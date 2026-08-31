Magyar Péter Bledben: ideológiai viták helyett energiáról, vasútról és versenyképességről kellene beszélni
Megkezdődött hétfőn a 21. Bled Strategic Forum (Bledi Stratégia Fórum) Szlovéniában, ahol a régió politikai, biztonsági és gazdasági kérdései kerülnek napirendre. A nyitóprogram egyik legfontosabb eseménye a közép-európai miniszterelnökök kerekasztala, amelyen Magyar Péter is részt vesz Andrej Babis cseh, Janez Jansa szlovén és Andrej Plenkovic horvát kormányfő mellett. A „Európa formálása a központból” című beszélgetés középpontjában a térség uniós szerepe, versenyképessége és politikai súlya áll.
Magyar oldalról elsősorban arra lehet számítani, hogy Magyar Péter a közép-európai országok nagyobb érdekérvényesítéséről, az uniós versenyképességről és a régió gazdasági felzárkózásáról beszél majd. A konferencián Orbán Anita külügyminiszter is felszólal egy külön külügyminiszteri panelben, így a magyar kormány több szinten is bemutatja álláspontját.
Janez Jansa szlovén miniszterelnök azzal indította felszólalását, hogy a nemzetközi politikában a nagy változások gyakran hosszú idő alatt érnek meg, majd hirtelen válnak láthatóvá. Arról beszélt, hogy a biztonság leépülése, a gazdasági függőségek kialakulása és az új technológiák térnyerése egyaránt fokozatos folyamat, amely egy ponton gyors és nehezen visszafordítható változást hozhat. Saját példaként Szlovénia 1991-es függetlenné válását idézte fel, amikor az ország néhány hónap alatt jutott el a katonai fenyegetettségtől a jugoszláv hadsereg kivonulásáig.
A szlovén miniszterelnök szerint Európa jövőjét négy nagy stratégiai próba dönti el:
- a biztonság,
- a stratégiai függőségek csökkentése,
- a demográfia
- és a politikai hitelesség.
Úgy vélte, Európa történelmi erejét nem az egységesítés, hanem az egymással versengő államok sokszínűsége, alkalmazkodóképessége és innovációja adta, a kérdés pedig most az, hogy ezt az előnyt képes-e újra politikai és gazdasági erővé alakítani.
A biztonság területén Jansa a NATO nélkülözhetetlenségét hangsúlyozta. Szerinte az erősebb európai védelem nem a transzatlanti kapcsolat alternatívája, hanem éppen annak fenntarthatóságát erősíti. Ukrajnáról azt mondta, az ország nemcsak saját területét védi, hanem azt az elvet is, hogy az államhatárokat nem lehet erővel megváltoztatni, a nemzeteknek pedig joguk van saját jövőjükről dönteni.
Jansa szerint Európa már megtapasztalta, milyen veszélyeket jelenthet a gazdasági hatékonyságra épített túlzott függőség. Példaként az orosz földgázt említette: Oroszország részesedése az uniós gázimportból 2021-ben még 45 százalék volt, 2025-re azonban 12 százalékra esett. Ezeket az adatokat az Európai Bizottság is megerősíti. Jansa szerint ugyanezt a logikát kell alkalmazni a félvezetők, a kritikus nyersanyagok és más stratégiai ellátási láncok esetében is:
nem teljes gazdasági önellátásra, hanem diverzifikációra, megbízható partnerekre és saját európai kapacitásokra van szükség.
Külön kitért a demográfiai válságra is. A szlovén kormányfő szerint Európa öregedése egyszerre jelent munkaerőpiaci, költségvetési, technológiai és biztonsági problémát, miközben a gyermekvállalási hajlandóság azt is megmutatja, mennyire bíznak a fiatalok saját jövőjükben. Lakhatásra, biztos megélhetésre, karrierlehetőségekre és családalapítást segítő környezetre van szükség – mondta. Az illegális migrációt ugyanakkor nem tekinti válasznak a demográfiai problémára; ehelyett biztos határokat és a tényleges gazdasági igényekhez igazodó, szabályozott legális bevándorlást sürgetett.
