Lengyel buszbaleset: kiderült, kik utaztak a tragédiát szenvedett buszon, megszólalt Nawrocki is
Súlyos buszbaleset történt vasárnapra virradó éjszaka az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében. A magyar rendőrség tájékoztatása szerint a Nyíregyháza felé tartó autóbusz hajnali egy óra körül letért az útról, az árokba hajtott, majd felborult. A balesetben 12 ember életét vesztette, és több mint tízen megsérültek. A lengyel külügyminisztérium szóvivője, Maciej Wewiór a TVN24-nek azt mondta, hogy a lengyel buszbaleset következtében hét sérültet súlyos állapotban ápolnak magyarországi kórházakban. A többi sérült könnyebb sérüléseket szenvedett, közülük többen már elhagyhatták a kórházat.
Lengyel buszbaleset: zarándokok utaztak a buszon
A tragédia részleteit Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter is megerősítette az X-en. Lengyel sajtóbeszámolók szerint később a külügyminisztérium szóvivője pontosította, hogy az autóbuszon utazók lengyel zarándokok voltak a Jasło környéki kárpátaljai vajdaságból.
A poszt alatt megjelent Orbán Anita Magyarország külügyminiszterének hozzászólása is. Ebben a külügyminiszter a következőket írta: „Legmélyebb részvétemet fejezem ki Radosław Sikorski-nek, valamint a lengyel népnek a Magyarországon történt tragikus baleset kapcsán. Gondolataink az áldozatokkal, családtagjaikkal és a sérültekkel vannak. Magyarország kiáll lengyel barátaink mellett, és minden lehetséges segítséget és támogatást megad.”
A csoport Bosznia-Hercegovinából, Medjugorjéből tartott hazafelé. A buszt üzemeltető fuvarozó szintén Jasło környékén működik. A zarándokoknak a tervezett úticélig mintegy 200 kilométert kellett volna még megtenniük.
Az autóbuszon összesen 57 utas és két sofőr tartózkodott. A sérülteket több magyarországi kórházba, köztük egri és debreceni intézményekbe szállították.
Segélyvonalat hoztak létre
Az autóbusz egy kárpátaljai közlekedési vállalathoz tartozott. Nem hivatalos információk szerint a Jasło környékéről származott. A zarándokoknak még 250 kilométert kellett volna megtenniük, addigra már 800 kilométert utaztak. Az információra szorulók számára segélyvonalat hoztak létre: +36 20 472 9502 – írta a lengyel RMF24.
A heol.hu galériát közölt a baleset helyszínének szörnyű képeiről.
A sofőr elaludhatott
A baleset okát egyelőre vizsgálják, de a magyar hatóságok előzetes információi szerint felmerült, hogy a sofőr elaludhatott vezetés közben. A busz egy egyenes útszakaszon térhetett le az autópályáról.
A rendőrség a jármű vezetőjét őrizetbe vette. A baleset pontos körülményeinek feltárása jelenleg is folyamatban van.
A mentést nehezítette, hogy a mintegy 24 tonnás autóbusz felborult. A mentőegységek
- az ablakokon keresztül jutottak be a járműbe, és
- darukat is a helyszínre vezényeltek a roncs mozgatásához.
A sérültek ellátását magyar mentőegységek mellett egy Lengyelországból érkező mentőhelikopter is segítette. A helyszínre egy melegedőbuszt is küldtek, amelyben a mentés idején a sérültek és az utazók a hideg elől menedéket kaphattak.
A lengyel és a magyar vezetés is részvétét fejezte ki
A tragédiáról Magyar Péewr magyar miniszterelnök és Karol Nawrocki lengyel államfő is megemlékezett. A lengyel elnök mély fájdalmának adott hangot, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családtagjainak és hozzátartozóinak.
„E felfoghatatlan tragédia előtt imáimban és mély együttérzéssel osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel” – írta Nawrocki.
A lengyel külügyminisztérium közlése szerint a konzuli szolgálat folyamatos kapcsolatban áll a magyar hatóságokkal. Radosław Sikorski azt hangsúlyozta, hogy a tárca csak ellenőrzött információkat közöl a balesetről.
A magyar hatóságok és a lengyel külügyi szolgálat továbbra is dolgozik a balesetben érintettek azonosításán, a sérültek ellátásának koordinációján, valamint az áldozatok hozzátartozóinak tájékoztatásán.
A balesettel egyidőben tűz csapott le a kárpátaljai Sanok skanzenjére, porig égetve egy pótolhatatlan római katolikus fatemplmot.