A Libri már elárulta, mire készül: az MCC több érdekeltségének sorsa továbbra is kérdéses

Hivatalosan is megszűntek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, köztük a Mathias Corvinus Collegium (MCC) alapítványa is. Az átalakítás az intézmény oktatási feladatai mellett üzleti és befektetési érdekeltségeinek jövőjét is érintheti.

Megszólalt a Libri az MCC megszűnéséről /Fotó: Mathias Corvinus Collegium / Facebbok

Az alaptörvény 16. módosításával és az elfogadott törvénymódosításokkal a kormány megkezdte a vagyonkezelő alapítványok (kekvák) felszámolását. A változások nem minden alapítványt érintenek ugyanúgy:

a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok július 31-én szűntek meg,

az egyetemfenntartók a jelenlegi formájukban 2027. augusztus 1-jéig maradhatnak fenn.

A megszűnő alapítványok által kezelt, több mint 3000 milliárd forintos vagyon visszakerül az államhoz,

amelynek csaknem egyötödét teheti ki az MCC tavalyi éves beszámolójában szereplő, közel 566 milliárd forintos vagyona.

A vagyon meghatározó részét a Molban és a Richterben birtokolt részvénycsomagok, valamint a Libri Csoportban fennálló tulajdonrésze alkotják. Portfóliójába emellett pénzügyi befektetések, állampapírok, ingatlanok és további vállalati érdekeltségek is tartoznak.

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A Mathias Corvinus Collegium 2021 áprilisában jelent meg tulajdonosként a Libri Csoportban, majd 2023 júniusában vált a bolthálózat szinte kizárólagos tulajdonosává.

A tudásközpont leányvállalata az SQ Invest Kft.-vel kötött megállapodást a könyvkereskedelmi és kiadói csoport 67,48 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról, amellyel az MCC tulajdonrésze 98 százalék fölé emelkedett.

Jelenleg a közel hatvan üzletből álló Libri a magyar könyvpiac egyik legnagyobb szereplője.

Bár az üzletek száma alapján a Líra nagyobb hálózatot működtet, a Libri országos jelenléte, a hozzá tartozó Bookline webáruház és kiterjedt kiadói portfóliója által meghatározó vállalatcsoportnak számít.

A Világgazdaság ezért megkereste a Librit, hogy megtudja, milyen hatással lehet a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány megszűnése a vállalat működésére, tulajdonosi helyzetére és jövőbeli terveire. A társaság válasza szerint a vásárlók és az üzleti partnerek egyelőre nem érzékelhetnek változást.