Negyedik kérdésként a hitelességet emelte ki. Jansa szerint különösen a kisebb államok számára jelent önálló erőforrást, ha kiszámítható szövetségesként képesek kapcsolatokat építeni és betartani vállalásaikat. Ezt az Európai Unió bővítésére is kiterjesztette: szerinte a Nyugat-Balkánt nem lehet állandó „váróteremben” tartani, Ukrajna jövőjéről pedig nem dönthet más az ukránokon kívül. Az uniós bővítés Jansa megfogalmazása szerint nem szívesség a tagjelölt országoknak, hanem Európa saját jövőjéről szóló stratégiai döntés.
Közép-Európa jövőjéről kérdezték a kormányfőket
A panelbeszélgetésben Andrej Babis cseh, Janez Jansa szlovén, Magyar Péter magyar és Andrej Plenkovic horvát kormányfő vesz részt. Arra kérték a négy miniszterelnököt, hogy mondják el, milyen szerepet szánnak Közép-Európának az unió jövőjének alakításában, és nevezzenek meg egy olyan területet is, amelyen saját országuk szerintük jobban teljesít a régi nyugat-európai tagállamok átlagánál.
Elsőként Andrej Plenkovic kapott szót. A horvát miniszterelnök szerint már önmagában fontos üzenet, hogy a Bled Strategic Forum egyik kiemelt paneljén négy közép-európai kormányfő ül egy asztalnál: álláspontja szerint
a régió országai erősebbé, ellenállóbbá, versenyképesebbé, befolyásosabbá és magabiztosabbá váltak az Európai Unión belül.
Plenkovic elismerte, hogy ebben jelentős szerepe volt a nyugati támogatásnak és az uniós kohéziós forrásoknak is, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a térség országai komoly gazdasági reformokat és szerkezeti átalakításokat hajtottak végre, valamint egymással és az unió többi részével is szorosabb kapcsolatokat építettek ki.
Szerinte az elmúlt tíz-tizenkét év válságai – a migrációs válság, a Brexit, a koronavírus-járvány, Oroszország Ukrajna elleni háborúja, az energiaválság és a közel-keleti konfliktusok – alaposan próbára tették az Európai Unió működését. A horvát kormányfő úgy látja, az uniónak újra meg kell találnia azokat a pontokat, amelyek összekötik a tagállamokat, mert saját tapasztalatai szerint voltak olyan európai tanácsi tárgyalások, ahol a korábban alapvetőnek tekintett szolidaritás gyakorlatilag eltűnt.
Horvátország két területet emelt ki, amelyen szerinte a régió egészének is komolyabb közös munkára van szüksége. Az egyik a demográfia: Plenkovic példaként Bledet hozta fel, ahol állítása szerint 2013-ban még valamivel több mint száz gyermek született, tíz évvel később viszont már csak nagyjából ötven. A másik az energetikai infrastruktúra. Horvátország az adriai és mediterrán térség kapujaként egyre több energiakapcsolatot épít Szlovénia és Magyarország felé, amit Plenkovic nem horvát versenyelőnyként, hanem a szomszédos országok számára nyújtott stratégiai szolgáltatásként írt le.
„Az Európai Unió pedig közben rossz irányba változott”
A szlovén miniszterelnök arról beszélt, hogy Szlovénia és a térség többi, később csatlakozó országa kezdetben szinte idealizált képet alkotott az Európai Unióról. A 2004-es nagy bővítést követő első éveket az unió „aranykorának” nevezte: a gazdaság növekedett, működött a tagállamok közötti szolidaritás, a felzárkózó országok fejlesztési forrásokhoz jutottak, és fokozatosan átvették a magasabb európai standardokat. Szerinte ekkor vált világossá az is, hogy az EU egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy szinte minden tagállamban találhatók jól működő rendszerek és gyakorlatok, amelyeket a többiek átvehetnek anélkül, hogy ugyanazokat a hibákat végig kellene járniuk.
