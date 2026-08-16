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katasztrófa
buszbaleset
Lengyelország
tömegközlekedés

Lengyel buszbaleset: Varsó azonnali lépéseket ígér – annál is nagyobb a baj, mint elsőre látszott

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A lengyel lapok címoldalai természetesen tele vannak a 12 emberéletet követelő magyarországi tragédia híreivel. A lengyel buszbaleset nyomán azonnali intézkedéseket határoztak el.
Pető Sándor
2026.08.16, 12:02
Frissítve: 2026.08.16, 12:27

Személyes tragédiák sorát hozta egy pillanat alatt a lengyel busz vasárnapi magyarországi balesete, amelyet az előzetes feltételezés szerint az okozta, hogy elaludt a sofőr. Miközben záporoznak a politikusok részvétnyilvánításai, az eset a lengyel kormány számára politikai értelemben is csapás.

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Lengyel buszbaleset – már majdnem két hónapja fut a biztonságos buszok program, a miniszter csak annynit tudott megígérni, hogy ráerősítenek Fotó: NurPhoto via AFP

Nem azért, mintha nem tettek volna semmit korábban – akkor még nehezebb helyzetben lennének –, hanem mert a katasztrófa annak ellenére történt meg, hogy tettek.

A lengyel Közúti Közlekedési Felügyelet (GITD/ITD) 2026. június 26-án indította el a „Bezpieczny Autokar – wakacje 2026” („Biztonságos autóbusz – 2026-os nyaralás”) országos akciót, amelyet az egész nyári szünetre hirdettek meg.

A hivatalos tájékoztatás szerint 

  • nemcsak magukat a buszokat ellenőrizték, 
  • hanem azt is, hogy a fuvarozók megfelelően felkészültek-e a személyszállításra. 
  • Vizsgálták többek között a járművek műszaki állapotát, 
  • a sofőrök vezetési és pihenőidejét, képesítését, józanságát és a szükséges dokumentumokat.

Ennek ellenére történt meg a vasárnapi tragédia.

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Tizenkét ember meghalt, heten pedig súlyos, életveszélyes állapotban vannak, miután vasárnapra virradóra árokba hajtott és felborult egy lengyel autóbusz az M3-as autópályán. A járművön 57 utas és két sofőr tartózkodott. A lengyel külügyminisztérium szerint valamennyien lengyel állampolgárok voltak, a lengyel buszbalesetben érintett csoport a podkarpatskai régióból származó zarándokokból állt, akik Medjugorjéből, Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé.

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Egy ilyen tragédia után egy kormány nem tehet mást, mint hogy azonnali intézkedéseket jelent be. Csakhogy az intézkedéseket tulajdonképp már megtették, a balesetet szenvedettek és elhúnytak szempontjából eredmény nélkül.

Dariusz Klimczak infrastrukturális miniszter a baleset magyarországi híreinek érkezte után tüsdtént bejelentette: a buszok jelenleg is zajló, fokozott ellenőrzései ellenére utasította a Közúti Közlekedési Főfelügyeletet (GITD), hogy szigorítsa a közlekedési vállalatok és autóbuszok ellenőrzését.

Hozzátette: várja annak a fuvarozónak az ellenőrzési eredményeit, amelynek autóbusza Magyarországon szenvedett balesetet – adta hírül a lengyel Interia.

Egyeztettem a GITD-vel, és várom annak a fuvarozónak az ellenőrzési eredményeit, amelynek autóbusza tragikus balesetet szenvedett Magyarországon. A biztonság kérdésében nincs helye kompromisszumoknak

 – írta Dariusz Klimczak, az infrastrukturális tárca vezetője az X-en.

A miniszter azt is közölte, hogy a buszok jelenleg is zajló fokozott ellenőrzései ellenére utasította a Közúti Közlekedési Főfelügyeletet, hogy erősítse meg a közlekedési vállalatok és autóbuszok ellenőrzését, különös figyelemmel a járművek műszaki állapotára, a járművezetők munka- és pihenőidejére, valamint az utasok szállításának módjára.

A miniszter részvétét fejezte ki a magyarországi lengyel buszbaleset áldozatainak családjai és hozzátartozói felé is. „Őszinte együttérzésemet fejezem ki nekik. Gondolataim a sérültekkel és mindazokkal is vannak, akiket ez a tragédia érintett” – írta.

Egy ilyen baleset mindenképpen elborzaszt, ami az erősen katolikus lengyeleknél ezt még fokozza, hogy a busz zarándokokat szállított Medjugorjéből haza a kárpátaljai vajdaságba, ahol gyakorlatilag a buszbalesettel egyidőben még egy katolikusokat érintő katasztrófa történt.

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