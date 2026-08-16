Lengyel buszbaleset – megszólalt az üzemeltető cég és kiderült: a busz lehetett alapból borulásvédelemmel és éberségfigyelővel felszerelt
Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, súlyos baleset történt vasárnapra virradó éjszaka: a lengyel buszbalesetben felborult a járművön összesen 59 ember utazott: 57 turista és két sofőr. 12-en meghaltak, sok sérültet, köztük súlyos állapotban lévőket, kórházban ápolnak. A baleset pontos körülményeit egyelőre vizsgálják. A magyar rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr vélhetően elaludt a volánnál. Az autóbusz augusztus 15-ről 16-ra virradó éjszaka, nagyjából 1 óra körül tért le az útról, majd az autópálya mellett húzódó árokba zuhant.
Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a varsói külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító különrepülőgépet küld Magyarországra - jelentette be Donald Tusk kormányfő vasárnap az X-en az MTI jelentése szerint.
Lengyel buszbaleset: egy lengyel céghez tartozott a busz
A balesetet szenvedett autóbusz a „Michael” s.c. nevű személyszállító vállalkozás tulajdonában állt. A céget Tadeusz és Teresa Dykas vezeti, székhelye a Kárpátaljai vajdaságban található Osiek Jasielski.
„Megerősítem, az autóbusz az én cégemhez tartozott” – mondta a Business Insider lengyel nyelvű kiadásának Tadeusz Dykas. A tulajdonos hozzátette: egyelőre csak annyit tudnak biztosan, hogy az autóbusz Medjugorjéból (Bosznia-Hercegovina) tartott hazafelé, és két tapasztalt sofőr vezette.
A lap információi szerint mindkét sofőr túlélte a balesetet, de egyikük súlyosan megsérült.
A „Michael” saját honlapján azt írja, hogy 28 éve van jelen a piacon, a nyilvános cégadatok szerint azonban a vállalkozás jelenlegi formájában 2007-ben kezdte meg működését.
A társaság
- nem kisbuszos vállalkozásként, hanem klasszikus autóbuszos személyszállítóként működik;
- belföldi és nemzetközi személyszállítást, valamint autóbuszok és buszok bérbeadását is kínálja.
A vállalkozás a Michael – Autokary Jasło márkanév alatt működik.
A cég szerepel a Jasło járás tömegközlekedésével kapcsolatos hivatalos dokumentumokban is, a kiegészítő személyszállítási szolgáltatásokat végző fuvarozók között.
A Police.hu oldalán közben megjelent frissítés a balesetről: a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatójának szakmai felügyelete mellett a helyszínelés és a műszaki mentés lezajlott, az autópályán a forgalom jelenleg zavartalanul halad.
A vállalkozás flottája mintegy 14 járműből áll, ebből hat autóbusz, hét kisbusz és egy személyautó.
A flottában többek között az alábbi autóbuszok találhatók:
- Setra S 517 HD
- MAN Lion’s Coach L
- Scania Irizar i6
- Scania Irizar
- Renault Ares
A vállalat a honlapján többféle személyszállítási szolgáltatást kínál, köztük lengyelországi és nemzetközi utazásokat, autóbusz- és kisbuszbérlést, zarándokutakat és turistakirándulásokat, valamint esküvők, temetések, táborok, iskolai programok és sportesemények szállítási feladatait.
Friss lengyel sajtóértesülések szerint a lengyel ügyészség is vizsgálatot indított az ügyben.
FRISSÍTÉS – 15:20 perc
A cikkünk megjelenésekor rendelkezésre álló információink szerint egy Setra gyártmányú busz borult fel. Ez nem bizonyult megalapozottnak, mert a jármű valójában egy Irizar gyártmányú busz lehetett. Erről részletesebben egy frissebb anyagunkban számoltunk be. Ezért ebből a cikkből a Setra nem megalapozottan említett típusára vonatkozó információkat utólag eltávolítottuk, csupán az eredetileg említett modell néhány főbb jellemzőjét felsoroló szövegrész hagytuk meg alább:
Megbízható, szakmailag jó hírű jármű a felborult busz típusa
Bár hivatalos tájékoztatás erről még nincs, információink szerint a felborult busz egy Setra ComfortClass S 517 HD típusú jármű. A típus a német Daimler Buses csoporthoz tartozó Setra prémium kategóriás távolsági turistagépjárműve, pontosabban egy háromtengelyes ComfortClass S 517 HD típus. A majdnem 14 méter hosszú, több mint 2,5 méter széles és 3,77 méter magas modell a buszos személyszállítási szektor egyik legelterjedtebb és legelismertebb típusa. A belső tér kialakításától függően 52–59, de akár 62 utas kényelmes szállítására is alkalmas, emellett jelentős csomagtérrel rendelkezik, a fedélzeten pedig olyan kényelmi felszerelések találhatók, mint a légkondicionáló, a beépített toalett, a hűtő, valamint az utazást segítő multimédiás rendszerek.
Lengyelországban csaknem két hónapja fut a lengyel kormány „Biztonságos autóbusz – 2026-os nyaralás” programja, ez különösen növeli a zavart most.
Egy ilyen baleset mindenképpen elborzaszt, ami az erősen katolikus lengyeleknél ezt még fokozza, hogy a busz zarándokokat szállított Medjugorjéből haza a kárpátaljai vajdaságba, ahol gyakorlatilag a buszbalesettel egyidőben még egy katolikusokat érintő katasztrófa történt.
Hatalmas tűz égette porig a pótolhatalan fatemplomot a Kárpátalján
Pótolhatatatlan műemlék pusztult el a Kárpátalja lengyel oldalán. A tűz éjszaka csapott fel a lengyel vajdaságban, rengeteg tűzoltó sereglett a helyszínre. a történelmi faépületet nem sikerült megmenteni.