Jansa szerint ez a korszak a pénzügyi válsággal, majd a Brexittel és a későbbi krízisekkel véget ért, az Európai Unió pedig közben rossz irányba változott. Úgy látja, hogy a békeprojektként létrejött közösségnek elsősorban stratégiai kérdésekkel – például a bővítéssel, a biztonsággal és a versenyképességgel – kellene foglalkoznia, ehelyett az elmúlt években túlzottan a szabályozásra helyezte a hangsúlyt. A szlovén kormányfő szerint ma túl sok idő és politikai energia megy el arra, hogy a tagállamok újabb szabályokról vitatkozzanak, majd később arról, hogyan lehetne azokat egyszerűsíteni vagy visszavonni.
Arra a kérdésre, mit tanulhatna Nyugat-Európa a közép-európai országoktól, Jansa két területet emelt ki.
- Az egyik a migráció kezelése: értékelése szerint Közép-Európában hamarabb felismerték, hogy a nagy létszámú, ellenőrizetlen migráció politikai és társadalmi problémává válhat.
- A másik a biztonság- és védelempolitika, ahol szerinte a térség történelmi tapasztalatai miatt a közép-európai országok gyakran stratégiaibb szemléletet képviseltek.
Ennek példájaként a NATO 2008. áprilisi bukaresti csúcstalálkozóját idézte fel, amelyen ő maga is részt vett. Jansa stratégiai hibának nevezte, hogy Ukrajna és Georgia akkor nem kapta meg a NATO-tagsághoz vezető tagsági akciótervet. A szövetség végül azt rögzítette, hogy a két ország a jövőben NATO-tag lesz, a tagsági akciótervről azonban nem született konszenzus; Németország és Franciaország is azok között volt, amelyek ellenezték vagy későbbre halasztották volna a döntést.
A szlovén miniszterelnök szerint Közép-Európa akkor lényegében egységesen támogatta Ukrajna és Georgia közeledését a NATO-hoz, míg Nyugat-Európában erősebb volt az a megfontolás, hogy ne romoljon tovább a kapcsolat Moszkvával. Jansa értelmezése szerint ebben az olcsó orosz olajhoz és földgázhoz fűződő gazdasági érdekek is szerepet játszottak. A 2008-as döntéshozatal körüli vita valóban erősen megosztotta a szövetséget, és több korabeli beszámoló szerint Németország mellett Franciaország és más nyugat-európai államok is a gyors NATO-közeledés ellen érveltek.
Jansa szerint ugyanez a különbség 2022 februárjában, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű támadásakor is megmutatkozott. Úgy fogalmazott, hogy – Magyarország akkori különálló álláspontját leszámítva – a közép-európai országok gyorsabban értették meg, milyen biztonsági következményekkel jár a háború és milyen válaszra van szükség. Ezt a térség történelmi tapasztalataival magyarázta: szerinte a közép-európai államok számára a biztonság, az orosz függőség és a geopolitikai kockázatok kérdése kevésbé elméleti, ezért ezekben a helyzetekben stratégiai gondolkodásuk gyakran gyorsabban alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez.
Változtatni kell az uniós energiapolitikán
Babis szerint Közép- és Kelet-Európának ma is fontos szerepe lehet az Európai Unió jövőjének alakításában, különösen a versenyképesség, az energiaárak és az uniós költségvetés kérdésében. A cseh miniszterelnök úgy vélte, több olyan vita is változatlanul napirenden van, amelyről már évekkel ezelőtt beszéltek, köztük az illegális migráció és az uniós bővítés.
