Lengyel buszbaleset: nem műfajának egyik legjobb busza borult fel, a jármű a spanyol Irizar gyártóé – a lengyel kormány bekérte a busz üzemeltetőjének vizsgálati eredményeit
Nem egy Setra, hanem egy Irizar gyártmányú busz borult fel a tragikus lengyel buszbalesetben. Korábban a Világgazdaság oldalán arról számoltunk be, hogy a turistabuszok egyik legjobbnak tartott modellje, egy Setra-gyártmányú jármű szenvedhetett balesetet. Előzetes információink nem voltak helytállók, ezért olvasóinktól elnézést kérünk. Bár hivatalos közlés még most nincs, de az időközben a balesetről kiadott képek alapján egyértelművé vált, hogy egy Irizar gyártmányú busz borult fel.
Lengyel buszbaleset: egy Irizar gyártmányú busz borult fel
Arról nincs információ, hogy a lengyel buszbaleset autóbusza a gyártó pontosan melyik, milyen felszereltségű típusa. Így az alábbiakban pusztán általános jellegű informáicókat közlünk a gyártóról és tragédiában érintett járműveiről, modellekről.
A balesetet szenvedett jármű a spanyol Irizar gyártó egyik prémium kategóriás távolsági autóbusza lehet. Látható kialakítása alapján vélhetően a népszerű PB vagy i6 modellcsaládba tartozik. Ezek a modellek a jellegzetes, domború „csepp” alakú orr-részről, az ívelt szélvédőről és az oldalablakok feletti egyedi króm szegélyvonalról ismerhetők fel. Ez a a formaterv nemcsak esztétikai szerepet tölt be, hanem kiemelkedő aerodinamikai hatékonyságot biztosít, ami érdemben csökkenti a jármű üzemanyag-fogyasztását.
Magas komfortfokozatuknak és megbízhatóságuknak köszönhetően ezek a típusok egész Európában kifejezetten népszerűek a nemzetközi és hazai távolsági járatokon, valamint a különjárati turistaútvonalakon.
Bár a pontos típusról még nem közöltek adatokat (Irizar-gyártmányú buszok egyébként a lengyel cég flottájában valóban megtalálhatók), az elmondható, hogy a széria szerkezeti kialakításánál kiemelt figyelmet fordítottak a biztonságra: a buszok váza az európai borulásvédelmi szabványoknak (például az ECE R66 előírásnak) megfelelően méretezett, nagy szilárdságú acélszerkezet. Ugyanakkor egy rendkívüli baleseti szituációban, mint a nagy sebességű letérés vagy az árokba borulás, a jármű hatalmas saját tömege és a fellépő oldalirányú erőhatások miatt a szerkezet deformálódhat, és az oldalablakok is kinyomódhatnak.
A PB és az i6 nem számítanak elavultnak, de két eltérő generációt és korszakot képviselnek az Irizar kínálatában:
- Irizar PB: Ezt a szériát 2001 és 2015 között gyártották. Bár a maga korában mérföldkőnek számított a dizájn és az aerodinamika terén, a legfiatalabb darabok is legalább 10–11 évesek, a korábbiak pedig akár a 20-25 éves kort is elérhetik.
- Irizar i6: A PB utódjaként mutatták be, a gyártása 2012-ben indult, és a frissített változataival (i6S) együtt a mai napig gyártásban van.
A képen látható jármű stílusjegyei alapján az eredeti Irizar PB modellhez áll a legközelebb. Ennek alapján a busz életkora nagy valószínűséggel 11 és 25 év között van (azaz 2001 és 2015 közötti évjáratú).
Az 1889-ben alapított, spanyolországi központú Irizar a nemzetközi járműipar szereplője, amely távolsági buszok és turistabuszok mellett ma már fenntartható, tisztán elektromos városi járműveket is készít.
Lapunk gyors online szemléje alapján egy használt Irizar PB turistabusz ára jelenleg az európai használtjármű-piacon 15 000 és 40 000 euró között (nagyjából 6–16 millió forint között) mozog nettó értéken, az évjárattól, a futásteljesítménytől és az alváztól (Scania, Volvo, Mercedes-Benz) függően. Összehasonlításképp: az újabb generációs Irizar i6 modellek ára már 60 000 eurónál kezdődik, míg a szinte új, 2020 utáni i6S/i8 változatokért 150 000–300 000 eurót is elkérnek.
A lengyel kormány bekérte a buszt üzemeltető cég vizsgálati eredményeit
A PAP lengyel állami hírügynökség külön hírfolyamban foglalkozik a tragédia körüli fejleményekkel. Eszerint a tragédia kapcsán részvétét fejezte ki többek között Dariusz Klimczak, a lengyel Infrastruktúra Minisztérium (Ministerstwo Infrastruktury) vezetője is. Az X-en közölte, hogy
várja a balesetet szenvedett busz üzemeltetőjének ellenőrzési eredményeit.
Kiemelte továbbá, hogy a jelenleg is folyó buszellenőrzések mellett a miniszter utasította a Közúti Közlekedési Főfelügyelőséget, hogy fokozott ellenőrzéseket végezzen a közlekedési vállalatoknál és az autóbuszoknál, különös tekintettel a járművek műszaki állapotára, a járművezetők munka- és pihenőidejére, valamint az utasok szállításának módjára.
Friss fejlemény az is, hogy a budapesti nagykövetség elindított egy külön segélyvonalat, a +36 20 472 9502-es számot.
Maciej Wewiór, a lengyel Külügyminisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy a segélyvonal az áldozatok hozzátartozóinak szól. „Mindenkit arra kérünk, hogy felelősségteljesen használja ezt a számot” – írta az X-en. Wewiór hangsúlyozta, hogy „a konzul folyamatos kapcsolatban áll a helyi szolgálatokkal és kórházakkal”, és egy válságstáb is működik a nagykövetségen. „A további, ellenőrzött megállapításokról folyamatosan tájékoztatni fogjuk önöket” – tette hozzá a Külügyminisztérium képviselője arra utalva, hogy a lengyel hatóságok csak a pontos információkat osztják meg a nyilvánossággal a balesetről.
Eközben Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott bejegyzése szerint telefonon beszélt lengyel kollégájával, Donald Tuskkal, rajta keresztül részvétet nyilvánítva a lengyel nép felé. Közlése szerint Donald Tusk megköszönte a mentőalakulatok és az orvosok segítségét.