A Libri már elárulta, mire készül: az MCC több érdekeltségének sorsa továbbra is kérdéses
Hivatalosan is megszűntek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, köztük a Mathias Corvinus Collegium (MCC) alapítványa is. Az átalakítás az intézmény oktatási feladatai mellett üzleti és befektetési érdekeltségeinek jövőjét is érintheti.
Az alaptörvény 16. módosításával és az elfogadott törvénymódosításokkal a kormány megkezdte a vagyonkezelő alapítványok (kekvák) felszámolását. A változások nem minden alapítványt érintenek ugyanúgy:
- a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok július 31-én szűntek meg,
- az egyetemfenntartók a jelenlegi formájukban 2027. augusztus 1-jéig maradhatnak fenn.
A megszűnő alapítványok által kezelt, több mint 3000 milliárd forintos vagyon visszakerül az államhoz,
amelynek csaknem egyötödét teheti ki az MCC tavalyi éves beszámolójában szereplő, közel 566 milliárd forintos vagyona.
A vagyon meghatározó részét a Molban és a Richterben birtokolt részvénycsomagok, valamint a Libri Csoportban fennálló tulajdonrésze alkotják. Portfóliójába emellett pénzügyi befektetések, állampapírok, ingatlanok és további vállalati érdekeltségek is tartoznak.
Átalakul az MCC, de mi lesz a Librivel? A cég tisztázta a helyzetet
A Mathias Corvinus Collegium 2021 áprilisában jelent meg tulajdonosként a Libri Csoportban, majd 2023 júniusában vált a bolthálózat szinte kizárólagos tulajdonosává.
A tudásközpont leányvállalata az SQ Invest Kft.-vel kötött megállapodást a könyvkereskedelmi és kiadói csoport 67,48 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról, amellyel az MCC tulajdonrésze 98 százalék fölé emelkedett.
Jelenleg a közel hatvan üzletből álló Libri a magyar könyvpiac egyik legnagyobb szereplője.
Bár az üzletek száma alapján a Líra nagyobb hálózatot működtet, a Libri országos jelenléte, a hozzá tartozó Bookline webáruház és kiterjedt kiadói portfóliója által meghatározó vállalatcsoportnak számít.
A Világgazdaság ezért megkereste a Librit, hogy megtudja, milyen hatással lehet a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány megszűnése a vállalat működésére, tulajdonosi helyzetére és jövőbeli terveire. A társaság válasza szerint a vásárlók és az üzleti partnerek egyelőre nem érzékelhetnek változást.
A Libri a lapunkkal közölte, hogy továbbra is az olvasókra és a szerzőkre összpontosít. Hozzátette azt is, hogy a kereskedelmi stratégiájának középpontjában a személyre szabott vásárlási élmény, a széles könyvkínálat, valamint a könyvesbolti és online szolgáltatások folyamatos fejlesztése áll.
„A Libri cégcsoport tulajdonosi szerkezetét érintő bizonytalanságok működésünk folyamatosságát nem érintik,
tevékenységünk a megszokott üzletmenet szerint zajlik” – közölte a vállalat.
A cég meghatározó piaci súlyát üzleti eredményei is jelzik: a Libri árbevétele 2025-ben 35,9 milliárdról 37,6 milliárd forintra, adózott eredménye pedig 1,15 milliárdról 1,78 milliárd forintra nőtt. A vállalat a nyereséget nem fizette ki osztalékként, hanem teljes egészében eredménytartalékba helyezte.
Hivatalos: megszűnik a nyomtatott Mandiner
A Mandiner hétfőn jelentette be, hogy a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. felfüggeszti a nyomtatott hetilap kiadását. „Ez azt jelenti, hogy a lap ezen a héten már nem jelenik meg, a július 30-ai, most még elérhető lapszámunk az utolsó” – olvasható a lap oldalán.
A hetilap és az online hírportál tulajdonosi helyzetét közvetlenül érinti a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány megszűnése. A Mandiner 2025. január 1-jén került az MCC tulajdonába, amely átvette a kiadói jogok gyakorlását is.
A két szervezet kapcsolata már a tulajdonosváltás előtt is szoros volt. Az MCC oktatói, szakértői és vendégelőadói rendszeresen publikáltak a Mandiner felületein, míg a lap főszerkesztője és lapigazgatója, Szalai Zoltán az MCC főigazgatói tisztségét is betöltötte. Az együttműködés keretében az MCC Média Iskolájának hallgatói a Mandiner szerkesztőségében szerezhettek szakmai tapasztalatot.
Egyelőre nem született nyilvános kormányzati döntés arról, hogy az alapítvány megszűnését követően ki lesz a Mandiner új tulajdonosa.
