategóriás távolsági autóbusza lehet. Látható kialakítása alapján vélhetően a népszerű PB vagy i6 modellcsaládba tartozik. Ezek a modellek a jellegzetes, domború „csepp” alakú orr-részről, az ívelt szélvédőről és az oldalablakok feletti egyedi króm szegélyvonalról ismerhetők fel. Ez a a formaterv nemcsak esztétikai szerepet tölt be, hanem kiemelkedő aerodinamikai hatékonyságot biztosít, ami érdemben csökkenti a jármű üzemanyag-fogyasztását.

Magas komfortfokozatuknak és megbízhatóságuknak köszönhetően ezek a típusok egész Európában kifejezetten népszerűek a nemzetközi és hazai távolsági járatokon, valamint a különjárati turistaútvonalakon.

Bár a pontos típusról még nem közöltek adatokat (Irizar-gyártmányú buszok egyébként a lengyel cég flottájában valóban megtalálhatók), az elmondható, hogy a széria szerkezeti kialakításánál kiemelt figyelmet fordítottak a biztonságra: a buszok váza az európai borulásvédelmi szabványoknak (például az ECE R66 előírásnak) megfelelően méretezett, nagy szilárdságú acélszerkezet. Ugyanakkor egy rendkívüli baleseti szituációban, mint a nagy sebességű letérés vagy az árokba borulás, a jármű hatalmas saját tömege és a fellépő oldalirányú erőhatások miatt a szerkezet deformálódhat, és az oldalablakok is kinyomódhatnak.