Beszédének középpontjába az európai ipar versenyképességét állította. Babis szerint a szén-dioxid-kvóták magas ára súlyos terhet ró a vállalatokra, miközben az energia drágasága olyan ágazatokat is nehéz helyzetbe hoz, mint a műtrágyagyártás. Úgy látja,
az uniós energiapolitikán változtatni kell, különben további ipari termelés távozhat Európából.
A cseh kormányfő a következő uniós költségvetésről is beszélt. Nem támogatja, hogy a tagállamok közvetlenül felhasználható forrásai csökkenjenek, miközben egyre több pénz kerül központilag kezelt programokba. Hangsúlyozta, hogy több tagállammal közösen kívánnak fellépni a kohéziós források és a nemzeti mozgástér megőrzéséért.
Babis végül a visegrádi együttműködés megerősítését sürgette, és külön megköszönte Magyar Péternek, hogy partner ebben. Szerinte a közép-európai országoknak a következő időszakban összehangoltabban kell képviselniük érdekeiket Brüsszelben.
Magyar Péter: ideológia és „kettős beszéd” helyett gyakorlati problémákra kell összpontosítani
Magyar Péter azzal kezdte felszólalását, hogy az elmúlt száz nap tapasztalatai alapján a politikában „minden lehetséges”, de ehhez szerinte elsősorban cselekvésre van szükség. A magyar miniszterelnök azt mondta, kormánya rendkívül magas hiányt örökölt, amelyet három hónap alatt mintegy 2,5 milliárd euróval, jelenlegi árfolyamon nagyjából 913 milliárd forinttal sikerült csökkenteni. Szerinte
Közép-Európának is arra kell törekednie, hogy az ideológiai viták és a „kettős beszéd” helyett gyakorlati problémákra összpontosítson, köztük az energiabiztonságra, a határkeresztező infrastruktúrára és a regionális együttműködésre.
Külön kiemelte a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának támogatását, valamint a visegrádi együttműködés újjáépítését.
Magyar Péter az illegális migráció ügyét is az egyik legfontosabb közép-európai kérdésnek nevezte. Azt mondta, nehéz megmagyarázni a magyar választóknak, miért büntetik Magyarországot azért, mert álláspontja szerint a közös európai határt védi.
A magyar kormányfő szerint
a közös határok védelme a tagállamok egyik alapvető szuverén feladata,
ezért ezen a területen is őszintébb európai párbeszédre lenne szükség.
A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, Közép-Európának valóban megvan az esélye arra, hogy Európa egyik súlypontjává váljon, ehhez azonban a térség országainak is „el kell végezniük a házi feladatukat”. A magyar miniszterelnök szerint ehhez kevesebb ideológiai konfliktusra, egyenesebb politikai beszédre és több konkrét regionális együttműködésre van szükség.
Nem lehet másodlagos a biztonság kérdése
A moderátor arra kérdezett rá, hogy a közép-európai országokat valóban egyenrangú partnerként kezelik-e Brüsszelben, vagy a kisebb tagállamok vezetőinek továbbra is külön meg kell küzdeniük azért, hogy javaslataik érdemi súlyt kapjanak. Andrej Plenkovic szerint az Európai Tanácsban alapvetően kölcsönös tisztelet érvényesül, függetlenül attól, hogy egy ország régi vagy új tagállam, nagy vagy kicsi, gazdagabb vagy szegényebb. Úgy vélte,
elsősorban a javaslatok tartalma és az érvelés minősége számít: ha egy álláspont jól alátámasztott, annak van esélye támogatást szerezni.
A horvát miniszterelnök ugyanakkor kiemelte az uniós költségvetés körüli erőviszonyokat is. Szerinte nagyjából tíz tagállam adja az uniós büdzsé befizetéseinek 75–80 százalékát, ezért a következő többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokon ezeknek az országoknak különösen nagy lesz a súlyuk. Plenkovic szerint az Európai Tanácsnak azért kell erős politikai fórumnak maradnia, mert ott olyan vezetők ülnek, akik közvetlen demokratikus felhatalmazással irányítják országaikat.
