Magyar Péter Bledben: ideológiai viták helyett energiáról, vasútról és versenyképességről kellene beszélni

Babis végül a visegrádi együttműködés megerősítését sürgette, és külön megköszönte Magyar Péternek, hogy partner ebben. Szerinte a közép-európai országoknak a következő időszakban összehangoltabban kell képviselniük érdekeiket Brüsszelben.

Magyar Péter: ideológia és „kettős beszéd” helyett gyakorlati problémákra kell összpontosítani

Magyar Péter azzal kezdte felszólalását, hogy az elmúlt száz nap tapasztalatai alapján a politikában „minden lehetséges”, de ehhez szerinte elsősorban cselekvésre van szükség. A magyar miniszterelnök azt mondta, kormánya rendkívül magas hiányt örökölt, amelyet három hónap alatt mintegy 2,5 milliárd euróval, jelenlegi árfolyamon nagyjából 913 milliárd forinttal sikerült csökkenteni. Szerinte

Közép-Európának is arra kell törekednie, hogy az ideológiai viták és a „kettős beszéd” helyett gyakorlati problémákra összpontosítson, köztük az energiabiztonságra, a határkeresztező infrastruktúrára és a regionális együttműködésre.

Külön kiemelte a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának támogatását, valamint a visegrádi együttműködés újjáépítését.

Magyar Péter az illegális migráció ügyét is az egyik legfontosabb közép-európai kérdésnek nevezte. Azt mondta, nehéz megmagyarázni a magyar választóknak, miért büntetik Magyarországot azért, mert álláspontja szerint a közös európai határt védi.

A magyar kormányfő szerint

a közös határok védelme a tagállamok egyik alapvető szuverén feladata,

ezért ezen a területen is őszintébb európai párbeszédre lenne szükség.

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, Közép-Európának valóban megvan az esélye arra, hogy Európa egyik súlypontjává váljon, ehhez azonban a térség országainak is „el kell végezniük a házi feladatukat”. A magyar miniszterelnök szerint ehhez kevesebb ideológiai konfliktusra, egyenesebb politikai beszédre és több konkrét regionális együttműködésre van szükség.

Nem lehet másodlagos a biztonság kérdése

A moderátor arra kérdezett rá, hogy a közép-európai országokat valóban egyenrangú partnerként kezelik-e Brüsszelben, vagy a kisebb tagállamok vezetőinek továbbra is külön meg kell küzdeniük azért, hogy javaslataik érdemi súlyt kapjanak. Andrej Plenkovic szerint az Európai Tanácsban alapvetően kölcsönös tisztelet érvényesül, függetlenül attól, hogy egy ország régi vagy új tagállam, nagy vagy kicsi, gazdagabb vagy szegényebb. Úgy vélte,

elsősorban a javaslatok tartalma és az érvelés minősége számít: ha egy álláspont jól alátámasztott, annak van esélye támogatást szerezni.

A horvát miniszterelnök ugyanakkor kiemelte az uniós költségvetés körüli erőviszonyokat is. Szerinte nagyjából tíz tagállam adja az uniós büdzsé befizetéseinek 75–80 százalékát, ezért a következő többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokon ezeknek az országoknak különösen nagy lesz a súlyuk. Plenkovic szerint az Európai Tanácsnak azért kell erős politikai fórumnak maradnia, mert ott olyan vezetők ülnek, akik közvetlen demokratikus felhatalmazással irányítják országaikat.

Janez Jansa ezután arra a kérdésre válaszolt, hogy ugyanaz-e ma az Európai Unió, mint melyhez Szlovénia annak idején csatlakozott. A szlovén kormányfő szerint az európai eszme továbbra is él, maga az unió azonban jelentősen megváltozott. Úgy vélte, ez részben természetes folyamat, ugyanakkor az elmúlt években több olyan döntés is született, amely eltávolította a közösséget attól a működéstől, amelyet a csatlakozás idején a közép-európai országok megismertek.

Jansa szerint az uniós intézményeknek világosabban kellene kezelniük azt is, hogy az általuk felhasznált pénz végső soron a tagállamokban keletkezik.

A közös források elköltésének kézzelfogható eredményeket kellene hoznia,

mert csak így lehet fenntartani az állampolgárok bizalmát az európai együttműködésben.

A szlovén miniszterelnök arra is utalt, hogy az elmúlt évek új prioritásokat kényszerítettek Európára. Különösen 2022 után vált egyértelművé szerinte, hogy az uniónak többet kell fordítania saját védelmi és elrettentési képességeire. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy a biztonság kérdését már nem lehet másodlagos ügyként kezelni, ezért Európának a politikai viták mellett valódi képességeket is építenie kell.

Magyar Péter: „kevesebb bürokrácia, több cselekvés”

Magyar Pétert arról kérdezték, milyen magyar tapasztalatokat érdemes figyelembe venni az Európai Unió reformjáról szóló vitában. A miniszterelnök elsőként a demográfiáról beszélt, és azt mondta: Magyarország ezen a területen nem tekinthető követendő példának, mert a számok jelenleg rosszak. Ezzel szemben a külső határok védelmét és az illegális, illetve szabálytalan migráció elleni fellépést olyan területnek nevezte, ahol Magyarország továbbra is határozott álláspontot képvisel.

Magyar Péter szerint ugyanakkor

Európa egyik legnagyobb problémája, hogy túl sok energiát fordít intézményi és bürokratikus vitákra, miközben Kína új atomerőműveket és elektromosautó-gyárakat épít.

Felidézte, hogy korábban diplomataként Brüsszelben dolgozott, ezért jól ismeri az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács működését. Miniszterelnökként hivatalba lépése után röviddel Ursula von der Leyennel is tárgyalt a Magyarország számára befagyasztott uniós forrásokról, amelyek összegét 16,4 milliárd euróra, jelenlegi árfolyamon mintegy 5980 milliárd forintra tette.

A magyar kormányfő szerint az Európai Uniónak vissza kell térnie az alapító atyák eredeti céljaihoz, és ismét a gazdasági együttműködésre, valamint a versenyképességre kell helyeznie a hangsúlyt. Úgy vélte, az uniós intézmények közötti hatásköri küzdelmek helyett a valós gazdasági és biztonsági problémák megoldására lenne szükség, mert Európának egyre gyorsabban kell alkalmazkodnia a globális versenyhez.

Magyar Péter külön kiemelte a közép-európai együttműködés jelentőségét is. Elmondása szerint már szóba került egy Budapestet, Prágát és Pozsonyt összekötő nagysebességű vasúti kapcsolat, és a szlovén kormányfővel is egyeztetett arról, hogyan lehetne Szlovéniát bekapcsolni a regionális fejlesztésekbe.

Szerinte a térség országainak közösen kell fellépniük azért is, hogy megőrizzék a számukra fontos uniós fejlesztési forrásokat.

A miniszterelnök végül azt mondta, Európának el kell döntenie, hogy pusztán túlélni akarja-e a globális átrendeződést, vagy versenyképes szereplőként akar részt venni benne. Ehhez szerinte valódi politikai vezetésre, szorosabb regionális együttműködésre és arra van szükség, hogy minden tagállam először saját maga „végezze el a házi feladatát”.