Nagy változás készül a Scrutonnál
A Roger Scruton brit konzervatív filozófusról elnevezett kávézólánc szoros együttműködésben áll az MCC-vel. Miközben a Libri több könyvesboltjában hosszú éveken át Café Frei kávézók működtek, az elmúlt időszakban több egységük is kiköltözött a könyváruházakból.
A fővárosi Allee Bevásárlóközpont Libri üzletében a Café Frei helyét a Scruton vette át. A kávézólánc korábban a Világgazdasággal közölte, hogy több budapesti Libri könyvesboltban kívánt közösségi tereket kialakítani: az első ilyen egységet az Allee-ban nyitották meg, majd a Mammutban is megjelentek, szintén a korábbi Café Frei helyén.
A Scruton országszerte összesen nyolc helyszínt működtet, ezek közül azonban csak a kép budapesti bevásárlóközpontban található egység működik Libri könyvesbolton belül. További, a könyváruházakat érintő terjeszkedési tervekről egyelőre nem számoltak be.
Az MCC-t érintő átalakításokkal kapcsolatban a Scruton a Világgazdasággal közölte, hogy
a hosszú távú fenntarthatóság érdekében szervezeti és működési reorganizációt indított,
vagyis a kávézólánc szervezeti felépítése és üzleti modellje alapjaiban változhat meg. A társaság azonban a tervezett intézkedések részleteiről egyelőre nem adott tájékoztatást.
A Scruton válaszában hangsúlyozta: az elmúlt évek eredményeire és a számos pozitív visszajelzésre építve a jövőben is folytatni kívánja értékteremtő és közösségépítő tevékenységét. Megfogalmazásuk szerint, hogy programjaik szakmai színvonala hosszú távon is fennmaradjon, miközben továbbra is megőrzik névadójuk, Roger Scruton brit filozófus szellemiségét.
Lefújták a 2026-os MCC Fesztet: bizonytalanná vált a rendezvény jövője
Magyarországon a koronavírus-járvány után 2021-ben indulhattak újra a nagyobb rendezvények, és ugyanebben az évben rendezték meg az első MCC Fesztet is. Azóta összesen öt alkalommal tartották meg a többnapos eseményt Esztergomban.
Az MCC Feszt a koncertek mellett közéleti és szakmai programokkal várta a látogatókat. A fesztiválon hazai és külföldi előadók, politikusok, kutatók és véleményformálók vettek részt, miközben az esti programokat könnyűzenei fellépők biztosították.
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása azonban az MCC Fesztet is érintette. A szervezők júniusban közölték, hogy a kialakult helyzet miatt a 2026-os rendezvényt nem tartják meg.
Tájékoztatásuk szerint a megvásárolt jegyek és bérletek teljes vételárát legkésőbb július 31-ig visszautalták. Hozzátették: mindent megtesznek annak érdekében, hogy
a fesztivált később, új formában ismét megrendezhessék.
Megszűnik az alapítvány, elmaradhat a székház, de az MCC alapítója folytatná
Az MCC finanszírozása már korábban bizonytalanná vált.
Az alapítvány 2020-ban kapta meg a magyar államtól a Mol és a Richter részvényállományának 10-10 százalékát. Az ezek után járó osztalék biztosította működésének egyik legfontosabb pénzügyi pillérét, ebből finanszírozta az oktatási programokat kínáló hálózatát.
A kormányváltás után azonban intézkedés született arról, hogy az MCC ne jusson hozzá a részvények után járó osztalékhoz.
A megszüntetés az MCC nagyberuházásának sorsát is eldöntheti. A Somlói útra tervezett új budapesti központ generálkivitelezésére kiírt uniós, nyílt közbeszerzési eljárás már korábban eredménytelenül zárult, mert a legkedvezőbb végleges ajánlat is meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet.
A kuratórium fenntartotta ugyan a korábban elkülönített összeget, de többletforrást nem biztosított.
Az alapítvány július végi megszüntetésével az új székház megépítését is felfüggesztették. Ennél is nagyobb kérdés azonban, mi történik az MCC harminc helyszínen működő oktatási programjaival, illetve ki veszi át az intézmény feladatait, vagyonát és kötelezettségeit.
A Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában tartott diplomaátadó ünnepségen
több év után nyilvánosan megjelent Tombor András, az MCC alapítója.
Korábban közölte, hogy tárgyalni akar a kormánnyal a szervezete jövőjéről. Az alapító szerint az MCC-nek ismét a tehetséggondozásra és a közösségépítésre kell koncentrálnia.
A diplomaosztón kijelentette: nincs olyan törvény, amely felülírhatná az MCC alapértékeit és célkitűzéseit. Mint fogalmazott, az MCC harminc éve annak szellemében működik, hogy a jövő vezetői a szerepükre szolgálatként tekintsenek. Kiemelte: az intézmény a következő száz évben is ebben a szellemiségben kívánja folytatni működését.