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Ruff Bálint
vezetőváltás
vidékfejlesztés

Ez gyors volt: máris itt lehet a Tisza-kormány első minisztercseréje, az új tárcavezetőt is megtalálhatta Magyar Péter – "Világos, hogy Lőrincz megbukott"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vezetői válság alakulhatott ki a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban – közölte Panyi Miklós hétfőn. A fideszes országgyűlési képviselő szerint Lőrincz Viktória pozíciója meginoghatott és Stumpf Péter államtitkár veheti át a helyét. Az ellenzéki politikus kiemelte: a tárcánál több fontos ügy elakadt, a döntések késnek, és ez a bizonytalanság már a gazdasági szférában is érezteti a hatását.
VG
2026.08.31, 09:21

Súlyos működési promlémák vannak a Vidék- és Településfejleszési Minisztériumban – közölte Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő hétfői Facebook-posztjában. Mint írja: Lőrincz Viktória miniszter „világos, hogy megbukott”, és már az utódja is meglehet. A fideszes országgyűlési képviselő Facebook-posztjában azt állítja, hogy a tárcánál súlyos működési problémák vannak, miközben szerinte Lőrincz helyettese, Stumpf Péter esélyes lehet a miniszteri posztra.

Ruff Bálint, Lőrincz Viktória
Lőrincz Viktória utódjának kijelölésében Ruff Bálinté lehet az utolsó szó. / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A széteső Lőrincz Viktória helyét Stumpf Péter veheti át a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium élén

Vasárnap a "széteső Lőrincz Viktória" által vezetett Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium gyorsan reagált Panyi Miklós bejegyzésére a helyettes államtitkár asszony lemondása miatt. "A posztom alatt többen is megerősítették, hogy a lemondás okát nem családi okokban, hanem abban a kuplerájban kell keresni, ahogyan Lőrincz vezeti, vagy éppen nem vezeti a minisztériumot" – emeli ki a fideszes politikus.

Panyi Miklós azt is kifogásolja, hogy Lőrincz Viktória a parlamentben érdemben nem válaszolt a neki feltett kérdésekre és interpellációkra a szociális tűzifa ügyében sem. A fideszes országgyűlési képvielő hangsúlyozza egyúttal, hogy kulcsterületek maradtak vezető nélkül, míg a területi közigazgatás és az önkormányzati terület operatív irányítására olyan egyetemi oktatókat neveztek ki, akiknek szerinte nincs kormányhivatali vagy polgármesteri hivatali vezetői tapasztalatuk.

A képviselő szerint 

  • a Magyar Falu Programban elmaradnak kifizetések, 
  • a szociális tűzifa programot sem írták ki, 
  • 13 vármegye kormányhivatalának vezetői posztja betöltetlen, 
  • és a védelmi bizottságok működésével is gondok vannak,
  • illetve a Rekit (Önkormányzatok rendkívüli támogatása) sem írták ki mindezidáig. 

A politikus úgy látja, hogy a minisztériumban eluralkodó káosz már a gazdaságban is érezteti hatását. Erre példaként a paksi jelzőrendszer összeomlását, a beruházások csúszását és az ebből szerinte következő több milliárd forintos károkat említi. 

Ruff Bálint jelölheti ki a tárca következő vezetőjét

Panyi Miklós bejegyzésében kitér arra is, hogy Lőrincz helyettese, Stumpf Péter szívesen elfoglalná a miniszteri széket, ezért egyre erősebben bírálja saját főnökét. A képviselő állítása szerint Stumpfot Ruff Bálint kancelláriaminiszter kedveli és támogatja, így komoly esélye lehet a pozíció megszerzésére.

Egyúttal megjegyzi, hogy a vezetés korábban már számolt Lőrincz leváltásának lehetőségével, ugyanis Ruff kezdettől fogva tisztában volt azzal, hogy Lőrincz a rendszer „leggyengébb láncszeme”, a váltást azonban eredetileg későbbre időzítették volna.

Panyi Miklós szerint Stumpf Péter jelenleg azért lehet a miniszteri pozíció várományosa, mert a posztra nincs erős kihívó, ugyanakkor ez még nem jelenti azt, hogy alkalmas is a tárcavezetői feladatok ellátására.

Egy minisztercsere önmagában kevés a minisztérium működésének helyreállításához – mutat rá az ellenzéki képviselő, hozzátéve, hogy a minisztérium teljes vezetése alkalmatlan, az új államtitkárokból pedig szerinte inkább „bölcsész-kutatói gárda”, mintsem operatív végrehajtói csapat állt össze.

Panyi Miklós bejegyzése végén a „ruffizmus” személyügyi gyakorlatának tudja be, hogy a tárcánál nagyképűség, felkészületlenség és alkalmatlanság tapasztalható.

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