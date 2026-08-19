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Lengyelország

Lengyel buszbaleset Magyarországon: váratlan fordulat történt, a lengyelek el akarják venni a magyaroktól a nyomozást – döntenie kell a Tisza-kormánynak

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Újabb fordulat a 12 halálos áldozatot követelő magyarországi buszbaleset ügyében: Lengyelország átvenné a nyomozást a magyar hatóságoktól. A lengyel ügyészség szerint ezt az igazságszolgáltatás érdekei is indokolják.
VG
2026.08.19, 19:40

Lengyelország átvenné a magyarországi buszbaleset nyomozását, miután a tragédiában 12 lengyel állampolgár vesztette életét. A magyar ügyészség őrizetbe vetette és gondatlanul okozott közúti baleset miatt gyanúsította meg a busz vezetőjét, akit a bíróság szeptember 18-ig letartóztatott.

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Lengyelország saját hatáskörébe vonná a magyarországi buszbaleset nyomozását, amelyben 12 lengyel zarándok vesztette életét / Fotó: Sonline / Laszlo Czika / AP

Lengyelország átvenné a nyomozást

Lengyelország átvenné a magyarországi buszbaleset ügyében folyó nyomozást. A Krosnói Kerületi Ügyészség szerdán jelentette be, hogy a lengyel igazságügyi miniszterhez és legfőbb ügyészhez fordulnak az eljárás átvételének érdekében.

Marta Kolendowska-Matejczuk ügyész közölte: a magyarországi Miskolci Járási Ügyészségtől szerdán kaptak hivatalos tájékoztatást arról, hogy a busz vezetőjét őrizetbe vették, és a halálos következményekkel járó közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják. A magyar bíróság a férfit 30 napra, szeptember 18-ig letartóztatta.

A lengyel ügyészség szerint az eljárás átvételét elsősorban az indokolja, hogy a balesetben érintett valamennyi sérült és a gyanúsított is lengyel állampolgár. A kérelmet jelenleg készítik elő, amelyet a lengyel igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész továbbíthat a magyar félnek.

Ha Magyarország hozzájárul, az eljárás Lengyelországban folytatódhat. A magyar hatóságok által addig összegyűjtött bizonyítékokat, dokumentumokat és egyéb iratokat átadnák a lengyel ügyészségnek, és a jelenleg letartóztatott sofőrt is Lengyelországba szállíthatják.

A lengyel nyomozásban kedden már megkezdődött a busz utasainak, illetve a sérülteknek a meghallgatása. 

A következő időszakban a szervezőket is kihallgatják.

A lengyel ügyészség közben több fontos dokumentumot vár a magyar hatóságoktól egy európai nyomozási határozat alapján. Többek között a baleset helyszínének és a busznak a vizsgálati jegyzőkönyveit, az utaslistát, a sérültek és az áldozatok orvosi dokumentációját, a boncolási jegyzőkönyveket, valamint a tanúvallomásokat kérték ki.

A tragédia vasárnap hajnali egy óra körül történt az M3-as autópályán, Mezokeresztes közelében. Az autóbusz 59 lengyel állampolgárt szállított, akik egy bosznia-hercegovinai Medjugorjéban tett zarándoklatról tartottak hazafelé. A balesetben 12 ember halt meg, valamennyien a lengyelországi Podkarpacie vajdaság felnőtt lakói.

A lengyel ügyészség szerint egyelőre nincs meghatározott határideje annak, hogy mikor születhet döntés a nyomozás átvételéről, de azt szeretnék, hogy az eljárás minél hamarabb rendeződjön.

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Tizenkét ember meghalt, heten pedig súlyos, életveszélyes állapotban vannak, miután vasárnapra virradóra árokba hajtott és felborult egy lengyel autóbusz az M3-as autópályán. A járművön 57 utas és két sofőr tartózkodott. A lengyel külügyminisztérium szerint valamennyien lengyel állampolgárok voltak, a lengyel buszbalesetben érintett csoport a podkarpatskai régióból származó zarándokokból állt, akik Medjugorjéből, Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé.

 

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