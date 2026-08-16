Lengyel buszbaleset – megszólalt az üzemeltető cég és kiderült: a busz lehetett alapból borulásvédelemmel és éberségfigyelővel felszerelt

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, súlyos baleset történt vasárnapra virradó éjszaka: a lengyel buszbalesetben felborult a járművön összesen 59 ember utazott: 57 turista és két sofőr. 12-en meghaltak, sok sérültet, köztük súlyos állapotban lévőket, kórházban ápolnak. A baleset pontos körülményeit egyelőre vizsgálják. A magyar rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr vélhetően elaludt a volánnál. Az autóbusz augusztus 15-ről 16-ra virradó éjszaka, nagyjából 1 óra körül tért le az útról, majd az autópálya mellett húzódó árokba zuhant.

Lengyel buszbaleset: megszólalt a buszt üzemeltető lengyel vállalkozás vezetője

Fotó: Mezőkövesd képeken

Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a varsói külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító különrepülőgépet küld Magyarországra - jelentette be Donald Tusk kormányfő vasárnap az X-en az MTI jelentése szerint.

Lengyel buszbaleset: egy lengyel céghez tartozott a busz

A balesetet szenvedett autóbusz a „Michael” s.c. nevű személyszállító vállalkozás tulajdonában állt. A céget Tadeusz és Teresa Dykas vezeti, székhelye a Kárpátaljai vajdaságban található Osiek Jasielski.

„Megerősítem, az autóbusz az én cégemhez tartozott” – mondta a Business Insider lengyel nyelvű kiadásának Tadeusz Dykas. A tulajdonos hozzátette: egyelőre csak annyit tudnak biztosan, hogy az autóbusz Medjugorjéból (Bosznia-Hercegovina) tartott hazafelé, és két tapasztalt sofőr vezette.

A lap információi szerint mindkét sofőr túlélte a balesetet, de egyikük súlyosan megsérült.

A „Michael” saját honlapján azt írja, hogy 28 éve van jelen a piacon, a nyilvános cégadatok szerint azonban a vállalkozás jelenlegi formájában 2007-ben kezdte meg működését.

A társaság

nem kisbuszos vállalkozásként, hanem klasszikus autóbuszos személyszállítóként működik;

belföldi és nemzetközi személyszállítást, valamint autóbuszok és buszok bérbeadását is kínálja.

A vállalkozás a Michael – Autokary Jasło márkanév alatt működik.

A cég szerepel a Jasło járás tömegközlekedésével kapcsolatos hivatalos dokumentumokban is, a kiegészítő személyszállítási szolgáltatásokat végző fuvarozók között.

A Police.hu oldalán közben megjelent frissítés a balesetről: a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatójának szakmai felügyelete mellett a helyszínelés és a műszaki mentés lezajlott, az autópályán a forgalom jelenleg zavartalanul halad.

A vállalkozás flottája mintegy 14 járműből áll, ebből hat autóbusz, hét kisbusz és egy személyautó.