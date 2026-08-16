Lengyel buszbaleset: Varsó azonnali lépéseket ígér – annál is nagyobb a baj, mint elsőre látszott

Személyes tragédiák sorát hozta egy pillanat alatt a lengyel busz vasárnapi magyarországi balesete, amelyet az előzetes feltételezés szerint az okozta, hogy elaludt a sofőr. Miközben záporoznak a politikusok részvétnyilvánításai, az eset a lengyel kormány számára politikai értelemben is csapás.

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Nem azért, mintha nem tettek volna semmit korábban – akkor még nehezebb helyzetben lennének –, hanem mert a katasztrófa annak ellenére történt meg, hogy tettek.

A lengyel Közúti Közlekedési Felügyelet (GITD/ITD) 2026. június 26-án indította el a „Bezpieczny Autokar – wakacje 2026” („Biztonságos autóbusz – 2026-os nyaralás”) országos akciót, amelyet az egész nyári szünetre hirdettek meg.

A hivatalos tájékoztatás szerint

nemcsak magukat a buszokat ellenőrizték,

hanem azt is, hogy a fuvarozók megfelelően felkészültek-e a személyszállításra.

Vizsgálták többek között a járművek műszaki állapotát,

a sofőrök vezetési és pihenőidejét, képesítését, józanságát és a szükséges dokumentumokat.

Ennek ellenére történt meg a vasárnapi tragédia.

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Tizenkét ember meghalt, heten pedig súlyos, életveszélyes állapotban vannak, miután vasárnapra virradóra árokba hajtott és felborult egy lengyel autóbusz az M3-as autópályán. A járművön 57 utas és két sofőr tartózkodott. A lengyel külügyminisztérium szerint valamennyien lengyel állampolgárok voltak, a lengyel buszbalesetben érintett csoport a podkarpatskai régióból származó zarándokokból állt, akik Medjugorjéből, Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé.

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Egy ilyen tragédia után egy kormány nem tehet mást, mint hogy azonnali intézkedéseket jelent be. Csakhogy az intézkedéseket tulajdonképp már megtették, a balesetet szenvedettek és elhúnytak szempontjából eredmény nélkül.

Dariusz Klimczak infrastrukturális miniszter a baleset magyarországi híreinek érkezte után tüsdtént bejelentette: a buszok jelenleg is zajló, fokozott ellenőrzései ellenére utasította a Közúti Közlekedési Főfelügyeletet (GITD), hogy szigorítsa a közlekedési vállalatok és autóbuszok ellenőrzését.