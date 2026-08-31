Ez gyors volt: máris itt lehet a Tisza-kormány első minisztercseréje, az új tárcavezetőt is megtalálhatta Magyar Péter – "Világos, hogy Lőrincz megbukott"

Súlyos működési promlémák vannak a Vidék- és Településfejleszési Minisztériumban – közölte Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő hétfői Facebook-posztjában. Mint írja: Lőrincz Viktória miniszter „világos, hogy megbukott”, és már az utódja is meglehet. A fideszes országgyűlési képviselő Facebook-posztjában azt állítja, hogy a tárcánál súlyos működési problémák vannak, miközben szerinte Lőrincz helyettese, Stumpf Péter esélyes lehet a miniszteri posztra.

Lőrincz Viktória utódjának kijelölésében Ruff Bálinté lehet az utolsó szó. / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A széteső Lőrincz Viktória helyét Stumpf Péter veheti át a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium élén

Vasárnap a "széteső Lőrincz Viktória" által vezetett Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium gyorsan reagált Panyi Miklós bejegyzésére a helyettes államtitkár asszony lemondása miatt. "A posztom alatt többen is megerősítették, hogy a lemondás okát nem családi okokban, hanem abban a kuplerájban kell keresni, ahogyan Lőrincz vezeti, vagy éppen nem vezeti a minisztériumot" – emeli ki a fideszes politikus.

Panyi Miklós azt is kifogásolja, hogy Lőrincz Viktória a parlamentben érdemben nem válaszolt a neki feltett kérdésekre és interpellációkra a szociális tűzifa ügyében sem. A fideszes országgyűlési képvielő hangsúlyozza egyúttal, hogy kulcsterületek maradtak vezető nélkül, míg a területi közigazgatás és az önkormányzati terület operatív irányítására olyan egyetemi oktatókat neveztek ki, akiknek szerinte nincs kormányhivatali vagy polgármesteri hivatali vezetői tapasztalatuk.

A képviselő szerint

a Magyar Falu Programban elmaradnak kifizetések,

a szociális tűzifa programot sem írták ki,

13 vármegye kormányhivatalának vezetői posztja betöltetlen,

és a védelmi bizottságok működésével is gondok vannak,

illetve a Rekit (Önkormányzatok rendkívüli támogatása) sem írták ki mindezidáig.

A politikus úgy látja, hogy a minisztériumban eluralkodó káosz már a gazdaságban is érezteti hatását. Erre példaként a paksi jelzőrendszer összeomlását, a beruházások csúszását és az ebből szerinte következő több milliárd forintos károkat említi.