Janez Jansa ezután arra a kérdésre válaszolt, hogy ugyanaz-e ma az Európai Unió, mint melyhez Szlovénia annak idején csatlakozott. A szlovén kormányfő szerint az európai eszme továbbra is él, maga az unió azonban jelentősen megváltozott. Úgy vélte, ez részben természetes folyamat, ugyanakkor az elmúlt években több olyan döntés is született, amely eltávolította a közösséget attól a működéstől, amelyet a csatlakozás idején a közép-európai országok megismertek.
Jansa szerint az uniós intézményeknek világosabban kellene kezelniük azt is, hogy az általuk felhasznált pénz végső soron a tagállamokban keletkezik.
A közös források elköltésének kézzelfogható eredményeket kellene hoznia,
mert csak így lehet fenntartani az állampolgárok bizalmát az európai együttműködésben.
A szlovén miniszterelnök arra is utalt, hogy az elmúlt évek új prioritásokat kényszerítettek Európára. Különösen 2022 után vált egyértelművé szerinte, hogy az uniónak többet kell fordítania saját védelmi és elrettentési képességeire. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy a biztonság kérdését már nem lehet másodlagos ügyként kezelni, ezért Európának a politikai viták mellett valódi képességeket is építenie kell.
Magyar Péter: „kevesebb bürokrácia, több cselekvés”
Magyar Pétert arról kérdezték, milyen magyar tapasztalatokat érdemes figyelembe venni az Európai Unió reformjáról szóló vitában. A miniszterelnök elsőként a demográfiáról beszélt, és azt mondta: Magyarország ezen a területen nem tekinthető követendő példának, mert a számok jelenleg rosszak. Ezzel szemben a külső határok védelmét és az illegális, illetve szabálytalan migráció elleni fellépést olyan területnek nevezte, ahol Magyarország továbbra is határozott álláspontot képvisel.
Magyar Péter szerint ugyanakkor
Európa egyik legnagyobb problémája, hogy túl sok energiát fordít intézményi és bürokratikus vitákra, miközben Kína új atomerőműveket és elektromosautó-gyárakat épít.
Felidézte, hogy korábban diplomataként Brüsszelben dolgozott, ezért jól ismeri az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács működését. Miniszterelnökként hivatalba lépése után röviddel Ursula von der Leyennel is tárgyalt a Magyarország számára befagyasztott uniós forrásokról, amelyek összegét 16,4 milliárd euróra, jelenlegi árfolyamon mintegy 5980 milliárd forintra tette.
A magyar kormányfő szerint az Európai Uniónak vissza kell térnie az alapító atyák eredeti céljaihoz, és ismét a gazdasági együttműködésre, valamint a versenyképességre kell helyeznie a hangsúlyt. Úgy vélte, az uniós intézmények közötti hatásköri küzdelmek helyett a valós gazdasági és biztonsági problémák megoldására lenne szükség, mert Európának egyre gyorsabban kell alkalmazkodnia a globális versenyhez.
Magyar Péter külön kiemelte a közép-európai együttműködés jelentőségét is. Elmondása szerint már szóba került egy Budapestet, Prágát és Pozsonyt összekötő nagysebességű vasúti kapcsolat, és a szlovén kormányfővel is egyeztetett arról, hogyan lehetne Szlovéniát bekapcsolni a regionális fejlesztésekbe.
Szerinte a térség országainak közösen kell fellépniük azért is, hogy megőrizzék a számukra fontos uniós fejlesztési forrásokat.
A miniszterelnök végül azt mondta, Európának el kell döntenie, hogy pusztán túlélni akarja-e a globális átrendeződést, vagy versenyképes szereplőként akar részt venni benne. Ehhez szerinte valódi politikai vezetésre, szorosabb regionális együttműködésre és arra van szükség, hogy minden tagállam először saját maga „végezze el a házi feladatát”.