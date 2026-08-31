Ez gyors volt: máris itt lehet a Tisza-kormány első minisztercseréje, az új tárcavezetőt is megtalálhatta Magyar Péter – "Világos, hogy Lőrincz megbukott"
Súlyos működési promlémák vannak a Vidék- és Településfejleszési Minisztériumban – közölte Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő hétfői Facebook-posztjában. Mint írja: Lőrincz Viktória miniszter „világos, hogy megbukott”, és már az utódja is meglehet. A fideszes országgyűlési képviselő Facebook-posztjában azt állítja, hogy a tárcánál súlyos működési problémák vannak, miközben szerinte Lőrincz helyettese, Stumpf Péter esélyes lehet a miniszteri posztra.
A széteső Lőrincz Viktória helyét Stumpf Péter veheti át a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium élén
Vasárnap a "széteső Lőrincz Viktória" által vezetett Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium gyorsan reagált Panyi Miklós bejegyzésére a helyettes államtitkár asszony lemondása miatt. "A posztom alatt többen is megerősítették, hogy a lemondás okát nem családi okokban, hanem abban a kuplerájban kell keresni, ahogyan Lőrincz vezeti, vagy éppen nem vezeti a minisztériumot" – emeli ki a fideszes politikus.
Panyi Miklós azt is kifogásolja, hogy Lőrincz Viktória a parlamentben érdemben nem válaszolt a neki feltett kérdésekre és interpellációkra a szociális tűzifa ügyében sem. A fideszes országgyűlési képvielő hangsúlyozza egyúttal, hogy kulcsterületek maradtak vezető nélkül, míg a területi közigazgatás és az önkormányzati terület operatív irányítására olyan egyetemi oktatókat neveztek ki, akiknek szerinte nincs kormányhivatali vagy polgármesteri hivatali vezetői tapasztalatuk.
A képviselő szerint
- a Magyar Falu Programban elmaradnak kifizetések,
- a szociális tűzifa programot sem írták ki,
- 13 vármegye kormányhivatalának vezetői posztja betöltetlen,
- és a védelmi bizottságok működésével is gondok vannak,
- illetve a Rekit (Önkormányzatok rendkívüli támogatása) sem írták ki mindezidáig.
A politikus úgy látja, hogy a minisztériumban eluralkodó káosz már a gazdaságban is érezteti hatását. Erre példaként a paksi jelzőrendszer összeomlását, a beruházások csúszását és az ebből szerinte következő több milliárd forintos károkat említi.
Ruff Bálint jelölheti ki a tárca következő vezetőjét
Panyi Miklós bejegyzésében kitér arra is, hogy Lőrincz helyettese, Stumpf Péter szívesen elfoglalná a miniszteri széket, ezért egyre erősebben bírálja saját főnökét. A képviselő állítása szerint Stumpfot Ruff Bálint kancelláriaminiszter kedveli és támogatja, így komoly esélye lehet a pozíció megszerzésére.
Egyúttal megjegyzi, hogy a vezetés korábban már számolt Lőrincz leváltásának lehetőségével, ugyanis Ruff kezdettől fogva tisztában volt azzal, hogy Lőrincz a rendszer „leggyengébb láncszeme”, a váltást azonban eredetileg későbbre időzítették volna.
Panyi Miklós szerint Stumpf Péter jelenleg azért lehet a miniszteri pozíció várományosa, mert a posztra nincs erős kihívó, ugyanakkor ez még nem jelenti azt, hogy alkalmas is a tárcavezetői feladatok ellátására.
Egy minisztercsere önmagában kevés a minisztérium működésének helyreállításához – mutat rá az ellenzéki képviselő, hozzátéve, hogy a minisztérium teljes vezetése alkalmatlan, az új államtitkárokból pedig szerinte inkább „bölcsész-kutatói gárda”, mintsem operatív végrehajtói csapat állt össze.
Panyi Miklós bejegyzése végén a „ruffizmus” személyügyi gyakorlatának tudja be, hogy a tárcánál nagyképűség, felkészületlenség és alkalmatlanság tapasztalható.