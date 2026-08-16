Lengyel buszbaleset: kiderült, kik utaztak a tragédiát szenvedett buszon, megszólalt Nawrocki is

Súlyos buszbaleset történt vasárnapra virradó éjszaka az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében. A magyar rendőrség tájékoztatása szerint a Nyíregyháza felé tartó autóbusz hajnali egy óra körül letért az útról, az árokba hajtott, majd felborult. A balesetben 12 ember életét vesztette, és több mint tízen megsérültek. A lengyel külügyminisztérium szóvivője, Maciej Wewiór a TVN24-nek azt mondta, hogy a lengyel buszbaleset következtében hét sérültet súlyos állapotban ápolnak magyarországi kórházakban. A többi sérült könnyebb sérüléseket szenvedett, közülük többen már elhagyhatták a kórházat.

Lengyel buszbaleset: zarándokok utaztak a járművön

Fotó: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Lengyel buszbaleset: zarándokok utaztak a buszon

A tragédia részleteit Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter is megerősítette az X-en. Lengyel sajtóbeszámolók szerint később a külügyminisztérium szóvivője pontosította, hogy az autóbuszon utazók lengyel zarándokok voltak a Jasło környéki kárpátaljai vajdaságból.

Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 16, 2026

A poszt alatt megjelent Orbán Anita Magyarország külügyminiszterének hozzászólása is. Ebben a külügyminiszter a következőket írta: „Legmélyebb részvétemet fejezem ki Radosław Sikorski-nek, valamint a lengyel népnek a Magyarországon történt tragikus baleset kapcsán. Gondolataink az áldozatokkal, családtagjaikkal és a sérültekkel vannak. Magyarország kiáll lengyel barátaink mellett, és minden lehetséges segítséget és támogatást megad.”

A csoport Bosznia-Hercegovinából, Medjugorjéből tartott hazafelé. A buszt üzemeltető fuvarozó szintén Jasło környékén működik. A zarándokoknak a tervezett úticélig mintegy 200 kilométert kellett volna még megtenniük.

Az autóbuszon összesen 57 utas és két sofőr tartózkodott. A sérülteket több magyarországi kórházba, köztük egri és debreceni intézményekbe szállították.

Segélyvonalat hoztak létre

Az autóbusz egy kárpátaljai közlekedési vállalathoz tartozott. Nem hivatalos információk szerint a Jasło környékéről származott. A zarándokoknak még 250 kilométert kellett volna megtenniük, addigra már 800 kilométert utaztak. Az információra szorulók számára segélyvonalat hoztak létre: +36 20 472 9502 – írta a lengyel RMF24.

A heol.hu galériát közölt a baleset helyszínének szörnyű képeiről.